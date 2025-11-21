window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Walmart lanza descuentos en computadoras: de $1,700 a $1,100 por Black Friday

Walmart lanzó grandes descuentos de Black Friday en computadoras, con rebajas de hasta $600 en modelos de trabajo y gaming

A pocos días del Black Friday oficial, Walmart ya despegó sus ofertas en computadoras.

A pocos días del Black Friday oficial, Walmart ya despegó sus ofertas en computadoras. Crédito: PJ McDonnell | Shutterstock

Avatar de Alberto Daniel Barboza

Por  Alberto Daniel Barboza

Walmart adelanta sus promociones de Black Friday y puso a la venta una selección de computadoras con rebajas que van desde los $40 hasta más de $600.

Si buscas renovar tu equipo o necesitas uno específico, para estudiar, trabajar o jugar videojuegos, en este 2025 las ofertas abarcan modelos con distintas capacidades: desde computadoras básicas hasta máquinas pensadas para gaming avanzado.

Las promociones incluyen equipos de marcas reconocidas como HP e iBUYPOWER, así como modelos especializados de fabricantes que se enfocan en configuraciones de alto rendimiento.

10 computadoras con enormes descuentos en Walmart por Black Friday

1. HP 21.45″ All-in-One FHD – Pentium, 8GB RAM, 128GB SSD (Blanco Cachemira)

  • Precio actual: $399.00
  • Ahorro: $70.00
  • Precio anterior: $469.00
    Equipo compacto para tareas diarias, ideal para hogares que buscan un diseño discreto y funcional.

2. STGAubron PC Gaming – GTX 1660S, Intel Core i7 (8ª Gen), 16GB RAM, 512GB SSD

  • Precio actual: $539.99
  • Ahorro: $50.00
  • Precio anterior: $589.99
    Diseñado para videojuegos y trabajos gráficos ligeros, con conectividad moderna y buen rendimiento.

3. HP 21.45″ All-in-One FHD – Pentium, 8GB RAM, 128GB SSD (Blanco Cachemira)

  • Precio actual: $399.00
  • Ahorro: $70.00
  • Precio anterior: $469.00
    La misma versión del modelo número 1, también incluida entre las ofertas destacadas.

4. Suevery PC Gaming – AMD Ryzen 5 5600GT, Vega 7, 16GB RAM, 512GB SSD

  • Precio actual: $369.99
  • Ahorro: $330.00
  • Precio anterior: $699.99
    Una opción económica para gaming inicial con una rebaja considerable.

5. Hoengager PC Gaming – Ryzen 5 5500, RX 6500 XT, 16GB RAM, 1TB SSD, refrigeración líquida

  • Precio actual: $709.99
  • Ahorro: $40.00
  • Precio anterior: $749.99
    Equipo para jugadores que buscan gráficos más fluidos y gran almacenamiento.

6. HP OmniDesk Slim – Intel Core i3, 8GB RAM, 512GB SSD (Meteor Plata)

  • Precio actual: $429.00
  • Ahorro: $190.99
  • Precio anterior: $619.99
    Computadora delgada y práctica, buena para oficinas o trabajo desde casa.

7. MOGPC Desktop Gaming – Ryzen 5 5600GT, Radeon Graphics, 16GB RAM, 512GB SSD

  • Precio actual: $429.99
  • Ahorro: $149.01
  • Precio anterior: $579.00
    Modelo pensado para quienes buscan potencia sin un gasto elevado.

8. HP 21.45″ All-in-One FHD – Pentium, 8GB RAM, 128GB SSD (Negro Azabache)

  • Precio actual: $399.00
  • Ahorro: $70.00
  • Precio anterior: $469.00
    Versión en color oscuro del modelo All-in-One, adecuada para espacios más formales.

9. HP OmniDesk Slim – Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD (Meteor Plata)

  • Precio actual: $599.00
  • Ahorro: $160.99
  • Precio anterior: $759.99
    Una opción más potente dentro de la línea OmniDesk, ideal para multitarea.

10. iBUYPOWER ESA7R77XT01 – Ryzen 7 8700F, Radeon RX 7700 XT, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD

  • Precio actual: $1,099.00
  • Ahorro: $600.99
  • Precio anterior: $1,699.99
    Uno de los descuentos más fuertes, orientado a gaming avanzado y tareas que requieren gran capacidad.

En esta nota

Black Friday Walmart
Trending
Contenido Patrocinado
Trending