Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Te lo he dicho mil veces: no entregues tus dos manos, tus dos pies y tu corazón completo, porque luego te dejan nomás con el puro orgullo tirado en el suelo y ni quién lo levante. Aprende a quererte tantito, que la gente abusiva nomás está esperando que te ablandes para seguir chingándote la existencia.
Se te ve un viaje, una salida con familia o con ese amorcito que te trae sonriendo como pendej*. Te la vas a pasar de maravilla, pero aguas con la tragadera, porque cualquier antojo te va a inflar el cuerpo como si fueras rosca de reyes. Y luego no digas que no te avisé, porque yo de nutróloga no tengo nada, pero de ver gente inflamada sí sé bastante.
Te van a llegar chismes, mira… déjalos, porque cuando hablan de ti es porque tus benditas luces les encandilan sus miserias. También se te ve la posibilidad de encamarrte con una amistad —tú sabrás si es “sana convivencia” o “pecado mortal”— pero de que se arma, se arma.
En el trabajo vienen cosas muy buenas, pero ya deja de esperar a que te caiga del cielo. Quien no habla, Dios no lo oye, así que lánzate por lo que quieres. También vas a tener que enfrentar ciertos miedos tontos que traes desde chamaco o chamaca; si no los trabajas ahorita, seguirán jodiéndote el futuro.
Y lo mejor: el amor del pasado que tanto te hizo batallar… por fin lo vas soltando como se suelta un jabón en regadera ajena. Ya era tiempo, criatura.
VIRGO
A volar a toda esa bola de aprovechados que nomás te buscan cuando huelen fiesta, alcohol gratis o ganas de desmadre. Haz un inventario de tu gente, pero uno bueno, como señora que revisa la despensa: lo que ya está echado a perder, se tira y punto.
En el amor vienen días muy buenos, cosas fuertes que podrían fortificar tu relación más que cal del 98. Pero bájale a los reclamos, porque reclamar por lo que no fue en tu tiempo nomás te deja viendo como tonta. Si dudas de tu pareja, la pareja también dudará de ti. Las energías se regresan, mija.
Te me estás dejando manipular por gente que no vale ni un frijol parado. Si sigues así, te vas a meter en un juego sucio del que luego no podrás salir ni con rezos. Aprende a decir NO sin temblarte la voz ni la dignidad. Si ya fuiste traicionad* una vez, ya aprendiste. No le estés rascando a la herida nomás por necesidad de drama.
Podrías conocer a alguien por redes o en una fiestecita que está cerca. Y te aviso: un negocio se te perfila fuerte. Si lo quieres abrir, ¡hazlo! No temas, vas a tener más ingresos que puesto de tacos afuera de antro. Pero necesitas constancia, no nada más sueños.
LIBRA
El amor no se busca, mi cielo… se provoca. Y si sigues encerrado en tu casa, con jetota y oliendo a flojera, pues ni las moscas se te van a arrimar. Ponte en el camino del amor para que te encuentre y no batalles.
Amores a distancia podrían darte fuerza para enfrentar retos que vienen cargaditos. Vas a ayudar a una amistad que trae el corazón partido y la lágrima fácil. No pierdas tu estabilidad laboral por andarte emocionando con ilusiones pasajeras. Antes de soltar lo que tienes, asegura lo que viene.
Cuida mucho tu salud, tus vicios y tus antojos, porque un descuido podría costarte caro. Y fíjate en tus sueños, porque andan reveladores, llenos de señales y mensajes directos. Tú nomás aprende a interpretarlos sin exagerar.
No confíes en quien ya te enseñó infidelidad, desprecio y falta de atención. A veces te apendejas feo y terminas ayudando a quienes ni las gracias te dan. Y recuérdalo: si ya te pasó una vez, no seas menso y no repitas la receta. Es tiempo de ver la vida distinto y cortar de raíz cosas que nomás te entorpecen el camino.
ESCORPIÓN
En las noches te me pones triste, callado, sintiéndote solo, pero recuerda que la soledad es maestra dura: te enseña a no depender de ningún bulto a medio usar para sentirte complet*. Es temporada de aprender a estar contigo sin dramas.
Un golpe, caída o incidente fuerte estos días será la gota que derrame el vaso y te obligará a reaccionar. Tu buen corazón dejará callada a una persona que te imaginaba arrogante o materialista. Dale chance a la gente que te quiere, porque a veces das tanto a quienes solo te pagan con traiciones. Abre los ojos, mi cielo, que ya estuvo bueno.
En el trabajo habrá un malentendido que puede causar tensión; no te enganches. Cuida tu estómago porque anda sensible; no comas porquerías nomás por ansiedad. Te llega una bendición espiritual de alguien que ya no está contigo físicamente, pero que sigue protegiéndote.
Persona del pasado vuelve… pero viene más vacía que lonchera de secundaria en diciembre. No tiene nada que ofrecerte, así que ni te subas a esa nube. Y cuidado con traiciones familiares, porque no toda la sangre es confiable. En lo económico viene un dinerito extra por una venta, pago o servicio. Úsalo sabiamente.
ARIES
A ti nomás te dicen “hola” y ya quieres andar encamándote con el pasado. Sí, se ve la posibilidad de reencontrarte con un ex, y si esa es la única manera de tenerlo “adelante”, pues tú sabrás. Pero acuérdate de algo bien dicho: quien se vuelve a enamorar de lo mismo, vuelve a perder igualito. Ya te lo dijeron las abuelas: tropezar una vez es humano, dos veces es pendejez.
En el trabajo se ve estrés por montones, cambios que te van a traer movido, pero también viene la oportunidad de ingresos más perrones. No bajes la guardia, demuestra interés, muévete, pregunta, ponte atento, porque el que no habla, ni el Espíritu Santo lo voltea a ver.
Pon orden en tu cuerpo y tu mente: una rutina de ejercicios y una alimentación decente te van a ayudar a levantar el ánimo, bajarle a la ansiedad y sentirte más atractivo o atractiva, porque sinceramente… te andas descuidando un poquito más de lo permitido.
No renuncies a tus sueños por complacer a quien solo te mete dolores de cabeza. El amor verdadero no estorba, no exige, no controla, mucho menos te hace tirar tus metas a la basura. El amor que te ama te impulsa, no te hunde. Y si alguien se molesta porque sueñas en grande, mira… que se largue.
Y deja ya de andar culpando a medio mundo por tus errores. Si la regaste, pues ni modo, te sacudes, respiras y sigues adelante. La responsabilidad, aunque te duela, es solo tuya.
TAURO
Aprende a quererte, a vivir contigo mismo, a disfrutar tu soledad, porque cuando eso te salga natural, el amor dejará de ser una necesidad y se volverá una opción, y de las buenas, no de las que salen en ofertazo de tres por cien pesos. Quien te quiera, que venga bien parado; quien no, que siga su camino.
En tu vida siempre habrá tropiezos y fracasos, pero cada caída te va a fortalecer como si fueras cemento hidráulico. En el trabajo todo se ve calmado, pero también se ve que andas con la cosquillita de abrir un negocio. Respira, analiza, espera el momento correcto y sobre todo pide consejos, porque por más terco que seas, hay cosas que no podrás lograr tú solito.
Las segundas oportunidades no se regalan como muestras de supermercado, se ganan con hechos, con cambios, con sacrificios. No caigas de nuevo en ilusiones ni te dejes enganchar con palabras bonitas de personas cobardes que jamás se arriesgan por ti. Recuerda: quien quiere, se nota; quien no, inventa excusas.
A veces te sientes solo o sola y te cuesta aceptarlo, pero nadie es culpable excepto tú, que te aíslas y luego te quejas. No esperes nada de nadie y así la vida no tendrá cómo decepcionarte. Vive al día, agradece lo que llega y suéltalo cuando se vaya. Eso se llama madurez, no frialdad.
GÉMINIS
No le entregues tu corazón a cualquiera que sonríe bonito, porque hay gente que nomás sabe destruir lo que no puede conseguir. Desconfía tantito, no dejes que te endulcen los oídos, porque estás en una etapa donde cualquier mentira disfrazada de cariño puede fregarte la existencia.
Cuando te hartan, explotas y te vale madre a quién te llevas entre las patas. Pero cuidado: podrías herir a alguien que sí te quiere, aunque no te busque tanto como tú quisieras. No confundas distancia con desamor; a veces tú eres quien se aleja primero.
Cuida tu salud, sobre todo lo respiratorio y lo del estómago, que andas vulnerable. Un nuevo amor podría acercarse, pero mira, si no corriges tus errores del pasado, vas a caer en el mismo infierno emocional de siempre. Toma las riendas de tus sentimientos, no te dejes envolver nomás porque te hablan bonito.
Si tienes pareja, es momento de poner las cartas sobre la mesa. Conversar sin gritos ni indirectas será la clave para arreglar sus chingados problemas. Y guarda tu lengua, porque lo que cuentes será usado en tu contra: se vienen chismes por cosas que tú mismo vas a decir sin medir consecuencias.
Un viaje se aproxima y las relaciones familiares van a mejorar, pero solo si bajas tantito tu tremenda intensidad mental.
CÁNCER
Si la persona con la que estás no cumple lo que necesitas, no hay nada que andar rogando. La gente no cambia nomás porque tú le reces o le llores, así que no pierdas el tiempo con quien no te hace sentir querido o valorado. Si tu relación trae celos, mentiras y falta de confianza, es momento de decidir si quieres seguir sufriendo o quieres empezar a respirar.
Te viene una propuesta muy buena para mejorar tus ingresos, aprovéchala sin miedo. También se ve que una mascota, o un acontecimiento inesperado, te va a alegrar el día y ayudarte a recuperar esperanza. Pero ojo: un aparato electrónico podría fallarte, así que cuídalo, respáldalo o repara lo que andabas posponiendo.
Mediante un sueño o una noticia inesperada vas a descubrir verdades que te costaba aceptar sobre alguien. Te va a doler, sí… pero también te va a liberar. Mejor enterarte ahora que seguir invirtiendo tiempo donde no hay nada que cosechar.
Y por favor, suéltame el pasado ya, que lo hecho, hecho está. Tu negatividad no te está dejando avanzar y podría meterte en una situación más compleja si sigues aferrándote a lo que ya se fue. Cambia de visión, cambia de actitud, cambia de aire. Mereces más, y lo sabes.
PISCIS
Todo lo que haces lo haces con el corazón por delante, pero recuerda que toda shingadera que se hace, se paga, aunque sea por inocente o por amoroso. No tengas miedo, que tu conciencia sabe que jamás obrabas con maldad, solo con pasión, terquedad y tantita ingenuidad que siempre te ha sobrado. Eres tan entregado o entregada que a veces piensas en otra persona aun teniendo pareja, y eso, mi amor… eso sí ya es jugar con fuego.
Las soluciones a tus problemas están en el compromiso, en dejar de escaparte de las responsabilidades emocionales y trabajar en lo que quieres de verdad. Y algo bien claro: ya no esperes a quien no te busca, porque quien quiere estar, está; y quien no, aunque lo persigas con veladora en mano, se va a perder entre las sombras.
Se ve un viaje, un reencuentro con una amistad que te dará gusto. Una persona cercana irá a pedirte un consejo, y aunque te agarre de malas, no se lo niegues; uno nunca sabe cuándo va a necesitar una palabra de vuelta.
Hazte una limpia con albahaca y huevo por dos días mientras rezas el Salmo 91, porque traes una mirada pesada encima, un mal de ojo que te está frenando proyectos y metiendo trabas donde no debería haber ninguna. Y aguas con una amistad de tez clara, porque anda hablando cosas tuyas que no vienen al caso.
Eso sí: lo que viene para ti será mejor si sueltas culpas ajenas, empiezas de cero y te permites que tu intuición —que es más fuerte que tu pobre sentido común— te guíe por donde sí.
ACUARIO
Vienen proyectos fuertes y muy buenas ideas revoloteando en tu cabeza, pero también vienen un montón de envidias de gente ardida que te quiere ver tirado en el suelo. Tú ni los voltees a ver, porque contestarle a un crítico sin vida es caer en su juego: un cuento de nunca acabar. Esta vez, enchíngate en silencio, pero con estilo.
Cuida más tu cuerpo: ejercicio, descanso y bájale a las porquerías, porque tus problemas gástricos ya te están avisando que no eres de acero inoxidable. Y si tienes pareja, aguas… porque una amistad cercana le está metiendo cizaña y te puede armar una tormenta de la nada.
A veces eres bien pendej* para mendigar cariño donde nomás te calientan el oído y luego te dejan peor que al inicio. Pero mira qué buena noticia: empiezas un ciclo de paz donde limpiarás tu vida de toda la maleza que te tenía bloqueado. Si buscas, encontrarás… pero nomás si buscas en el lugar correcto, no en donde siempre terminas llorando.
Te llegará una noticia de un ex amor, pero esta vez no te moverá nada. Y eso, mi cielo, significa que ya sanaste esa herida aunque no te hayas dado cuenta. De hoy en adelante, ve por ti, haz las cosas por ti y trabaja por ti. No esperes gratitud del mundo, porque la gente es muy malagradecida y no porque des vas a recibir.
CAPRICORNIO
Un proyecto importante viene cargado de buenas ganancias, pero deberás poner mucha atención y pedir asesoría. Que no te dé pena preguntar; quien no consulta, se hunde solito. Se avecinan días buenos, aunque también te enterarás del rompimiento de una amistad y eso te va a mover emociones que creías enterradas.
Un familiar podría enfermar y vas a tener que estar al pendiente. Cuida tu alimentación, porque andas expuesto a anemias o bajones feos por no comer bien ni a tus horas. Levántate, come como Dios manda y deja de hacerte el mártir.
Es momento de pensar en ti, en ese viaje que tanto has postergado por mil excusas. Dedícale tiempo, dinero y corazón; te hará un bien que ni tú imaginas. Una persona del signo de agua y de tierras lejanas podría comenzar a sentir algo fuerte por ti, algo que te sacudirá sin previo aviso.
Y si la persona con la que estás ya no te da paz ni alegría… mira, el tiempo es oro y tú lo estás gastando en alguien que ya ni cuadra en tu alma. No desperdicies tu vida, porque después no hay devoluciones ni cambios de mercancía. Quien te quiera, que se note; quien no, que se vaya.
SAGITARIO
Se ven posibilidades grandes de romance con una persona a distancia. Antes de lanzarte como flecha loca, piensa muy bien qué estás dispuesto a sacrificar. Si vale la pena, dale con todo, que el amor bonito también crece de lejos. Y si ya tienes pareja, el universo te empuja al segundo paso: hablar en serio, avanzar, comprometerse. Si tu corazón dice que sí, no tengas miedo.
Sé responsable cuando hables de temas del corazón; ya no puedes andar tratando tus emociones como si fueran chisme de vecindad. Dale a cada cosa su importancia, porque últimamente has andado muy disperso y eso te puede pasar factura.
En el trabajo vienen noticias poderosas. Si estás atento, vas a encontrar una oportunidad que no debes soltar porque te dejará ganancias muy buenas. Tu buen corazón siempre hablará bien de ti, aunque a veces te pasas de noble y terminas rodeado de gente abusiva que quiere sacar ventaja de tu entrega.
Eres de los que ama bonito, de los que entrega todo, y por eso mismo debes aprender a poner límites. No todos merecen tus mieles ni tu fuego, mi amor. Y recuerda: quien juega contigo pierde, porque tú no vienes a mendigar… vienes a conquistar.