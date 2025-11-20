Ronda Política: Triunfo de Mamdani energiza a socialistas democráticos

La elección del socialista democrático Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York energizó a los socialistas democráticos de Los Ángeles.

La organizadora comunitaria y ministra de fe, Rae Huang anunció que competirá por la alcaldía de Los Ángeles, desafiando a la alcaldesa Karen Bass que anda en campaña por su reelección.

Huang de 43 años, es directora de Housing Now California, una organización que aboga por los derechos de los inquilinos, y también es una activa socialista democrática en Los Ángeles.

Una de sus promesas de campaña ya anunciadas, es el Metro gratis y rápido para todos.

Tras la victoria de Mamdani, el contralor de la ciudad de Los Ángeles, Kenneth Mejia de inmediato hizo correr un video por las redes, hablando de que en Los Ángeles, desde 2021 ya se han electo socialistas democráticos; y mencionó a Nithya Raman, Eunisses Hernández, Isabel Jurado, Hugo Soto Martínez; y por supuesto él mismo.

El problema es que salvo Mejia y Raman, el resto nos han quedado mucho a deber, y los resultados sobre todo de Eunisses e Ysabel han sido bastante pobres.

Por tanto, el hecho de que sean socialistas democráticos no es garantía de un buen gobierno a favor de los que menos tienen. Por lo menos hasta ahora no lo han demostrado en Los Ángeles.

La concejal Eunisses Hernández se enfrente a siete retadores. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

No es fortuito que siete angelinos estén buscando destituir a Eunisses del cargo de concejal por el distrito 1; y a Eunisses ya se le ha hecho costumbre no presentarse a los debates rumbo a la elección del año que entra cuando busque la reelección. La semana pasada se llevó a cabo el segundo debate y no asistió. ¿Acaso es que se siente muy segura o le saca la vuelta a sus oponentes?

El señalamiento constante entre sus opositores en dichos debates, es su falta de resultados como concejal.

Al subirse la socialista demócrata Huang a la contienda para alcalde, muchos se preguntan si la bancada socialista democrática en el Cabildo le va a dar su respaldo.

Es posible que los concejales socialistas democráticos dividan sus afectos, porque al menos Soto Martínez ya le dio su apoyo a Karen Bass para su reelección, y los demás siempre han estado muy pegaditos a la alcaldesa Bass, siguiendo su línea.

Por lo pronto, oficialmente, la alcaldesa ya tiene dos retadores: Huang y el exsuperintendente de educación, Austin Beutner.

Un millonario para gobernador

El multimillonario Tom Steyer, quien fracasó en 2020 en su intento por ser el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, se unió a la lista de aspirantes a competir para gobernador de California en 2026.

Su promesa de campaña es que los californianos merecen una vida que puedan costear.

Junto a Steyer compiten para gobernador, la congresista Katie Porter, el exsecretario de salud y servicios humanos, Xavier Becerra, el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa; la excontralora Betty Yee, y el superintendente de educación, Tony Thurmond.

Pero sabemos que el congresista por el norte de California, Eric Swalwell está por anunciar que también planea competir.

Parece ser que Steyer, quien ha sido uno de los más grandes donadores de los demócratas, ya no quiere solo estar soltando su dinero sino jugar un papel más decisivo en la toma de decisiones. De ahí que entra a la contienda con la gran ventaja de que sus millones le permitirán comprar toda la publicidad que quiera para darse a conocer.

Sin embargo, su fortuna también puede ser su principal desventaja, porque en la actualidad hay una tendencia a ver a los candidatos millonarios como personajes que no entienden la vida de un ciudadano común y corriente, es decir de la clase trabajadora

Así que aparentemente el mayor activo de Steyer, puede ser su principal enemigo, aún cuando maneja un discurso populista en contra de las corporaciones.

Recordemos que en el pasado, aspirantes multimillonarios como Meg Whitman, expresidenta de eBay, y Carly Fiorina, expresidenta de Hewlett-Packard no pudieron dar el salto a la política, pese a los millones que invirtieron de su propio dinero.