La Opinión recibe premios a la excelencia periodística

La Opinión, la más reconocida publicación latina en EEUU, ganó el premio de Oro en la categoría de Mejor Artículo Político Internacional y de Latinoamérica, además de obtener galardones de Plata en las categorías Mejor Periódico en Español, Mejor Artículo de Educación y Mejor Sección Especial como parte de los galardones José Martí de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP).

La publicación de MyCode, junto con su ediciones hermanas de El Diario en Nueva York y La Raza en Chicago, obtuvo igualmente destacadas menciones en las categorias de newsletter, video y audio editorial, lifestyle, artículo político local, columna editorial y artículo de negocios, entre otras.

“Nos sentimos nuevamente honrados en recibir estos reconocimientos a la calidad de nuestro contenido y agradecemos a la audiencia por su favoritismo”, afirmó su editor ejecutivo, Armando Varela.

La Opinión se prepara desde ya para recibir este 2026, año en el que celebra su centenario como una de las marcas más queridas y respetadas del mercado de los medios en EEUU.

¨El compromiso con la comunidad latina sigue tan fuerte como desde el principio; estos premios José Martí nos impulsan a seguir adelante con nuestra misión”, aseguró Varela.

La Opinión, fundada en 1926 en Los Ángeles, hace hoy parte de MyCode, la empresa de medios multiculturales más grande de EE. UU. que permite a editores, marcas y agencias conectarse con audiencias diversas.