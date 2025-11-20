Violento arresto de un inmigrante en Charlotte: agentes de ICE le dejan el rostro ensangrentado

Desde la mañana del miércoles, las imágenes de un inmigrante con el rostro ensangrentando circulan en medios y redes sociales. Se trata de un trabajador que fue arrestado por agentes de ICE dentro de un restaurante en construcción y, según las fotos, es sometido a una llave en el cuello.

Según describe el Daily Mail, que difundió las imágenes, el hombre estaba vestido con jeans grises, una sudadera gris y tenis. Fue sacado del establecimiento por al menos dos agentes federales.

Testigos indicaron que la sangre le corría por la cara mientras lloraba y trataba de mantener el equilibrio. Minutos después, ya esposado, le colocaron una cadena alrededor de la cintura y un paño blanco sobre la cara antes de escoltarlo hacia un vehículo oficial.

El arresto de este inmigrante sucede en medio de la Operación Charlotte’s Web, un operativo federal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha descrito como una acción dirigida contra “inmigrantes ilegales criminales” en Carolina del Norte.

Sin embargo, el plan ha causado fuerte preocupación entre residentes, activistas y autoridades locales debido al tipo de detenciones que se están llevando a cabo.

De acuerdo con datos confirmados por el DHS y reportes de prensa, la operación ha dejado al menos 250 arrestos en la ciudad en los últimos días.

La presencia policial también ha generado repercusiones sociales: cerca de 30,000 estudiantes faltaron a clases el pasado lunes por miedo a operativos en las calles.

Alcaldesa de Charlotte llama a respetar los derechos sin importar el estatus migratorio

A través de un mensaje publico, la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, llamó a que todas las agencias respeten los derechos constitucionales de la población, sin importar su estatus migratorio.

“Cada persona en Charlotte merece ser tratada con dignidad”, publicó Lyles, asegurando que está “profundamente preocupada” por los videos que muestran detenciones violentas.

Por su parte, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, también criticó la estrategia federal, señalando que la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes criminales y que incluso algunas personas arrestadas son ciudadanas estadounidenses.

Documentos internos del DHS, publicados por CBS News, indican que la operación en Charlotte forma parte de una estrategia más amplia que incluye el despliegue de agentes de la Patrulla Fronteriza en varias ciudades.

Tras Charlotte, los equipos especializados se movilizarían hacia Nueva Orleans, donde operarán bajo el nombre de Catahoula Crunch.

