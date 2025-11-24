La semana del 24 al 30 de noviembre será de suerte para 3 signos

La última semana de noviembre de 2025 viene cargada de un cambio energético profundo y altamente favorable.

Entre el retorno directo de Saturno en Piscis, Mercurio directo en Escorpio y el ingreso de Venus en Sagitario, tres signos en particular reciben una oleada de progreso, claridad y buenas oportunidades.

A continuación, conoce cuáles son los 3 signos con más suerte del 24 al 30 de noviembre de 2025, de acuerdo con predicciones astrológicas publicadas de astrólogos expertos del sitio Spiritualilfy.org.

1. Acuario

Durante esta semana, Acuario finalmente siente que el universo se mueve a su favor.

Desde 2023, el tránsito de Saturno por Piscis ha exigido esfuerzo, constancia, disciplina y paciencia. Nada ha sido rápido, pero todo ha construido bases sólidas hacia un cambio significativo.

Saturno directo desbloquea el camino

El 27 de noviembre, Saturno entra en movimiento directo y marca el inicio de una etapa de avances visibles.

Todo lo que parecía estancado se libera: proyectos que se habían retrasado fluyen con mayor naturalidad, surgen oportunidades profesionales y las recompensas por años de perseverancia empiezan a manifestarse.

Acuario recibe apoyo, reconocimiento y claridad

Este periodo es ideal para: tomar decisiones importantes, consolidar alianzas y colaboraciones, así como apostar por proyectos que requieren visión a largo plazo.

Tu energía magnética aumenta atrayendo personas dispuestas a ayudarte o inspirarte.

Este es un capítulo de crecimiento tangible, donde la suerte se combina con tu capacidad de mantener el rumbo pese a los desafíos.

Lo que viene ahora te demuestra que cada paso, por pequeño que fuera, valió la pena.

2. Libra

Para Libra, esta semana marca un renacimiento intelectual y emocional. Desde el 18 de noviembre, Mercurio retrógrado en Escorpio te obligó a revisar tus motivaciones, tus planes y tus relaciones más importantes. La introspección fue intensa, pero necesaria.

Mercurio directo trae claridad el 29 de noviembre

Cuando Mercurio recupera su movimiento directo, todo vuelve a cobrar sentido.

Ideas antes confusas se aclaran, los malentendidos se resuelven y los planes que habías pausado ahora se ven totalmente posibles.

Libra avanza con decisión

Esta semana es ideal para: empezar proyectos nuevos, firmar acuerdos o negociar mejoras en tu vida laboral y proponer ideas creativas o asumir roles de liderazgo.

En el amor y las relaciones personales, la comunicación fluye con mayor armonía. Conexiones importantes se fortalecen y aparecen vínculos nuevos que te inspiran a avanzar.

La suerte te favorece especialmente cuando confías en tu intuición y tomas decisiones desde la calma y el equilibrio que te caracterizan.

3. Escorpio

Escorpio recibe una de las energías más luminosas de la semana gracias al ingreso de Venus en Sagitario el 30 de noviembre.

Después de semanas de intensidad emocional, llega un impulso revitalizante que abre caminos, expande tu visión del mundo y te inspira a apostar por deseos más grandes.

Venus impulsa creatividad, amor y prosperidad

Este tránsito te anima a buscar nuevas experiencias, explorar colaboraciones significativas y expresar tus ideas con valentía. La suerte fluye cuando te atreves a mirar más lejos, más alto y con mente abierta.

Escorpio vive una etapa perfecta para: iniciar relaciones o fortalecer las existentes, cultivar proyectos creativos y lanzar iniciativas personales o profesionales que requieren confianza.

Todo se vuelve más ligero, accesible y estimulante. La energía cósmica te guía hacia momentos de crecimiento genuino, expansión emocional y oportunidades inesperadas que elevan tu ánimo y te conectan con tu propósito.

Preguntas frecuentes

¿Qué tránsito es clave para Acuario?

El movimiento directo de Saturno en Piscis el 27 de noviembre libera bloqueos y potencia avances importantes.

¿Por qué Libra recibe claridad esta semana?

Mercurio se pone directo el 29 de noviembre, permitiendo que las ideas fluyan y los planes se concreten con mayor facilidad.

¿Qué aporta Venus en Sagitario a Escorpio?

Expansión emocional, creatividad, optimismo y oportunidades en relaciones y proyectos personales.

