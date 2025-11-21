window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

10 ofertas en Home Depot por Black Friday: escalera profesional baja de $290 a $190

Gracias a sus rebajas por Black Friday, Home Depot se ha convertido en uno de los puntos más consultados de la temporada. Crédito: Ployker | Shutterstock

Por  Alberto Daniel Barboza

Con la llegada del Black Friday, Home Depot lanzó una serie de descuentos que abarcan electrodomésticos, herramientas y equipos para proyectos del hogar.

La cadena se ha convirtido nuevamente en uno de los puntos más consultados durante esta temporada, gracias a rebajas que permiten renovar desde la cocina hasta el taller sin afectar tanto tu presupuesto.

Te compartimos una lista clara con algunos de los productos más destacados, sus funciones y el ahorro real en cada artículo.

10 ofertas en Home Depot por Black Friday que debes mirar

1. Lavadora de carga superior 4.2–4.3 pies³ con agitador 2 en 1

Una lavadora versátil que permite elegir entre un agitador tradicional o uno extraíble. Ideal para cargas pesadas y uso diario.

  • Precio actual: $498
  • Antes: $699
  • Ahorro: $201 (29%)

2. Refrigerador Side-by-Side de 36” y 26 pies³ en acero inoxidable

Modelo amplio con distribución vertical que facilita el acceso a alimentos y congelados. Incluye acabado resistente a huellas.

  • Precio actual: $949
  • Antes: $1,399
  • Ahorro: $450 (32%)

3. Estufa de gas independiente de 30” y 5.0 pies³ con plancha

Cuenta con quemadores de buena potencia y una plancha integrada para cocinar alimentos planos sin accesorios adicionales.

  • Precio actual: $648
  • Antes: $979
  • Ahorro: $331 (34%)

4. Lavavajillas Serie 500 de 24” y 44 dBA

Un equipo silencioso con tina de acero inoxidable, panel superior oculto y tecnología de lavado eficiente.

  • Precio actual: $899
  • Antes: $1,249
  • Ahorro: $350 (28%)

5. Lavadora apilable de carga frontal de 4.5 pies³ con ColdWash

Modelo compacto para espacios reducidos que mantiene buen rendimiento incluso con agua fría.

  • Precio actual: $698
  • Antes: $1,049
  • Ahorro: $351 (33%)

6. Secadora eléctrica ventilada de 7.2 pies³ con secado automático

Ofrece un tambor amplio y sensores que ayudan a evitar el sobresecado de la ropa.

  • Precio actual: $568
  • Antes: $849
  • Ahorro: $281 (33%)

7. Escalera multiposición de aluminio con alcance de 6.7 m

Incluye soportes para herramientas y un cubo integrado para trabajos prolongados. Capacidad de carga tipo 1A.

  • Precio actual: $189
  • Antes: $289
  • Ahorro: $100 (35%)

8. Andamio Baker Safeclimb de 1.83 m con plataforma y trampilla

Pensado para trabajos en altura con mayor estabilidad y una capacidad de carga de 567 kg.

  • Precio actual: $199
  • Antes: $298
  • Ahorro: $99

9. Kit combinado M12 FUEL de taladro percutor y atornillador de impacto

Incluye dos herramientas sin escobillas, dos baterías y una bolsa. Una opción compacta para reparaciones y montajes.

  • Precio actual: $199
  • Antes: $269
  • Ahorro: $70 (26%)

10. Cofre de herramientas combinado de 52” en gris mate

Diseñado para organizar talleres domésticos con múltiples cajones resistentes y superficie amplia de trabajo.

  • Precio actual: $898
  • Antes: $998
  • Ahorro: $100 (10%)

