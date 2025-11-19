¿Los bálsamos y aceites labiales están causando decoloración en los labios?





Una nueva mancha de hiperpigmentación en la boca podría ser señal de una reacción alérgica.

Los labios bicolores son comunes y lucen hermosos en mujeres de raza negra, pero la hiperpigmentación repentina en los labios podría ser señal de una reacción alérgica.

By Jennifer Ford

El video viral de TikTok de la podcaster Saron Olkaba, titulado “Pigmented Contact Cheilitis” (queilitis de contacto pigmentada), ha generado una conversación sobre una reacción en los labios que algunas personas experimentan, pero de la que quizás nunca hayan oído hablar: la queilitis de contacto pigmentada. Olkaba, una mujer de raza negra, afirma que probablemente la desarrolló tras usar un aceite labial. En su caso, se manifestó como un oscurecimiento excesivo o hiperpigmentación de los labios.

Un estudio de Mintel muestra que el porcentaje de mujeres de raza negra que reportaron hiperpigmentación casi se duplicó entre 2022 y 2024. Sin embargo, muchas personas, especialmente aquellas con la piel más oscura, quizás no se den cuenta de que la hiperpigmentación o irritación de sus labios podría deberse a una reacción alérgica, en lugar de a la sequedad o la exposición solar, lo que puede retrasar el tratamiento adecuado.

¿Qué es la queilitis?

Según la Clínica Cleveland, la queilitis se refiere a la inflamación o irritación de los labios, que puede ser causada por factores ambientales o por ciertos ingredientes cosméticos. Olkaba señala al galato de propilo —un conservante muy utilizado en productos cosméticos— como posible causante. Si bien no es el alérgeno más potente —una sustancia que desencadena una reacción alérgica— entre los galatos (un grupo de sustancias químicas utilizadas como conservantes), su uso generalizado puede convertirlo en una causa común de reacciones alérgicas.

La queilitis de contacto pigmentada y sus síntomas a menudo se pasan por alto o se diagnostican de manera incorrecta, sobre todo en mujeres de color, cuyas experiencias han estado históricamente subrepresentadas en la dermatología.

La doctora Adeline Kikam, dermatóloga con consulta en Houston especializada en pacientes de piel oscura, explica que la queilitis de contacto pigmentada se caracteriza por una inflamación labial persistente e hiperpigmentación, a menudo provocada por ciertos ingredientes en cosméticos, productos de higiene bucal o incluso algunos alimentos.

“Debido a que la piel suele responder a la irritación [o a un alérgeno] con hiperpigmentación, la decoloración puede parecer más llamativa o visible en las mujeres de color”, afirma Kikam.

Obtener un diagnóstico de queilitis de contacto pigmentada

La doctora Aegean H. Chan, con doble certificación profesional en dermatología y dermatopatología, que ejerce en Santa Bárbara y Solvang, California, señala que la queilitis de contacto pigmentada está poco representada en la literatura médica, con solo unos pocos informes de casos publicados. Esto dificulta determinar su prevalencia real, pero es probable que sea más común de lo que se informa.

Añade que el diagnóstico tardío es frecuente en la dermatitis alérgica de contacto de todo tipo, ya que la inflamación cutánea suele presentarse como una erupción inespecífica que puede confundirse con otras afecciones, como el eczema. “A menudo se necesitan varias consultas antes de que un dermatólogo o alergólogo considere que el paciente podría estar expuesto repetidamente a un alérgeno”, afirma Chan.

La prueba de referencia para diagnosticar la queilitis de contacto pigmentada es la prueba epicutánea. Esta consiste en aplicar parches con alérgenos específicos, generalmente en la espalda, durante un par de días, y luego observar los resultados tras su retirada. Si en la zona de aplicación del parche aparece una reacción roja, elevada o escamosa, se considera un resultado positivo y confirma una respuesta alérgica a esa sustancia.

“Cuando aparecen manchas oscuras en los labios como consecuencia de esta inflamación alérgica, es cuando la clasificamos como queilitis de contacto pigmentada”, explica Chan.

Cómo diferenciar la queilitis de contacto pigmentada de otras afecciones similares

La pigmentación en los labios puede deberse a diversas causas, lo que dificulta el diagnóstico. “Si un paciente no presenta inflamación, enrojecimiento ni picazón previamente, un dermatólogo podría suponer inicialmente que la decoloración es una mácula melanótica (manchas pigmentadas benignas que suelen observarse en personas de piel oscura), en lugar de una afección inflamatoria como la queilitis de contacto pigmentada”, afirma Chan.

Chan agrega que la pigmentación labial también puede confundirse con erupciones medicamentosas fijas, que son reacciones a medicamentos que causan manchas redondas y marrones que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluidos los labios. Otras posibilidades también incluyen la hiperpigmentación postinflamatoria (oscurecimiento de la piel tras una inflamación), que puede ser desencadenada por diversas afecciones inflamatorias o autoinmunes, como la artritis reumatoide o el liquen plano. Debido a que este tipo de pigmentación es relativamente inespecífica, explica Chan, “puede dificultar el diagnóstico”.

Sensibilizantes ocultos en productos labiales de uso diario

Los sensibilizantes —ingredientes que pueden desencadenar una reacción alérgica tras una exposición repetida— se encuentran de manera común en bálsamos labiales, pero también pueden estar presentes en alimentos y productos de higiene bucal como la pasta de dientes, dice Kikam. Algunos alérgenos que se sabe que causan queilitis de contacto pigmentada incluyen fragancias, bálsamo del Perú (una resina) y níquel. Estos son solo algunos posibles desencadenantes.

Con tantos nombres de ingredientes que desconocemos, elegir productos para el cuidado de los labios puede resultar abrumador para quienes intentan evitar irritaciones. Olkaba recomienda usar recursos disponibles en línea como bases de datos de ingredientes, que permiten investigar y comparar productos cosméticos para detectar posibles sensibilizantes o alérgenos personales conocidos. Entre estas herramientas se incluyen INCIDecoder y SkinSafe, que ayudan a comparar productos y tomar decisiones más informadas.

Prevención, manejo y tratamiento

Los esteroides tópicos se recetan comúnmente para calmar la inflamación, aunque no deben usarse a largo plazo. Como alternativa, Kikam indica que los médicos pueden recetar un tratamiento no esteroideo, el tacrolimus, un medicamento que se usa principalmente para tratar el eczema. También recomienda usar bálsamos labiales con SPF, ya que proteger los labios de la radiación UV puede ayudar a prevenir que la hiperpigmentación empeore.

A menudo es necesario un enfoque personalizado para el cuidado de los labios, ya que la sensibilidad y los factores desencadenantes varían en cada persona. Consultar con un dermatólogo experto puede ayudar a adaptar un plan de prevención y tratamiento a las necesidades individuales. “Una vez que se identifica la causa, suspender su uso suele mejorar o resolver por completo la afección”, añade Kikam.

Perspectivas culturales y sistémicas

Los desafíos relacionados con la queilitis de contacto pigmentada van mucho más allá de los casos individuales; estos ponen de manifiesto las persistentes deficiencias en la concientización, el acceso y la educación sobre la atención médica para las personas con tonos de piel más oscuros. El diagnóstico suele retrasarse o incluso pasarse por alto, en parte porque la pigmentación puede alterar la apariencia de las afecciones cutáneas, lo que dificulta su reconocimiento para los profesionales de la salud que carecen de formación especializada en diversas áreas.

Al mismo tiempo, la presencia generalizada de posibles agentes sensibilizantes en los productos labiales de uso diario —y la falta de un etiquetado claro— hace que muchos consumidores desconozcan los riesgos. Para quienes se ven afectados, encontrar alternativas seguras suele ser un proceso de ensayo y error que puede resultar frustrante y costoso.

Una mayor concientización sobre este problema, una investigación más inclusiva y una atención culturalmente competente son esenciales para superar estas deficiencias.

