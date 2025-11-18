Suplicaron por sus vidas: pareja es baleada tras discusión por dinero con un socio en Maryland

Una pareja de Maryland fue asesinada dentro de su casa presuntamente por un socio comercial con quien mantenían una discusión por dinero. El caso, que estremeció a la comunidad costera de Long Point, quedó registrado parcialmente en una estremecedora llamada al 911.

William “Charlie” Hayes, de 56 años, y su esposa, Jeanna Hayes, de 54, fueron hallados sin vida el domingo por la tarde en su vivienda ubicada en Pasadena, a unos 15 kilómetros de Baltimore, informaron las autoridades del condado de Anne Arundel.

Antes del crimen, una llamada de emergencia desde la residencia captó los segundos finales de la pareja: se escuchó a Jeanna suplicar a un hombre identificado como “Tony” que no le disparara. Instantes después, la grabación registró una discusión entre el agresor y “Charlie”, aparentemente por dinero, seguida de múltiples detonaciones.

Los cuerpos fueron encontrados sin signos vitales cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar.

El sospechoso fue detenido tras una persecución policial

Gracias a la información obtenida en la llamada y a otros elementos de investigación, los detectives identificaron rápidamente al presunto responsable: Anthony Louis Reyes, de 61 años, amigo de la pareja y socio comercial en su empresa de construcción y remodelación.

Horas después del crimen, un lector automático de matrículas detectó el vehículo del sospechoso. Aunque un agente intentó detenerlo, Reyes huyó, lo que desencadenó una persecución de siete minutos que terminó con su arresto. Durante el primer intento de detención, el hombre tuvo un forcejeo con un oficial, quien resultó con heridas leves y luego fue dado de alta en un hospital cercano.

Reyes enfrenta cargos por asesinato en primer y segundo grado, además de otros delitos relacionados. Permanece detenido sin derecho a fianza.

Una comunidad consternada

La jefa de policía del condado, Amal Awad, describió el crimen como un episodio devastador para Long Point, una zona conocida por su tranquilidad y bajos niveles de delincuencia.

“Es terriblemente horrible, sobre todo justo antes de las fiestas navideñas”, dijo Awad. “Esta es una comunidad muy unida. Se nota en cómo ya han empezado a decorar para las fiestas”.

Vecinos como Kathy Nguyen aseguraron haber escuchado los disparos sin imaginar que provenían de un ataque dentro de una vivienda del vecindario. “Cuando me enteré de lo que había sucedido, me estremecí hasta la médula”, relató.

Las autoridades confirmaron que la nieta adulta de la pareja también vivía en la casa, aunque no se encontraba en el lugar al momento del tiroteo. Su padre, Toni Arnold, expresó su conmoción: “No puedo creer que alguien los haya asesinado tan brutalmente a plena luz del día. Me parte el corazón”.

