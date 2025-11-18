Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de noviembre de 2025

PISCIS

La vida es bien bonita, pero tú te me ap3ndejas solito porque te encanta clavarte en lo feo, en lo que dolió, en lo que ya pasó y debería estar enterrado. Eres como esas señoras que riegan la plantita y luego se quejan porque se ahoga: tú solito te revuelcas en tus tragedias. Es momento, mi amor, de bajarle dos rayitas a ese dramatismo barato y de dejar de reaccionar como si todo el mundo estuviera en tu contra. Lo que viviste no te define; lo que aprendas de ahí sí, y tú ni eso quieres tomar.

Si tienes pareja, mídele el agua a los camotes, porque ese celular trae más secretos que recámara de motel. No es que seas tóxica, es que uno no es menso: vas a ver una verdad que te va a revolcar el alma pero también te va a abrir los ojos donde más te duele. Y si andas soltero… bueno, hasta las moscas te hacen el feo, y no por mala suerte, sino por ese carácter que traes, mi rey, que nomás sirve para alejar gente.

En la salud no te hagas el valiente: tu cuerpo te ha estado hablando y tú haciéndote el sordo. Dolores musculares, de cabeza, insomnio… pero más que eso, traes dolores del alma que no has querido soltar. Este miércoles se te pide que te pongas bien perra, que te sacudas esa cara de ap3ndejad0, que pongas límites y que no permitas que nadie te use de tapete.

Se te van a venir comentarios cizañosos, chismes bobos y opiniones no pedidas. Tú levanta la frente, defiende a tu familia y a ti, y recuerda: cuando un piscis se enoja… el mundo se santigua.

ACUARIO

Yo no sé por qué te encanta coleccionar amistades traicioneras como si fueran tazas de edición limitada. Se ve clarito que una persona cercana te va a clavar el cuchillo por la espalda, y no por necesidad, sino por puro gusto. Y tú… como siempre, confiando en el primer mendigo que te sonríe.

En el amor, la miel no se hizo pa’ el hocico del burro, así que deja de andar fijándote en gente que no vale ni la mitad de la pena. Exige lo que das, pero también da lo que exiges, porque luego quieres príncipe, pero tú andas dando puro trato de rancho. Te van a querer endulzar el oído, pero más de uno trae intenciones de acostón rápido, especialmente un vecino o vecina que ya te trae entre ceja y ceja.

Cuida mucho tus viajes improvisados: se te ve un problema estomacal por comer en la calle, y tú que tienes la panza delicada… mejor cuídate. Cambia hábitos, come mejor, hidrátate; si no ves por ti, nadie lo hará.

Tu estado de ánimo anda como clima de pueblito: hoy soleado, mañana tormenta, pasado quién sabe. Y eso se debe a que traes heridas del pasado que no has querido sanar, especialmente de ex amores que te rompieron la ilusión. Ya suelta, mi reina, que tanto aferrarte nomás te amarga. Date permiso de sanar y vivir el presente, porque lo que viene en diciembre te pide el corazón limpio.

CAPRICORNIO

Cuida ese cutis porque te va a salir un susto en la piel por un descuido tonto. Que si maquillaje corrido, que si crema vencida… tú sabrás, pero aguas. Además, diciembre se ve flojito en el bolsillo, así que no andes gastando como si fueras dueña del Palacio de Hierro.

En el amor te vienen cosas buenas: alguien te va a flechar tan fuerte que te vas a quedar como panocha de pingüino: fría, sorprendida y sin saber qué hacer. Esta persona cumple caprichos, gustos y fantasías tuyas, pero tampoco seas tan exigente, porque si te pones muy pedante se te va a ir como agua entre los dedos.

Te vienen visitas inesperadas y no precisamente buenas. También sueños bien reveladores: si sueñas agua sucia o dientes cayéndose, prepara el espíritu porque eso anuncia problemas familiares.

Si ya tienes pareja, sácala de la monotonía porque esa relación ya huele a estancamiento, y a ti te conviene ponerle sabor o terminarás discutiendo por puras mensadas.

Y si estabas enferma o batallando con tu salud, vienen mejoras, pero con medida: descansa, consulta al médico y no te andes automedicando como señora terca. De lo contrario, se complica la cosa.

SAGITARIO

Tú siempre tan aventado. En el amor vienen cambios fuertes: si tienes pareja, hay chance de “domingo siete”, no por inocent@, sino por descuidado. Pon orden en tu vida amorosa, porque das por hecho que eres buena pareja, pero ni te fijas en lo que la otra persona necesita.

Económicamente, deja de cargar pedos que no te tocan, porque luego andas sin dinero por andar resolviendo vidas ajenas. Te vienen pruebas del destino: gente del pasado regresará queriendo mover tu piso. No seas bruto: si ya dolió una vez, no vuelvas a meter la mano al fuego. Hay cuentas pendientes que la vida no perdona.

En el trabajo vienen mejoras, pero debes poner orden en tus ahorros, porque tú gastas en pura cosa que ni ocupas. Confía más en tu capacidad, agradece a quienes te han ayudado, y deja de reaccionar por corajes chiquitos que haces gigantes.

Si estás soltero, primero arréglate tú, entiende tus heridas, tus traumas, tus miedos… y luego ya buscas pareja. El amor no es terapia ni basurero emocional, mi ciela.

ESCORPIÓN

Tú siempre tan intenso, tan entregado, tan de “todo o nada”, que a veces ni tú mismo sabes si quieres abrazo, pelea o caricia. Este ciclo te trae una advertencia clarita: cuidado con familiares abusivos, esos que se acercan con sonrisa, pero traen la mano lista para pedir, exigiendo como si uno fuera banco del bienestar. No caigas, mi cielo, porque después se hacen las víctimas.

No quieras correr cuando todavía estás aprendiendo a caminar en ciertas áreas de tu vida. La vida tiene sus tiempos, y tú, por acelerado, terminas topándote con pared. Deja que las cosas se acomoden solitas, como buen guiso que se deja hervir lento para que agarre sabor. No quieras controlar lo que no te toca, porque la vida te va a dar un estate quieto.

En el amor vienen personas importantes, incluso alguien de tierras lejanas que te va a mover el tapete, el corazón y hasta la hormona. Pero antes de que te avientes a lo desgraciado, mírate al espejo: tu problema no es falta de oportunidades, sino falta de amor propio. Cuando tú no te quieres, cualquiera se cuelga de tu cuello.

El martes te trae reflexión profunda: verás tu pasado, tu presente y hasta tus errores envueltos en moñito. Acepta lo que fuiste, agradece lo que eres y ponte las pilas para lo que viene. Tu carácter tan de la shingada es tu arma y tu cruz; no está mal ser fuerte, pero no quieras imponer tu palabra como si fueras juez supremo, porque luego por eso la gente te teme, no te respeta.

Vienen cambios fuertes en tu ruta y tu corazón. Pon el amor y la paz emocional como prioridad, deja de andar resolviendo vidas ajenas y atiende la tuya, que lleva rato pidiendo auxilio. Lo que viene para ti está bonito… pero requiere que te quites lo tóxico, no que lo escondas debajo del tapete.

LIBRA

Tú siempre tan diplomático, tan de querer quedar bien con todos, pero esta semana la vida te dice algo bien clarito: o limpias tu entorno, o tu entorno te hunde. Ya deja de tenerle cariño a gente que solo te drena, que te enreda en sus pleitos y que te deja con cara de “¿y ahora por qué me tocó a mí?”. No eres basurero emocional de nadie.

Si tienes pareja, cuida las formas, porque una palabra mal dicha va a desatar un pleitazo que ni la Rosa de Guadalupe. Evita faltas de respeto, evita provocaciones, y si la cosa ya se puso tensa, busca el diálogo. Si no, cualquier cosita se va a salir de control.

Es momento de cambiar el chip, de ver la vida menos gris y más sabrosa. Encuentra soluciones, disfruta procesos, tómate un descanso mental. El amor no te ha ido perfecto, pero tampoco te ha faltado; tú te comes lo que tú eliges, mi cielo. Algunas veces dulce, otras veces veneno… pero de todo has aprendido.

Miércoles trae milagros chiquitos pero poderosos. Recuerda que a veces la vida se transforma en un parpadeo. Deja de enfocarte en lo malo: ve lo que tienes, ve lo que has superado, ve lo que todavía puedes lograr. Tus sueños no están muertos, solo estaban esperando a que te dejaras de apendejar.

Lo más bonito de este ciclo es que, si limpias tu círculo, tu brillo regresa. Si sigues cargando tóxicos… pues seguirás atorado en la misma novela de siempre.

VIRGO

Tú tan analítico, tan perfeccionista y tan desconfiado que hasta la sombra te cae gorda. Esta semana tu intuición va a estar filosa como navaja de carnicero: cuidado con amistades que sueltan información tuya, porque alguien del círculo anda contando cosas que no debería, y tú ni en cuenta por andar enfocad@ en mil pendientes.

En el amor, ya deja de ponerte trabas. Si estás soltero, ábrele la puerta al romance, pero no te pongas digno y selectivo como si fueras tienda de lujo. Suéltate, disfruta, y cómete lo que te tengas que comer, sin culpa y sin explicación. Si ya tienes pareja, deja de hacerte el santo: tú sabes que has descuidado partes importantes de la relación y luego quieres que te aplaudan.

Viene karma, pero del bueno y del malo. Lo que hiciste cuando eras más perra que bonita se te empieza a cobrar, pero tú eres fuerte y sales de todo. Nada que te tumbe. Nomás no te hagas el mártir.

Fíjate muy bien con viajes y traslados, porque se te ve una advertencia seria de accidente. Maneja con cuidado, revisa frenos, o mejor pospón si puedes. También una persona del pasado te piensa muchísimo, pero eso no significa que debas regresar: segundas partes no funcionan cuando hubo infidelidad.

Eres duro para defender lo tuyo, pero a veces eso te mete en problemas que no te corresponden. Este ciclo te pide bajar armas, agradecer lo que tienes y cuidar tu familia. No te desgastes por lo que no vale la pena; tú tienes más luz que muchos que te rodean.

LEO

Tú que eres fuego, brillo y drama, pero a veces te haces un nudito en el alma que ni tú mismo entiendes. Eres m4moncita cuando quieres, pero también eres corazón noble… nomás que últimamente te me ap3ndejaste de más con asuntos del corazón. Ya deja de llorar por lo que no pasó: cuando el destino dice “no”, por algo es.

Viene un ciclo fuerte de autoestima: si no tienes pareja, llega gente nueva, pero recuerda que tu nivel de exigencia es altísimo. No quieras que alguien te ame a tu manera exacta; deja que te quieran como puedan y como sepan. El amor no es un contrato con 30 cláusulas.

En la chamba, te vienen mejoras y oportunidades bien perras, pero también envidias. Compañeros o gente cercana te quiere meter el pie, así que no confíes tanto ni cuentes tus planes. El éxito atrae víboras, y tú eres un solazo, así que imagínate.

Martes trae cambios fuertes y oportunidades que no debes dejar pasar. No cometas las mismas estupideces del pasado. Si quieres paz, cuídala. Si quieres estabilidad, búscala. Si quieres tranquilidad emocional, sácate de encima a toda la gente que te drena.

Hay embarazo cercano dentro de la familia y será bendición para todos. En juegos de azar te va bien, pero ojo con tu salud: se ven infecciones y malestares que te pueden tumbar un par de días si no te cuidas.

En conclusión, Leo: brilla, pero no te dejes quemar por tu propio fuego.

CÁNCER

Tú siempre tan sentimental, tan de corazón blandito, pero últimamente andas más perdido que perro en periférico. Te vienen nuevos amores, pero estás tan clavado pensando en la persona incorrecta que ni cuenta te vas a dar cuando llegue quien sí te conviene. Suelta lo que ya se fue, mi cielo, porque la vida te quiere entregar algo mejor y tú ahí terco mirando para atrás.

En lo laboral te vienen oportunidades de cambio, pero aguas: no sueltes el trabajo que ya tienes hasta que el nuevo esté firmado, sellado y bendecido. No te arriesgues nomás por impulso. Y hablando de enemigos, deja que ladren, mi amor; el perro que ladra no muerde. No te metas en pleitos ajenos que otros buscan provocarte nomás para verte caer.

Martes trae energía de limpieza: ve al súper, compra frutita, verdura, y cuida tu dieta porque sin darte cuenta estás entrando en una etapa donde podrías subir de peso nomás por respirar. Atiende tu cuerpo, que él siempre te avisa cuando algo anda mal.

Tu corazón es noble, demasiado. Por eso se te complican las relaciones. No pongas tu cariño en manos de cualquiera, menos de quien te da señales raras desde el principio. Aprende a mandar a la fregada a las personas que te estorban, que te bloquean caminos o que nomás te buscan cuando andan necesitadas.

Si estás conociendo a alguien, no seas nalga pronta, mi cielo. Date tu lugar, investiga, observa, pregunta. Si entregas la caricia a la primera, luego no te quejes cuando te dejen como plato desechable. Ve despacio, pero con pasos firmes.

GÉMINIS

Tú que eres doble cara pero en el buen sentido: sabes amar bonito, pero también sabes desaparecer cuando te aburres. Siempre quieres más y más, y la caricia es parte fundamental de tu existencia. Nada de malo, pero controla el desmadrito porque luego andas herido por tus propios impulsos.

Una amistad necesita muchísimo de ti y tú le has dado la espalda cuando más te requería. Recuerda: la vida siempre da la vuelta, y lo que das se regresa. Sé solidario, escucha, abraza si se necesita; ser humano también es tu signo.

Te cae mal la gente floja, interesada y corriente, y en estos días te toparás con personas así que te van a sacar de tus casillas. No te enganches: tú no estás para educar p3ndejo ajeno. También se ve visita de un familiar que hace mucho no ves, posiblemente de otra ciudad o estado, y te va a traer noticias o chismes largos.

Una amistad siente atracción por ti, pero aguas: solo quiere lo carnal y después ni adiós te va a decir. Mucho cuidado con meterte en triángulos amorosos, porque te vas a enterar de una infidelidad entre una amistad tuya y su pareja, y te pondrá de malas.

Ciclos se cierran y tú debes dejar de aferrarte a lo que ya se murió. El amor te sonrió hace tiempo, pero tus inseguridades echaron todo para abajo. Es momento de soltar culpas, miedos y fantasmas que no te dejan avanzar. Este miércoles puede ser crucial: úsalo para limpiar, ordenar, agradecer y volverte a levantar.

Te llegará una nueva amistad en próximas semanas: guarda esa conexión, te conviene más de lo que crees.

TAURO

Tú tan trabajador, tan terco y tan de “lo mío es mío”, pero últimamente te me andas descuidando feo. No dejes tu vida de lado por nadie, ni por amor ni por compromisos que nadie te pidió. Tu tiempo vale, tu energía vale, no la regales a lo pendejo.

Cuida mucho trámites, pagos, depósitos y movimientos bancarios. Se ve un error que podrías cometer y que te podría dejar desfalcado y emperrado. Respira, revisa todo dos veces y no te confíes. Viene época fuerte de cierre de ciclos: lo que ya se fue, ya se fue, y lo que venga será mejor si dejas de cargar culpas del pasado.

Tienes sueños grandes, y aunque te haces el fuerte, a veces te rajas mentalmente. Échale ganas, no te apendejes, porque ese proyecto que tienes en mente podría materializarse antes que finalice el año. Y no, no busques a quien se fue sin razón: lo que se va sin explicación regresa con excusas… y eso no lo necesitas.

En el amor, si alguien te hace sentir especial, dale chance. Tauro es difícil de enamorar, pero cuando lo hace, lo hace bien. Pero ojo: controla tus arranques, porque te pones de malas si algo no te sale como quieres y terminas pagando con quien menos culpa tiene.

Este ciclo te pide meditar, respirar, agradecer y creer más en ti. No eres cualquiera: eres fuerte, eres terco, eres decidido… y cuando te lo propones, logras lo que sea.

ARIES

Tú que todo lo sientes intenso y todo lo llevas al extremo. Debes cuidar muchísimo tus sentimientos, porque te me flagelas solo: te culpas de errores que ni tuyos son y te haces responsable de tragedias que solo viven en tu cabeza. Suelta, respira, deja de cargar culpas emocionales que no te pertenecen.

Familiar se enfermará pronto, pero no será grave; solo un sustito que te va a recordar que la vida es frágil. Si estás en una relación donde no hay reciprocidad, ya salte de ahí, mi amor, que tú no estás para ser sirvienta emocional de nadie. Tú mereces lo mismo que das.

Ese negocio que tienes en mente es buena idea, pero necesitas aterrizarlo y dejar de contarlo nomás de palabra. Si lo pones en marcha, te va a ir mejor de lo que crees. Pero mientras sigas arrastrándote por quien no te busca, serás tú quien sufra. Aries debe aprender esto: entre mejor trates a quien no te quiere, peor te tratan ellos a ti. Cuando dejes de dar, entonces ahí sí van a empezar a sentir.

Un viaje se planea, pero podría cancelarse por mala organización o un cambio de última hora. En salud, cuida tus piernas porque podrías sufrir una lesión leve en próximos días. Y aguas con chismes: gente tonta te rodea, y una amistad hablará a tus espaldas… pero tú te vas a enterar y se te va a prender el carácter.

Este ciclo te pide fuerza, claridad y límites. Tú no naciste para ser plato de segunda mesa.