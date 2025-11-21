Walmart lanza descuentos en computadoras: de $1,700 a $1,100 por Black Friday
Walmart lanzó grandes descuentos de Black Friday en computadoras, con rebajas de hasta $600 en modelos de trabajo y gaming
Walmart adelanta sus promociones de Black Friday y puso a la venta una selección de computadoras con rebajas que van desde los $40 hasta más de $600.
Si buscas renovar tu equipo o necesitas uno específico, para estudiar, trabajar o jugar videojuegos, en este 2025 las ofertas abarcan modelos con distintas capacidades: desde computadoras básicas hasta máquinas pensadas para gaming avanzado.
Las promociones incluyen equipos de marcas reconocidas como HP e iBUYPOWER, así como modelos especializados de fabricantes que se enfocan en configuraciones de alto rendimiento.
10 computadoras con enormes descuentos en Walmart por Black Friday
1. HP 21.45″ All-in-One FHD – Pentium, 8GB RAM, 128GB SSD (Blanco Cachemira)
- Precio actual: $399.00
- Ahorro: $70.00
- Precio anterior: $469.00
Equipo compacto para tareas diarias, ideal para hogares que buscan un diseño discreto y funcional.
2. STGAubron PC Gaming – GTX 1660S, Intel Core i7 (8ª Gen), 16GB RAM, 512GB SSD
- Precio actual: $539.99
- Ahorro: $50.00
- Precio anterior: $589.99
Diseñado para videojuegos y trabajos gráficos ligeros, con conectividad moderna y buen rendimiento.
3. HP 21.45″ All-in-One FHD – Pentium, 8GB RAM, 128GB SSD (Blanco Cachemira)
- Precio actual: $399.00
- Ahorro: $70.00
- Precio anterior: $469.00
La misma versión del modelo número 1, también incluida entre las ofertas destacadas.
4. Suevery PC Gaming – AMD Ryzen 5 5600GT, Vega 7, 16GB RAM, 512GB SSD
- Precio actual: $369.99
- Ahorro: $330.00
- Precio anterior: $699.99
Una opción económica para gaming inicial con una rebaja considerable.
5. Hoengager PC Gaming – Ryzen 5 5500, RX 6500 XT, 16GB RAM, 1TB SSD, refrigeración líquida
- Precio actual: $709.99
- Ahorro: $40.00
- Precio anterior: $749.99
Equipo para jugadores que buscan gráficos más fluidos y gran almacenamiento.
6. HP OmniDesk Slim – Intel Core i3, 8GB RAM, 512GB SSD (Meteor Plata)
- Precio actual: $429.00
- Ahorro: $190.99
- Precio anterior: $619.99
Computadora delgada y práctica, buena para oficinas o trabajo desde casa.
7. MOGPC Desktop Gaming – Ryzen 5 5600GT, Radeon Graphics, 16GB RAM, 512GB SSD
- Precio actual: $429.99
- Ahorro: $149.01
- Precio anterior: $579.00
Modelo pensado para quienes buscan potencia sin un gasto elevado.
8. HP 21.45″ All-in-One FHD – Pentium, 8GB RAM, 128GB SSD (Negro Azabache)
- Precio actual: $399.00
- Ahorro: $70.00
- Precio anterior: $469.00
Versión en color oscuro del modelo All-in-One, adecuada para espacios más formales.
9. HP OmniDesk Slim – Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD (Meteor Plata)
- Precio actual: $599.00
- Ahorro: $160.99
- Precio anterior: $759.99
Una opción más potente dentro de la línea OmniDesk, ideal para multitarea.
10. iBUYPOWER ESA7R77XT01 – Ryzen 7 8700F, Radeon RX 7700 XT, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD
- Precio actual: $1,099.00
- Ahorro: $600.99
- Precio anterior: $1,699.99
Uno de los descuentos más fuertes, orientado a gaming avanzado y tareas que requieren gran capacidad.
