Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de noviembre de 2025

SAGITARIO

En estos días vas a andar con la lengua más filosa que cuchillo de carnicería… y ¿sabes qué? Te va a valer pura madre lo que piensen los demás. La señora de antes que te habla te dice: “mijito, si eso te da paz, tú dale, que a estas alturas ya no estamos para quedarnos callados nomás pa’ caerle bien a la bola de gente hipócrita”. Entra un ciclo bien perro en el que vas a madurar en semanas lo que no hiciste en años, y vas a empezar a ver la vida con otros ojos, más despiertos, más vivos. Semana intensa, llena de movimientos, decisiones fuertes y hasta amores nuevos si estás soltero o soltera.

Pero eso sí, ponte las pilas con la dieta, porque traes el metabolismo más flojo que trabajador de oficina en viernes. No dejes que se te haga bolas el engrudo, porque luego ahí andas chillando que nada te queda. Cálmate con el estrés, porque vienen dolores de cabeza y hasta de articulaciones por cargar cosas que no te tocan emocionalmente. Y mira… hay sexo en puerta, pero sexo rico, sin compromiso, del que nomás se da gracias y adiós. No necesitas relación pa’ gratinar ni que te gratinen el mollete, tú fluye y disfruta. Eso sí: una amistad te va a mostrar su verdadero rostro y vas a quedar más decepcionado que niño cuando le dicen que Santa no existe. Te vas a enterar de chismes y mentiras que soltaron nomás pa’ fregarte. Ni llorar es bueno, nomás aprende y aléjate.

CAPRICORNIO

Tú siempre con tu buena voluntad y aún así la gente te ve con cara de fuchi. Haces algo bueno y te lo toman como agresión… pues mira, que te valga mauser, haz lo que se te dé la gana y deja que la gente critique, que pa’ eso nacieron algunos. Ya es momento de que cambies tu manera de actuar, porque aunque tengas mil posibilidades de crecer, te me has vuelto bien flojito últimamente, y por eso traes tantos proyectos atorados. No andes mendigando amor ni atención, mi vida, porque tú vales mucho y hay gente que nomás te quiere cuando le conviene.

Si estás sin pareja, no inicies nada ahorita, primero aprende a vivir en paz contigo. Uno no puede andar queriendo amor cuando ni uno mismo se aguanta. Cuando logres armonía en tu vida, ahora sí llegará lo bueno. Cuida mucho tu vida, tus cosas y tus tiempos, porque por andar haciéndole caso a quien ni te pela, estás descuidando lo tuyo. Y aguas con los amores baratos, porque podrías caer en redes de alguien que nomás quiere calentar el motor y dejarte tirado. Expareja seguirá fregando, marcando, opinando, queriendo colarse… ciérrale la puerta de una vez, porque si no, no vas a dejar entrar lo bueno que viene pa’ ti.

ACUARIO

Si tienes pareja, agárrate, porque una amistad anda echándole el ojo a tu pareja y podría quererte dar el bajón. No confíes tanto, mijito, porque luego te agarras llorando como si te hubieran quitado el bolillo recién horneado. Eres de carácter fuerte, de los que hablan directo a la yugular y sin anestesia. Eso está bonito porque eres sincero, pero la gente delicada lo ve como agresión y por eso se te ofenden bien rápido. Pon los pies en la tierra, porque a veces se te sube el azúcar de la soberbia y te pierdes del camino correcto.

Cuida tu autoestima y el estrés laboral, porque si no te calmas, puedes acabar con problemas más grandes que los que ya traes. Esta semana viene pesada pero positiva, llena de oportunidades que, si no agarras, luego no andes diciendo que la vida nunca te da nada. Aguas con una amistad del pasado que regresa como si nada, pero solo quiere meterte en broncas y amargar tu existencia. Cambios en casa, limpiezas profundas… vas a encontrar cosas que jurabas perdidas. Una situación familiar fortalecerá los lazos y te hará ver quién sí y quién no está contigo. Cuida tus pertenencias, documentos y objetos valiosos, porque podrías extraviar algo importante.

PISCIS

Viene la noticia de un familiar que se enferma, pero no te me estreses de más, porque todo se irá acomodando poco a poco. Esta semana vas a sentir una paz muy bonita, porque alguien especial te hará sentir querido o querida, como hace mucho no te sentías. Si tienes pareja, cuida los celos y esos jueguitos tontos pa’ llamar la atención, porque podrías terminar hiriendo a tu persona amada sin necesidad. No te pases de lanza nomás por querer apapachos extras. Mitad de semana trae oportunidad laboral buena, invitación a salir, convivencia con amistades o hasta chisme del bueno. Pero en el amor… uff, ahí sí podrías llevarte una decepción fuerte, porque te enterarás de mentiras y cosas que tú no mereces.

Quita los rencores, ya suéltalos, porque este año ya casi termina y aún te faltan metas por cumplir. Estás en una etapa buena, poderosa, donde puedes avanzar un montón si te decides. Cierra ciclos antes de que acabe este penúltimo mes del año, agradece lo que tienes, toma lo que venga, porque si tú no lo haces, siempre habrá alguien más vivo que lo agarre. Oportunidades de crecimiento laboral, profesional y hasta de negocios. Ya no te culpes de lo que otros hacen, no cargues costales que no son tuyos. Y por cierto… evento social en puerta. Chances de un faje ocasional con amistad o expareja… tú sabrás.

ARIES

Aprende a soltar y dejar ir, mijito, porque aferrarte a lo que no es tuyo es como abrazar nopales: nomás te llenas de espinas. A veces quieres retener a cada hijo o hija de la chingada que solo te usa como títere, pero tú no naciste pa’ andar limpiando babas ajenas. Confía en lo que vales, que personas buenas no te faltan, pero por estar mirando basurita, no ves el oro. Una situación familiar, ya sea un embarazo, una reconciliación o el fin de un pleito viejo, va a unirlos más, y te hará entender que no todo en la vida es pleito y chisme. También es urgente que sueltes todo lo que te ha lastimado, porque traes un carácter tan pesado que ni tú te aguantas; bájale dos rayitas si quieres avanzar y que las puertas se te abran.

Si tienes pareja, aguas porque amistades de dos caras le andan tirando el pedo y queriendo ponerlo o ponerla en tu contra. No te confíes de nadie en estos días. Aguas con caídas y accidentes tontos, porque andas distraído como si te hubieran embrujado. Una amistad te va a soltar un secreto que te dejará más frío que pollo congelado. Y ya ponte las pilas, deja de hacerte pato y atiende tu vida, no permitas que comentarios pendejos de gente inútil te arruinen el humor. Además, verás unas fotos que te van a despertar celos, y ahí es donde debes pensar antes de aventar veneno. Si tienes pioresnada, una noche de pasión fuera de casa podría revivir la chispa, fortalecer la relación y hacer el momento más ardiente de lo habitual. Te lo dejo a tu criterio, pero con precaución y sin andar de exagerado.

TAURO

No te desaparezcas tanto esperando que el ser amado te busque, porque lejos de extrañarte, esa persona podría aburrirse y dejarte colgado como ropa en el tendedero. Hay gente que es bien hija de la shingada y si tú no les escribes, ellos menos se van a molestar en mover un dedo por ti. Si tienes pareja, embarazo a la vista, así que cuídate si no quieres que el 2026 te agarre cambiando pañales. Los celos y desconfianzas que han tenido se irán calmando conforme dejen de decir mentiras piadosas y hablen como adultos, no como niños atorados.

Inicias la semana con actitud chingona, más estable, más seguro. Y si últimamente nada te salía, ahora sí verás la luz. Eso sí: ni se te ocurra meterte en relaciones de tres. Tú no naciste pa’ ser plato de segunda mesa; eres plato fuerte, entrada y postre. Mereces una relación donde te quieran completo, no a medias. Empiezas a sanar heridas viejas que no te dejaban avanzar. Atiende más a tu familia, porque aunque te haces el fuerte, ellos te necesitan más de lo que crees. Se vienen proyectos nuevos y bien prometedores que te van a ayudar un montón a crecer como persona y como individuo terco que eres. Escucha consejos, pero recuerda que la última palabra es tuya, siempre.

GÉMINIS

Si alguna vez dudaste de esa persona, fue por algo. Esta semana te enteras de una traición, de chismes donde te traen de protagonista y de cosas que te harán sentir que te fallaron otra vez. No entregues tu corazón tan fácil, porque hay gente que parece muy bonita por fuera pero está podrida por dentro. No te fijes tanto en la envoltura; fíjate en el alma, porque muchas de tus equivocaciones han sido por preferir físico en vez de esencia. Y créeme, muchas veces los más guapos son los más mierd@s, porque se sienten paridos por la virgen.

Extrañarás a alguien que ya no está físicamente contigo, pero que de una u otra forma sigue acompañándote. No te hundas en esa nostalgia; mejor honra lo que vivieron. Si alguien no te busca, manda todo a la fregada y empieza a ver más por ti, por tus metas y tus sueños. Deja de esperar de los demás lo mismo que tú das, porque no todos tienen tu corazón. Si prometiste que no volverías a enamorarte, te vas a tragar tus palabras, porque llega alguien con gustos muy similares a los tuyos, alguien que te hará sentir especial y querido o querida. No le tengas miedo a volver a amar. Traes una etapa fuerte de sueños premonitorios, así que pon atención a lo que sueñes, porque vienen mensajes importantes, advertencias y revelaciones que se cumplirán pronto.

CÁNCER

Conforme avancen los días, te vas a sentir más sensible que bolillo recién salido del horno. Entrarás en un estado medio triste, porque te darás cuenta que te falta algo que no has podido llenar. Recuerda: la felicidad está en tu interior, no en el de otras personas. Posibilidades altas de que te bajen los calzones a media semana, pero aguas, porque tú eres de los que se enamoran al primer faje. No aflojes tan fácil si no quieres después andar llorando por la persona equivocada.

Un familiar te necesitará más que nunca; no lo dejes solo. Si tienes pareja, viene una discusión que podría sacar verdades que duelen, pero necesarias. Mientras más honestidad haya, más fuerte será la relación. Tiendes a subir de peso rápido, pero también a bajarlo igual de rápido. No dejes tu alimentación ni el ejercicio, porque te ayudan un shingo a mantener tu estabilidad emocional. Viene una buena oportunidad laboral. Si no te gusta tu trabajo actual, viene una propuesta tentadora. Pero ojo: no sueltes una rama sin tener asegurada la otra. Cuida tu carácter para no lastimar a quienes sí te quieren de verdad. Aprende a ver por tus propios intereses sin sentir culpa. A mitad de semana recibirás noticias de alguien que tenías muchísimo sin ver; esa persona moverá emociones que creías dormidas.

LEO

En estos días andas tan distraído que te me vas a meter un shingazo en cualquier momento. Cuídate de caídas y golpes tontos, porque traes la cabeza en otro lado. Las relaciones familiares empiezan a mejorar, y eso te dará una tranquilidad que no habías sentido desde hace tiempo. Los amores a distancia podrían ayudarte a estabilizar tu corazoncito, porque te harán sentir que allá afuera hay alguien que piensa en ti más de lo que imaginas. Pero también prepárate, porque una persona desaparecerá de tu vida casi sin explicación, y aunque al principio te va a sacar de onda, será lo mejor.

Sentirás miedo o ansiedad por situaciones que pasarán alrededor de ti, y para colmo, se aproxima un accidente de un familiar que podría preocuparte. Mantente atento y acompaña a los tuyos. Cuidado con cambios en el área laboral: podrían afectarte económicamente si no aterrizas bien tus decisiones. Aun así, inicias la semana con actitud bien perra, recargado de sueños y metas. No permitas que la vida te cobre dos veces la misma factura; aprende, avanza y suelta lo que ya no debe estar.

Es momento de actuar diferente si quieres resultados distintos. Estás entrando a una etapa poderosa donde todo lo que hagas tendrá excelentes resultados, pero solo si le metes huevos. Un amor de tierras lejanas empieza a necesitarte más que nunca, y podrías sentirte dividido entre la emoción y la incertidumbre. Estrés e insomnio te harán compañía estos días; en las noches te sentirás triste, sin saber qué viene. Respira, Leo; la vida te está acomodando, aunque duela. Ten cuidado con alguien que acabas de conocer, porque trae intenciones turbias y podría aprovecharse de tu nobleza. Y por cierto… ese amor a distancia se está enamorando cañón de ti, aunque no te lo diga tal cual.

VIRGO

Nunca dudes de tu capacidad, aunque haya gente bien pen#deja que quiera tumbarte con comentarios que no sirven ni pa’ papel de baño. Tú eres fuerte, inteligente y fregón, pero te dejas afectar por cualquier crítica barata. Si tienes pareja, se visualiza un periodo tranquilo, aunque tú eres más celoso que perro con hueso… y con razón: a tu pareja le encanta que le echen los shingados perros. Mantén la calma y no armes pleito por tonterías.

Un viaje o salida cerca de la ciudad viene en estos días; te caerá como bendición pa’ despejarte. Cuida con quién te juntas, porque podrías caer en chismes de colonia que te regresen al pasado… y tú no estás pa’ retroceder. Tus sueños y anhelos se cumplirán en la medida en que tú les metas tiempo, disciplina y ganas. Y hablando de pasados… un amor viejo regresará nomás pa’ joderte la existencia otra vez. Si lo permites, te vas a ver envuelto en las mismas fregaderas por las que tanto batallaste antes. Si caes de nuevo, no te quejes.

No sigas jugando con tus propios sentimientos; aclara lo que sientes y hacia dónde vas. Podrías enamorarte de una amistad que te está tratando tan bonito que te confundirás, pero es porque esa persona te está dando lo que otros no pudieron. Cambios laborales grandes y positivos vienen en camino; canaliza tu energía en destacar, porque puedes llegar lejos si dejas la flojera mental y emocional.

LIBRA

Libra, ten muchísimo cuidado con una persona de piel clara que meterá cizaña en tu relación o en tu vida emocional. No permitas que nadie te falte al respeto ni te haga sentir menos. Tú sabes quién eres, qué vales y qué mereces. Un viaje comenzará a planearse y te va a ir de maravilla, incluso podría abrirte los ojos en varios aspectos que no habías querido ver.

Vienen decepciones, y eso pasa porque tú esperas demasiado de personas que ni a la esquina deberías invitar. No te sorprendas si alguien que ya te había decepcionado vuelve a hacerlo; la gente no cambia de la noche a la mañana. No temas a los cambios que están llegando; aunque te ha ido de la fregada, esas pruebas te han servido para valorar lo que sí tienes. No inviertas tiempo ni energía en quien solo te hiere. Enfócate en tu bienestar y en la gente que realmente merece tu cariño.

Un proyecto que traías atorado se va a empezar a concretar, así que échale ganas y pon todo de tu parte para que sea un éxito. Una amistad vieja se acercará y querrá recuperar tu confianza; tú decidirás si vale la pena. Estás pensando mucho en tu futuro, y haces bien, pero recuerda algo: los sueños se cumplen con shingazos en el presente, no nomás con deseos.

ESCORPIÓN

No te limites ni te pongas frenos tontos. Tienes todo para llegar adonde quieres y sin andar dando explicaciones. Un viaje podría cuajar a mediados de diciembre, en compañía de alguien muy querido o una amistad que te trae sonriendo sin querer. La semana es perfecta para trámites, documentos, firmas y papeleo; todo te saldrá a la medida de lo que esperas. No descuides tu cuerpazo criminal, porque vas por un camino excelente para lograr tu meta antes de que termine el año.

Se vienen chismes familiares; no hagas caso, porque si te enganchas, solo te van a traer dolores de cabeza. Hay posibilidades de amores de una noche y hasta de encamamiento con una amistad por culpa de los tragos. Pero cuidado: no te enamores donde no debes. Hay gente que te quiere ver en el suelo, y no es secreto. Pero tú no les des ese gusto. Ponte las pilas y trabaja en tus metas; no lo hagas por demostrarle nada a nadie, hazlo por ti, para comprobar hasta dónde puedes llegar cuando te decides.

Eres de los que mucho dicen y poco hacen, pero esta semana tendrás la energía para empezar lo que has ido posponiendo. Vienen momentos muy gratos, cambios fuertes y oportunidades que te harán ver lo lejos que puedes llegar si dejas la flojera emocional.