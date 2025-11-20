Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 20 al 26 de noviembre

Jueves 20

Cimafunk en Bluenote

El cantante y compositor cubano, Cimafunk, ofrecerá una serie de conciertos en el club Blue Note (6372 Sunset Blvd., Los Angeles), donde presentará temas de “Pa tu cuerpa”, su álbum más reciente. Hoy jueves y viernes a las 7 y a las 9:30 pm. Boletos desde $19. Informes bluenotejazz.com.

Foto: Archivo Crédito: AP

Nueva exhibición en el Craft Contemporary

Material Curiosity by Design: Evelyn & Jerome Ackerman en el museo Craft Contemporary (5814 Wilshire Blvd., Los Angeles) explora las trayectorias de los diseñadores Evelyn y Jerome Ackerman, en diálogo con obras selectas de Porfirio Gutiérrez, Jolie Ngo y Vince Skelly. Termina el 10 de mayo. Entrada desde $7; gratis menores de 12 años. Informes craftcontemporary.org.

Foto: Cortesía

Dream Glow Lights Festival en Wild Rivers

El Dream Glow Lights Festival en el parque acuático Wild Rivers (10000 Great Park Blvd., Irvine) es una experiencia de iluminación navideña que debuta este año en la Costa Oeste. Se trata de una celebración de luz, arte y cultura. Termina el 31 de diciembre. Boletos desde $25. Informes wildrivers.com.

Foto: Cortesía

Arte chicano en el museo Huntington

Radical Histories: Chicano Prints from the Smithsonian American Art Museum, que tiene lugar en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) presenta 60 obras de más de 40 artistas y colectivos que recorren seis décadas de grabado chicano como instrumento de resistencia, construcción de comunidad y recuperación cultural. Termina el 2 de marzo. Boletos desde $13. Informes huntington.org.

Foto: Linnéa Stephan

Navidad en Legoland

Construcciones de lego gigantes, nieve artificial, luces y un menú especial para esta temporada, es lo que ofrece Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) a sus visitantes durante Holidays at Legoland, la celebración de invierno de este parque. En días selectos hasta el 4 de enero. Boletos desde $59. Informes legoland.com.

Foto: Cortesía de Legoland

Viernes 21

Knott’s Merry Farm en Knott’s Berry Farm

Knott’s Merry Farm, en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park), repite sus tradiciones de esta temporada con clásicos como Snoopy’s Night Before Christmas y la experiencia de nieve artificial, Snow and Glow. También el árbol de navidad adornado con más de 7 mil luces, música en vivo y comida especial para esta temporada. A partir del viernes y hasta el 4 de enero. Boletos desde $62. Informes knotts.com.

Foto: Knott’s Berry Farm Crédito: Cortesía

Sábado 22

La Boheme en el Doroty Chandler

La Boheme, una de las óperas más veneradas, regresa al escenario del Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) en una producción creada por la leyenda de Hollywood, Herbert Ross. Dirige la directora residente, Lina González-Granados. En días selectos del sábado al 14 de diciembre. Boletos desde $38. Informes laopera.org.

Foto: Cortesía LA Opera

The Prince of Egypt en Casa 0101

El teatro Casa 0101 (2102 E. First St., Los Angeles) presenta The Prince of Egypt: The Musical, que dirige Rigo Tejeda. Está basada en el Libro del Éxodo, con canciones de la película de animación de DreamWorks de 1998. En días selectos del sábado al 21 de diciembre. Boletos desde $25. Informes casa0101.org.

Foto: Steve Moyer

Conjunto Primavera en el Peacock

Conjunto Primavera, el grupo de música norteña romántica que ha subsistido a través de más de tres décadas, ofrecerá un concierto en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) como parte de su MMXXV Tour y más. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $86. Informes axs.com.

Foto: Archivo Crédito: Jesse Grant / Telemundo

Domingo 23

Perfume de Gardenia en el Peacock

La obra de teatro Perfume de Gardenia se presentará en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Con Aracely Arámbula y David Zepeda en los papeles principales. La música está a cargo de la Sonora Santanera. Domingo a las 8:30 pm. Boletos desde $82. Informes axs.com.