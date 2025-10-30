Noviembre de 2025 será peligroso para 5 signos del zodiaco chino

El penúltimo mes del año 2025 traerá energías inestables para ciertos signos del horóscopo chino.

La astrología oriental advierte sobre la influencia simultánea de Estrellas de la Pérdida, la Desgracia y el Conflicto, que podrían manifestarse en pérdidas económicas, problemas emocionales o desafíos laborales.

Sin embargo, el Feng Shui ofrece poderosos recursos para neutralizar estas vibraciones y restaurar el equilibrio espiritual.

A continuación, te contamos qué signos enfrentarán un mes peligroso en noviembre de 2025 y cómo pueden protegerse para mantener su energía positiva, de acuerdo con el sitio World Of Feng Shui.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Las Estrellas de la Pérdida anuales y mensuales coinciden en tu carta astral, duplicando el riesgo de traiciones, robos y pérdidas económicas. Este mes, la prudencia es tu mejor aliada.

Evita divulgar tus planes o confiar ciegamente en otras personas, ya que podrías ser víctima de envidias o engaños. No hagas inversiones apresuradas ni asumas compromisos financieros importantes.

Consejo Feng Shui

Coloca la Placa del Pavo Real Mágico y el Abanico Transformador de la Suerte en el norte de tu hogar. Lleva contigo el Amuleto de Pluma de Pavo Real para mantener alejadas las energías negativas.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La Estrella de la Mala Fortuna activa contratiempos y conflictos. Este mes no es favorable para tomar decisiones importantes ni para iniciar nuevos proyectos.

En cambio, dedica tiempo a revisar lo que ya tienes y fortalece tu bienestar físico y emocional.

Pueden surgir gastos imprevistos o discusiones con la pareja. La mejor estrategia será mantener la calma y posponer cualquier cambio trascendental.

Consejo Feng Shui

Sitúa la Pagoda de los Cinco Elementos con Perros Fu en el noreste de tu casa para bloquear la energía negativa.

Si debes viajar, lleva contigo el Amuleto de Protección de las Cuatro Armas y el Candado de la Riqueza para evitar pérdidas.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Las Estrellas de la Desgracia anuncian retrasos, frustraciones y riesgo de accidentes. No es momento de tomar decisiones importantes ni de actuar con prisa.

Este mes puede traer conflictos innecesarios si intentas forzar situaciones. En cambio, concéntrate en tareas que puedas realizar a tu ritmo y evita involucrarte en chismes o discusiones laborales.

Consejo Feng Shui

Coloca la Pagoda de los Cinco Elementos con Perros Fu en el noreste y lleva un amuleto personal de protección. Meditar o hacer pausas durante el día también ayudará a limpiar tu energía.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro deberá actuar con mucha prudencia en noviembre. Las energías de conflicto están especialmente activas, lo que puede derivar en malentendidos, discusiones e incluso problemas legales.

Tu paciencia se pondrá a prueba y podrías sentirte irritado por la falta de cooperación de los demás. Evita enfrentamientos, especialmente en el entorno laboral.

Consejo Feng Shui

Coloca el Candado de la Armonía y una alfombra roja en el noroeste de tu hogar para reducir las tensiones.

Además, lleva contigo la Bufanda Sagrada de Protección en tonos azules para atraer serenidad.

Cerdo (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo enfrentará un mes emocionalmente volátil debido a la influencia de las Estrellas del Conflicto. Las tensiones podrían manifestarse tanto en el trabajo como en las relaciones personales.

Procura no reaccionar impulsivamente y reserva tiempo para ti. Dedica tus fines de semana a actividades relajantes como meditación o aromaterapia para reducir el estrés.

Consejo Feng Shui

Coloca un Par de Manzanas de la Armonía en el noroeste y usa una Pulsera con el Amuleto de la Manzana para fomentar la paz y la buena comunicación.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos del zodiaco chino serán más afectados en noviembre de 2025?

Rata, Buey, Tigre, Perro y Cerdo enfrentarán desafíos energéticos según las estrellas mensuales.

¿Cómo puede ayudar el Feng Shui en momentos difíciles?

El Feng Shui equilibra la energía del entorno con objetos simbólicos, colores y direcciones favorables que neutralizan las vibraciones negativas.

¿Qué amuletos son más recomendados este mes?

La Placa del Pavo Real Mágico, la Pagoda de los Cinco Elementos y el Candado de la Armonía son esenciales para atraer protección y estabilidad.

¿Cuándo mejorará la suerte para estos signos?

A partir de diciembre de 2025, las energías comienzan a suavizarse, especialmente con el cambio lunar que favorece los nuevos comienzos.

Sigue leyendo:

• Cuál es la mayor fortaleza de tu signo del zodiaco chino

• Los signos del zodiaco chino que cargan un karma con el dinero

• Cuáles son las debilidades de tu signo del zodiaco chino