Los Santos de Nueva Orleans se alistan para jugar en París la próxima temporada

Los Santos de Nueva Orleans se alistan para intentar ser locales en lo que sería el primer partido de la National Football League (NFL) en la próxima temporada en la ciudad de París, Francia, como parte de la expansión internacional que ha promovido la liga en los últimos años

Lo anterior fue confirmado por Dennis Lauscha, presidente de los New Orleans Saints, quien expuso que el equipo, que tiene su sede en el estado de Luisiana, se alista para participar en esta primera experiencia de la Liga en tierras francesas.

The New Orleans Saints are expected to play a game in Paris, as early as the 2026 regular season, per their team president Dennis Lauscha. The NFL and stadium officials in Paris are working to finalize a deal to bring the Saints to Paris, with an announcement likely in the coming… pic.twitter.com/RfjBZr8AX2 — Adam Schefter (@AdamSchefter) November 19, 2025

“Es posible que tengan noticias en las próximas semanas de que tendremos un partido internacional en París”, dijo Lauscha el martes durante un evento del Greater New Orleans Quarterback Club y que replicaron varios medios especializados en la NFL: “Nosotros tenemos los derechos de marketing en Francia y Mónaco, así que tiene mucho sentido. Estamos muy emocionados de esa posibilidad“.

De acuerdo a los datos de la NFL, desde que se aumentó a 17 encuentros la temporada regular, en los años pares los equipos de la Conferencia Nacional disputan nueve partidos como locales, por lo cual el partido extra que tienen programado en el Superdome lo disputarían en París.

Hasta el momento, en las opciones que se manejan, la sede del encuentro sería el Stade de France que albergó la final del Mundial de 1998 y casa habitual de la selección francesa de fútbol, la sede destinada para este encuentro y que cuenta con un total de 81, 338 espectadores y que contempla lo doble de capacidad del Parque de los Príncipes (47 mil, 929 espectadores)

Los Santos de Nueva Orleans son el único equipo de la NFL en el estado de Luisiana que fuera territorio francés por casi 200 años hasta que Estados Unidos compró dicha zona y en donde el logo del equipo es una flor de lis, que desde la Edad Media es un símbolo de la realeza francesa.

En el 2023 se convirtieron en el primer equipo con presencia en territorio francés para explotar derechos de marketing como parte del Global Markets Program.

La franquicia de New Orleans ha disputado tres partidos fuera de Estados Unidos, todos en Londres. En 2008 y 2017 jugaron en Wembley, con su última visita a Inglaterra en 2022, pero en el Tottenham Stadium.

Las ciudades donde se ha disputado un partido de la NFL

A partir de 2005 en que se jugó en el Estadio Azteca un partido de la NFL, se han programado 62 partidos de fútbol americano fuera de territorio estadounidense y en donde Madrid, Berlín y Dublín tuvieron su primer juego en 2025.

De esta forma se han disputado en Londres: 42, Toronto: 6, Ciudad de México: 5 (sin incluir el regreso para 2026), Múnich: 2, Frankfurt: 2, São Paulo: 2, Berlín: 1. Dublín: 1 y Madrid: 1

🇫🇷🏈 The first NFL game in France? The Saints at the Stade de France in Paris in 2026?



"You might hear in the next couple weeks that we might be having a game internationally and that game may be in Paris!" New Orleans Saints president Dennis Lauscha said on Tuesday 🔽 pic.twitter.com/OQJrUvPRrz — René Bugner (@RNBWCV) November 19, 2025

Francia sería el noveno país que recibe un juego internacional de la NFL y en donde dentro de esta historia que comenzó hace 20 años en México, siguió Inglaterra, Canadá, Alemania, Brasil, Irlanda y España, con estos dos últimos recibiendo su primer partido en 2025.

Australia se sumaría el próximo año, con los Rams siendo locales en Melbourne y obviamente el juego en la ciudad Luz.

