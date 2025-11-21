10 ofertas en Home Depot por Black Friday: escalera profesional baja de $290 a $190
Ofertas de electrodomésticos y herramientas en Home Depot por Black Friday, con rebajas reales en 10 productos clave para el hogar
Con la llegada del Black Friday, Home Depot lanzó una serie de descuentos que abarcan electrodomésticos, herramientas y equipos para proyectos del hogar.
La cadena se ha convirtido nuevamente en uno de los puntos más consultados durante esta temporada, gracias a rebajas que permiten renovar desde la cocina hasta el taller sin afectar tanto tu presupuesto.
Te compartimos una lista clara con algunos de los productos más destacados, sus funciones y el ahorro real en cada artículo.
10 ofertas en Home Depot por Black Friday que debes mirar
1. Lavadora de carga superior 4.2–4.3 pies³ con agitador 2 en 1
Una lavadora versátil que permite elegir entre un agitador tradicional o uno extraíble. Ideal para cargas pesadas y uso diario.
- Precio actual: $498
- Antes: $699
- Ahorro: $201 (29%)
2. Refrigerador Side-by-Side de 36” y 26 pies³ en acero inoxidable
Modelo amplio con distribución vertical que facilita el acceso a alimentos y congelados. Incluye acabado resistente a huellas.
- Precio actual: $949
- Antes: $1,399
- Ahorro: $450 (32%)
3. Estufa de gas independiente de 30” y 5.0 pies³ con plancha
Cuenta con quemadores de buena potencia y una plancha integrada para cocinar alimentos planos sin accesorios adicionales.
- Precio actual: $648
- Antes: $979
- Ahorro: $331 (34%)
4. Lavavajillas Serie 500 de 24” y 44 dBA
Un equipo silencioso con tina de acero inoxidable, panel superior oculto y tecnología de lavado eficiente.
- Precio actual: $899
- Antes: $1,249
- Ahorro: $350 (28%)
5. Lavadora apilable de carga frontal de 4.5 pies³ con ColdWash
Modelo compacto para espacios reducidos que mantiene buen rendimiento incluso con agua fría.
- Precio actual: $698
- Antes: $1,049
- Ahorro: $351 (33%)
6. Secadora eléctrica ventilada de 7.2 pies³ con secado automático
Ofrece un tambor amplio y sensores que ayudan a evitar el sobresecado de la ropa.
- Precio actual: $568
- Antes: $849
- Ahorro: $281 (33%)
7. Escalera multiposición de aluminio con alcance de 6.7 m
Incluye soportes para herramientas y un cubo integrado para trabajos prolongados. Capacidad de carga tipo 1A.
- Precio actual: $189
- Antes: $289
- Ahorro: $100 (35%)
8. Andamio Baker Safeclimb de 1.83 m con plataforma y trampilla
Pensado para trabajos en altura con mayor estabilidad y una capacidad de carga de 567 kg.
- Precio actual: $199
- Antes: $298
- Ahorro: $99
9. Kit combinado M12 FUEL de taladro percutor y atornillador de impacto
Incluye dos herramientas sin escobillas, dos baterías y una bolsa. Una opción compacta para reparaciones y montajes.
- Precio actual: $199
- Antes: $269
- Ahorro: $70 (26%)
10. Cofre de herramientas combinado de 52” en gris mate
Diseñado para organizar talleres domésticos con múltiples cajones resistentes y superficie amplia de trabajo.
- Precio actual: $898
- Antes: $998
- Ahorro: $100 (10%)