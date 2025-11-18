Tacos la Carreta, un ejemplo del ‘sueño americano’ en el sur de California

Lo que empezó en la casa de los padres de José Manuel Morales Bernal, el dueño de Tacos La Carreta, hace más de 10 años, se convirtió en uno de los tacos más buscados por los famosos y por todo Los Ángeles.

“Yo tenía como 12 o 13 años cuando empecé a ayudarle a mi papá en los eventos”, dijo Bernal, quien ahora opera el negocio. “Vendimos en varios lugares de Compton, Paramount y luego, en el año 2020, me animé y compré la lonchera para hacernos más oficiales”.

Bernal cuenta que quiso abrir su primera taquería móvil en su ciudad natal, Paramount, donde nació y creció, pero en ese entonces las restricciones para una taquería móvil no lo permitieron. Por eso fue que el primer local fue en el norte de Long Beach.

Su taquería es muy conocida por los tacos al estilo Sinaloa, un sazón que viene específicamente de El Verde, Concordia, un pueblo a media hora de Mazatlán, de donde son sus padres. Su especialidad son los tacos de carne asada, cocinados a fuego sobre mesquite.

Tacos estilo Sinaloa. Crédito: Familia Morales | Cortesía

Son tan populares que, aunque ahora tienen otras carnes en el menú como adobada y tripas, hubo un tiempo en que la única carne que se vendía era la de asada.

“Siento que el taco pegó porque no muchos vendían este estilo”, dijo Bernal. “En Los Ángeles, el taco que rifa siempre ha sido el estilo Tijuana; el poblano era lo más común, pero no había nadie establecido como nosotros que vendiera un taco sinaloense”.

Mucho antes de que sus tacos llegaran a las manos de celebridades como Kim Kardashian y Peso Pluma, ya se habían convertido en el favorito de muchos angelinos.

Lo que hace especiales estos tacos es la calidad de la carne que utilizan: en lugar del típico diezmillo, usan filete de sirloin y la carne no lleva ingredientes complicados. En vez de cilantro y cebolla, encontrarás repollo y cebolla morada picados finamente, que aportan una textura fresca. Luego, una salsa casera con un toque picante y un poco de aguacate.

Otro de los platillos más populares son sus Chorreadas, dos tortillas de maíz tostadas con asiento, carne asada y queso. O el Torito, una quesadilla de harina con queso, un chile Anaheim y asada. Para acompañar siempre ofrecen cebolla asada, salsas adicionales y chiles toreados.

Y como en México, el ambiente es familiar. Cada lonchera tiene sillas y mesas donde la gente puede sentarse bajo las luces.

Sus tacos han llegado a ganar la competencia más grande de tacos llamada Taco Madness, en la que se enfrentaron a otras taquerías de la ciudad. Además, han sido reconocidos por The L.A. Times como unos de los mejores tacos de Los Ángeles en su lista de 101 Best Restaurants.

No obstante el éxito, también pasaron tiempos difíciles, así que tuvieron que cambiar la forma en cómo promocionar la taquería. Subraya que hubo un tiempo en que no crecían, así que el objetivo fue atraer a nuevos clientes.

“De nada sirve que vendas un taco bueno y nadie lo conozca”, dijo Bernal. “Así que necesitábamos clientes nuevos para crecer y dar otro paso adelante”.

Fue cuando empezó a utilizar las redes sociales, grabar videos y subir fotos de su comida que, al verlas, a cualquiera se le hace agua la boca. Actualmente ya tiene más de 100 mil seguidores en Instagram y TikTok.

“Ahora nos visitan muchas personas de todos lados y de diferentes culturas”, subraya Bernal.

Llega la fama

El sabor y aroma de sus tacos se ha extendido tanto en la ciudad que diversos artistas han buscado sus locales. Por ahí han pasado figuras como Banda MS, El Fantasma, Gerardo Ortiz y Peso Pluma, quien los ha visitado en varias ocasiones junto con su novia, Kenia Os. En una de esas visitas, la pareja ordenó un vampiro y unas chorreadas.

“Si le batalla uno para llegar a estos momentos”, dice Bernal. “No suelen pasar de un día para otro”.

Agrega que con fama o sin ella, se siente bien cuando alguien prueba su comida y le dice que está muy buena. “Esa emoción nunca se va, más aún cuando regresan”.

Actualmente tienen tres taquerías móviles en Long Beach, Riverside y Santa Ana; además de un restaurante en Whittier.

Bernal dice que se han visto afectados por las redadas, pero no piensan rendirse, ya que para sus padres y muchas otras personas, su taquería es una muestra del gran “sueño americano”, el cual muchos intentan construir en este país.

“Mientras los clientes nos sigan apoyando, estaremos aquí”, expresa. “Siempre pensé que sí se podía hacer, batallamos, pero trabajando duro, sabemos que sí se puede”.

Tacos La Carreta

Whittier: 11402 Washington Blvd. Whittier, CA 90606

Long Beach: 3480 E 69th St. Long Beach, CA 90805

Santa Ana: 120 E Central Avenue. Santa Ana, CA 92707