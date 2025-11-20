4 signos serán afortunados durante la temporada de Sagitario 2025

La temporada de Sagitario 2025, que inicia el 21 de noviembre y termina el 20 de diciembre, llega con una energía expansiva, filosófica y llena de optimismo.

Sin embargo, esta vez trae un matiz especial: Mercurio retrógrado en Escorpio y Júpiter retrógrado en Cáncer añaden capas de introspección, sensibilidad y sanación profunda.

Aun así, la vibración sagitariana —regida por Júpiter, planeta de la abundancia y la expansión— mantiene su brillo recordándonos que la suerte también se manifiesta desde la fe, la reflexión y el alineamiento interno.

Aunque todos los signos sentirán este impulso cósmico, los signos mutables —Sagitario, Géminis, Virgo y Piscis— serán los más afortunados de la temporada.

Su naturaleza flexible, adaptable y perceptiva les permite aprovechar mejor las energías de transformación y crecimiento espiritual que se activan este mes.

La energía cósmica de Sagitario 2025: fe, expansión y propósito

El Sol en Sagitario activa una ola de optimismo, aventura y creencia en el propio potencial.

Esta energía vibrante nos invita a buscar la verdad, salir de la zona de confort y reconectar con nuestra chispa interior. A pesar de los retrógrados, la temporada trae:

Renovación espiritual.

Claridad emocional.

Expansión mental y profesional.

Reconexión con sueños del pasado.

Sanación de patrones limitantes.

Alineación entre mente, corazón e intuición.

Es una época ideal para aprender, viajar, enseñar, filosofar, crear y atreverse a cualquier cosa que expanda la conciencia.

Los 4 signos más afortunados de la temporada de Sagitario 2025

1. Sagitario

Esta es tu temporada y tu energía se siente magnética. Aunque Júpiter esté retrógrado, las bendiciones llegan como reencuentros, oportunidades pausadas que regresan o proyectos que renacen.

Sagitario redescubre pasión, inspiración y propósito. El universo te está enseñando que crecer no siempre es expandirse hacia afuera; a veces es profundizar hacia adentro.

2. Géminis

Para Géminis, la temporada activa de forma intensa el sector de relaciones: asociaciones, colaboraciones, vínculos románticos y puentes que parecían perdidos.

Con Mercurio retrógrado, tu planeta regente, la energía te invita a profundizar, hablar desde el alma y sanar lo que quedó pendiente.

3. Virgo

Mientras todos buscan aventura externa, Virgo encuentra la suerte en lo interno. La temporada activa tu hogar, tus raíces y tu espacio emocional.

Mercurio retrógrado te hace reflexionar sobre dinámicas familiares, autocuidado y qué te hace sentir seguro. Júpiter retrógrado refuerza la importancia de tu comunidad y amistades.

4. Piscis

Para Piscis, esta temporada es poderosa. Júpiter —tu regente tradicional— está activo, aunque retrógrado, empujándote a revisar tu propósito y recuperar antiguos sueños relacionados con tu carrera.

El Sol en Sagitario ilumina tu zona profesional, empujándote hacia decisiones audaces y una presencia más visible.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo inicia y termina la temporada de Sagitario 2025?

Del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2025.

¿Qué signos serán los más afortunados este año?

Los signos mutables: Sagitario, Géminis, Virgo y Piscis.

¿Cómo influyen Mercurio y Júpiter retrógrados?

Ambos invitan a reflexionar, revisar, sanar y reconectar con deseos más auténticos antes de avanzar.

¿Qué energía trae Sagitario?

Optimismo, aventura, crecimiento espiritual y expansión mental.

Sigue leyendo:

• Un problema se resuelve para 3 signos al final de noviembre

• Los signos del zodiaco que están listos para recibir 2026

• 3 signos son afortunados: esperan ganancias el resto de noviembre