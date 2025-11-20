Erupción del volcán Semeru en Indonesia provoca la evacuación de casi mil personas

El volcán Semeru es uno de los más activos del archipiélago indonesio. En las últimas 24 horas ha entrado en erupción en más de una decena de ocasiones, emitiendo enormes nubes de ceniza y lanzando lava y rocas hasta 15,5 kilómetros ladera abajo.

El departamento de vulcanología ha elevado al nivel IV (el máximo en la escala indonesia) la alerta sobre el volcán Semeru tras las erupciones, que arrojaron flujos piroclásticos por la ladera de la montaña.

Las autoridades han demarcado una zona de exclusión de un radio de 8 kilómetros desde el cráter. Los flujos piroclásticos son avalanchas peligrosas de gas, ceniza y fragmentos de roca volcánica que descienden a gran velocidad por las laderas de los volcanes.

Alpinistas fuera de peligro

Las erupciones se registraron principalmente en la cara sureste del volcán, por lo que no ha puesto en peligro a un grupo de alpinistas que se encontraban ascendiendo por la zona norte.

A raíz de la actividad volcánica, los 137 alpinistas tomaron refugio en una zona conocida como Ranu Kumbulo, a unos 8 kilómetros del cráter, donde pasaron la noche antes de ser evacuados.

El jueves, 20 de noviembre de 2025, algunas de las aldeas ubicadas en la ladera del volcán y las carreteras de la zona aparecieron cubiertas por un gran manto de ceniza, mientras la población recogía sus enseres para abandonar de manera temporal sus hogares.