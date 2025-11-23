3 signos del zodíaco chino atraen abundancia a partir del 24 de noviembre

La semana del 24 al 30 de noviembre de 2025 será una de las más energéticas y prometedoras del año para tres signos del horóscopo chino.

La presencia de la Luna en Cuarto Creciente el 28 de noviembre impulsa la acción, el cierre de ciclos y la preparación para la poderosa Luna Llena de diciembre.

Si perteneces al Gallo, Cerdo o Buey, esta será una etapa clave para abrir las puertas a la prosperidad, el dinero y nuevas oportunidades, de acuerdo con predicciones de astrólogos expertos publicadas en el sitio Your Tango.

¿Por qué del 24 al 30 de noviembre es una semana tan poderosa?

Durante estos días, la energía lunar favorece la claridad, la concreción y la manifestación. Los días más afortunados serán, el lunes 24 de noviembre, miércoles 26 de noviembre y viernes 28 de noviembre.

Estos días funcionan como portales para manifestar riqueza, cerrar compromisos, iniciar proyectos y tomar decisiones con mayor seguridad interior.

Sin embargo, cada uno de los tres signos tendrá un camino particular para atraer su propia forma de abundancia.

1. Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo será uno de los grandes protagonistas de esta semana. Su energía analítica y su capacidad para ver detalles que otros pasan por alto le permitirán atraer oportunidades económicas y personales.

Lunes: el día de mayor claridad

El lunes será el día ideal para planificar, tomar decisiones financieras, organizar pendientes y visualizar metas. Con la Luna acercándose al Cuarto Creciente, la intuición del Gallo se agudiza.

Miércoles 26: compromisos firmes y alianzas

Este día será perfecto para cerrar acuerdos o tomar decisiones importantes. Evita postergar conversaciones clave.

Existe una alta probabilidad de que una persona del signo Buey te ayude a multiplicar tus oportunidades de prosperidad.

Amuletos y claves para el Gallo

Número de la suerte: 4

Color energético: azul cobalto

Amuleto recomendado: un gallo dorado cerca de la puerta principal

2. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo, uno de los signos más nobles y compasivos, recibirá bendiciones a través de sus actos desinteresados.

Su energía está alineada con la abundancia emocional, social y financiera.

Miércoles 26: el día más afortunado para el Cerdo

Este día será ideal para iniciar proyectos, ayudar a otros, firmar acuerdos o tener conversaciones importantes. El signo Cabra tendrá una influencia especialmente positiva.

Nuevas conexiones y prosperidad social

El Cerdo atraerá personas que abrirán caminos profesionales, ofrecerán guía espiritual o colaborarán en proyectos.

Claves para el Cerdo

Número de la suerte: 9

Color favorable: tonos cálidos, especialmente tierra

Consejo: mantén el corazón abierto y permite que regresen personas importantes del pasado.

3. Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey, disciplinado y constante, verá recompensado su esfuerzo durante esta semana. Su energía estable será clave para avanzar con fuerza antes del cierre lunar.

Lunes 24 y viernes 28: días clave para manifestar

Lo que el Buey inicie el lunes tendrá resultados concretos el viernes. Esta alineación energética refuerza su capacidad para materializar objetivos profesionales y económicos.

Escribir una intención diez veces con bolígrafo rojo ayudará a manifestar deseos relacionados con el trabajo, el dinero y la estabilidad.

Amuletos y claves para el Buey

Número de la suerte: 10

Color energético: rojo

Aliado zodiacal: la Rata, por su lealtad y valentía

Preguntas frecuentes

¿Qué signos del horóscopo chino tienen más suerte en noviembre 2025?

Los signos más favorecidos serán Gallo, Cerdo y Buey, quienes recibirán energías de prosperidad y claridad.

¿Cuál es el día más afortunado de la semana?

El miércoles 26 de noviembre destaca como el día más vibrante energéticamente.

¿Cómo puedo atraer abundancia según la astrología china?

A través de colores, amuletos, números de poder y acciones estratégicas durante días clave.

¿Qué papel juega la Luna en Cuarto Creciente del 28 de noviembre?

Potencia decisiones, cierre de ciclos y preparación para manifestar con la Luna Llena.

