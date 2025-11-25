Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Es momento de ponerte serio y visualizar de verdad qué quieres para tu vida, porque lo que deseas anda tocando la puerta y puede materializarse en cualquier rato… pero si traes todavía mugrero emocional del pasado, se te va a atorar. Así que limpia tu corazón, tu WhatsApp y hasta tus pensamientos, porque lo pendiente que no has cerrado te puede seguir lastimando y tú ya no estás pa’ eso.
Vienen reencuentros con amistades que tenías más perdidas que el tío borracho en la fiesta familiar. También te vas a enterar de un evento social donde NO te invitaron, pero ahora sí ya no te va a doler, porque por fin vas entendiendo que quien no te valora… que se forme en la fila del olvido.
Se te cumple algo que esperas desde hace rato, solo depende de que cierres ciclos como Dios manda y no sigas volteando al pasado nomás porque te aburres. Te va a llegar un mensaje o llamada que te dejará pensativo, pero no hagas telenovela en tu cabeza, no inventes dramas que no existen.
Vas a andar con cambios de humor como señora menopáusica, así que respira, tómate tu té y no te avientes contra el mundo nomás porque amaneciste sensible. Cuida mucho esa maña de comer por ansiedad o aburrimiento, porque luego andas quejándote del cuerpo cuando tú solito le echas “dulces a la piñata”.
Y aguas con una oportunidad que llegará: si la tomas por desesperación, te vas a arrepentir. Mejor analiza bien y no te avientes como gordo en tobogán.
VIRGO
Te vienen cambios en horarios, pagos o movimientos laborales que pueden sacarte de tu zona de confort. También cuida tu estómago porque cualquier coraje o mala comida te va a caer como balde de agua fría. Deja de tirarte al piso para que te levanten, porque ya pareces novela vieja queriendo que te abracen y te digan “pobrecito”. Ponte firme, defiende tus opiniones y no permitas que nadie te mangonee. Y si te toca quedar como cul3ro por hablar claro, pues mejor eso que quedar como tonto que cambia de opinión nomás porque le hablan bonito.
Aguas con golpes o caídas, porque vas a andar distraído. En lo laboral exige lo que te corresponde, porque si no hablas tú, nadie lo hará por ti. En el amor, esos celitos que tienes a veces son hasta bonitos, pero si te pasas, te van a mandar a freír espárragos. Tienes miedo de volver a confiar y que te fallen, pero si sigues con esa actitud, te vas a quedar tú y tu soledad viendo novelas a la 1 de la mañana. Prepárate porque vienen nuevas oportunidades, sobre todo en el amor y en trámites o documentos que traías atorados. La vida te pintará caminos más bonitos, pero necesitas soltar lo que ya no va contigo.
LIBRA
Si tienes pareja, bájale a los celos tontos que solo existen en tu cabeza o en la mente de los envidiosos que quieren verlos pelear. No confíes en todo lo que ves o te dicen en redes sociales porque ahí abunda la gente falsa que solo busca problemas. Te llega una mejora económica por un pago atrasado, y eso te ayudará a resolver una deuda que tenías cargando como costal de papas. Hay posibilidades de un viaje o de emprender un negocio con una amistad, y si lo manejan bien, podría ser algo que crezca muchísimo.
Ten cuidado por donde caminas, porque habrá tendencia a golpes, tropiezos o accidentes. Cuando necesites consejo, primero recárgate en tu familia; ellos te van a orientar mejor que cualquier amistad problemática. Si estás soltero o soltera, ponte guapo, guapa o lo que seas, porque se viene alguien de tierras lejanas que trae una energía que te va a mover hasta el apellido. Pero para que eso llegue, necesitas soltar el pasado de una vez, porque ya te estás estancando de más.
Deja de mentir o adornar de más tus historias, porque si sigues así, vas a ir perdiendo gente importante. Vienen días buenos donde aprenderás a tener más paciencia y avanzar con tus metas sin estresarte tanto.
ESCORPIO
Vienen muchas posibilidades de un viaje que te va a ayudar a despejar la cabeza y ver hacia dónde carajos quieres dirigir tu vida. Aprovecha ese movimiento para acomodar tus ideas. En lo laboral, cuídate las espaldas porque vienen cambios fuertes y podrías salir beneficiado, pero eso también atraerá envidias de compañeros. Te van a estar observando más de la cuenta, así que mantente prudente y no sueltes información de más.
Hay gente que no te ve con buenos ojos y andan buscando cómo criticarte. Y tú, tan sensible, te tragas esas malas vibras… por eso traes un mal de ojo bastante pesado. Límpiate, date tu bañito espiritual, échate tu huevo o tu ramo, pero atiéndete. Pueden venir mentiras o chismes inventados sobre ti o tu familia, pero no te enganches porque todo se caerá por su propio peso.
Otra vez se marca viaje, pero con demoras, olvidos o contratiempos, así que planea todo dos veces. Cuida muy bien lo que tus amistades te platican, porque si andas abriendo la boca por error, te vas a meter en un problemón. No comentes lo que no te toca y mejor guarda secretos ajenos como si fueran tuyos.
ARIES
Ya te toca salir de esa monotonía que ya trae tu relación más aburrida que misa sin coro. Si tienes pareja, ponle sabor, salgan, inventen, sorpréndanse, porque si siguen en lo mismo, ambos van a terminar tirando la toalla y preguntándose en qué momento se apagó la chispa. Vienen cambios en varias áreas de tu vida, y aunque al principio te saquen de onda, te convienen para cerrar ciclos que traías abiertos desde hace años. Estos días serán de mucha reflexión, como de señora viendo por la ventana con la mano en la barbilla preguntándose dónde chingados se desvió su vida.
Si te descuidas emocionalmente, podrías perder a quien realmente te quiere. Tus inseguridades y tu falta de iniciativa dejan mucho que desear, así que deja de andar mendigando atenciones de relaciones de una noche cuando podrías tener a alguien estable que te apoye diario. Aguas con un mensaje o llamada que podría confundirte; no saques conclusiones de telenovela porque no es lo que parece. También necesitas aprender a no confiar tan rápido en personas nuevas, porque aunque te caigan bien, pueden meterte en líos fuertes. Aterriza, madura, y empieza a cuidar lo que sí vale la pena; porque si sigues dejando todo “pa’ mañana”, mañana te vas a quedar sin nada.
TAURO
La vida te dice: “aprende la lección, mijo/mija”. Ya no busques excusas para justificar tus metidas de pata; todos caemos, pero el chiste es levantarse y no quedarte tirado viendo al techo como si ahí estuviera la respuesta. Viene un viaje muy bueno y más necesario que el café por la mañana. Vas a renovarte, aclarar tu mente y hasta reencontrarte con ese cuerpazo criminal que tienes olvidado. Dale prioridad a tu físico, porque lo tienes todo pa’ verte bien, nomás que te descuidas más que teléfono sin funda.
En lo laboral, vienen oportunidades fuertes, pero no te quedes callado: exige lo que te corresponde por derecho. Nadie te lo va a regalar. Si traes ganas de vengarte de quien te hizo daño, respira antes de ir a reclamar. Pregúntate si vale la pena gastar energía en gente que ya quedó atrás. Mejor enfócate en las reuniones familiares que vienen, oportunidades de comprar algo que traes en mente desde hace semanas y en construir lo que sí te suma.
Y por favor, mi ciela/o, deja de ver la vida tan gris… ¡la aburrida eres tú! Si no cambias tus hábitos, si no haces cosas nuevas, si no te abres los ojos ANTES que las piernas, nunca vas a ver quién realmente merece un lugar en tu vida. Ya ubícate y ponte las pilas.
GÉMINIS
Ya deja esa costumbre de andar señalando al mundo; enfrenta lo que haces, compón lo que rompes y crece como la adulta/o que dices ser. Vienen cambios en tu manera de ver la vida y serán para bien; tu energía se vuelve más positiva y empiezas a atraer cosas bonitas. Se aproxima la llegada de una persona de piel blanca, ojo claro, y actitud bien perra que te va a enseñar grandes lecciones… y sí, también se ve encamamiento marcado, así que vete hidratando.
No le hagas caso a críticas ni a comentarios negativos; cuando la gente no puede superarte, se dedica a ladrar, y tú no eres perrera para andar recogiendo esos ruidos. Ya ármate de valor y dile a esa persona que te gusta lo que sientes. Si es para ti, nadie te lo quita, y si no, pues mínimo ya te quitas esa frustración de encima.
Te llegarán chismes de una amistad, pero ni te enganches porque solo te quieren ver enojado. Y si sigues soltero o soltera es porque tú quieres, porque oportunidades has tenido de sobra, nomás que te encanta andar tras la put3ría y luego quieres amor bonito. Y aguas: te van a cantar tus verdades bien feo, ya sea por mensaje o en persona. Te van a dejar callado, pero aunque te duela, será la cachetada que necesitabas para ubicarte. No te lo tomes como ofensa, tómalo como un despertar.
CÁNCER
Verás el verdadero rostro de una amistad y no te va a gustar nada. Te vas a dar cuenta de cuánto te fallaron y cómo tú siempre diste más de lo que recibiste. Ni hablar, hay traiciones que llegan para abrirte los ojos. Cuida tus vías respiratorias y lo que comes, porque podrías presentar molestias estomacales. En el amor, si andas de solterón o solterona, es porque tú quieres: pretendientes no te faltan, pero tú siempre buscando en terreno prohibido, donde solo te van a lastimar y vas a terminar dañando a quien sí te quiere.
Aprende a moderarte con la comida porque subirás de peso rápido estos días. No te martirices pensando en lo que ya no es; deja de echarle limón a la herida y mejor enfócate en sanar. Hay posibilidades de un viaje, nuevas amistades, y un evento importante como una boda o reunión grande. En el amor se ven mejoras muy buenas, podrías conocer a alguien especial gracias a una amistad.
Necesitas aprender a disfrutar tu soledad, porque depender emocionalmente de alguien solo te hace más frágil. Cuando entiendas que nadie es indispensable, vas a disfrutar más tu vida. Cuídate de enemigos disfrazados de amigos, porque cuando menos te lo esperes, te dan la puñalada. Y ojo con infecciones en anginas o garganta.
PISCIS
Tus problemas económicos empezarán a desvanecerse como suegra cuando va a pagar la cuenta, pero necesitas llevar un registro de tus pagos, gastos y deudas, porque si te sigues haciendo el ciego, luego no te quejes de que el dinero no te rinde. Ya es momento de que dejes de estar de chillón y trabajes por tu propia felicidad. Dedícale tiempo a lo que realmente importa y deja de regalar tu energía a gente p3ndeja que ni te valora ni te aporta. Aprende a no confiar tanto en amistades que nomás te buscan cuando quieren algo, porque tu peor enemigo puede estar más cerca de lo que imaginas… incluso podría estar durmiendo contigo.
Te toca madurar y soltar las tarugadas del pasado. Deja de tropezar con las mismas piedras y de repetir esas rutinas que ya te tienen triste, estancado y de malas. Cambia antes de que la vida te cambie a fregadazos. La llegada de dos personas nuevas podría ponerte emocionalmente de cabeza. Vas a sentir una confusión fuerte entre lo que quieres, lo que deseas y lo que imaginas. Piensa con la cabeza —la de arriba, no la otra— para evitar caer en los mismos errores que ya juraste no repetir. Si haces las cosas con calma y sin ansiedad, podrás tomar mejores decisiones y verás cómo tu vida empieza a ordenarse.
ACUARIO
No confíes en quien solo te busca cuando le urge algo. Tu corazón es grande, pero no para que lo usen de tapete. Aprende de tus errores, porque lo que no se entiende por las buenas, la vida lo cobra por triplicado. Lo que hagas, lo que digas y lo que tires al universo te va a regresar como búmeran. Se vienen días chidos con pareja o con una amistad especial; se compartirán secretos fuertes que reforzarán esa relación. También vienen eventos sociales, pachangas y hasta posibilidad de reencuentros amorosos que ni te imaginabas.
No sigas apagado; recupera esas cosas que te gustaban hacer y que dejaste botadas. Sal de lo común, haz cosas nuevas, reinvéntate como buena diva espiritual. Cuida tu alimentación porque podrías tener molestias gástricas o reflujo. Si tienes pareja, cuídala, concéntrate en mejorar la relación y deja de buscar pleitos de la nada. En lo laboral viene un cambio muy bueno que te dejará mejores ingresos y nuevas conexiones sociales. Si ya tienes pareja, pueden surgir tensiones por temas familiares o por el manejo de los dineros. Deben organizarse, porque si no, las cuentas se te vienen encima y te pueden ahogar. Respira, acomódate y ponte las pilas, porque lo que viene es bueno, pero solo si no te saboteas tú solo.
CAPRICORNIO
Por más que quieras explotar y decir todo lo que traes atorado, no vas a poder. Te tocará tragarte tu propio veneno, pero eso te evitará cometer errores o decir algo que hiera a gente importante. A veces es mejor cerrar el hocico antes de echar a perder relaciones valiosas. No aparentes lo que no eres para quedar bien con otros. Quien te quiera, te querrá por tu esencia, no por la fachada que muestras. Obstáculos siempre habrá, pero si te detienes a patear cada uno, jamás avanzarás. Enfócate y no pierdas energía en lo que no vale la pena.
Bájale dos rayitas al mal humor. No andes peleando con la familia por cosas sin importancia. Luego te quejas de que no te apoyan, pero tú solito los espantas. Recuerda que el ambiente familiar afecta tu estado de ánimo más de lo que imaginas. Esta semana toca respirar, relajarte y no tomarte todo tan personal. También vienen pequeñas pruebas emocionales que te harán crecer y ver que no todo tiene que ser una batalla.
Si controlas tu carácter y te vuelves más flexible, vas a empezar a ver resultados muy positivos y relaciones más estables.
SAGITARIO
Ya mándalo a la shingada todo lo que te causa dolor de cabeza. El pasado ya no se puede cambiar, así que deja de sufrir por lo que ya fue y dale la vuelta a la página. Cuidado con cambios repentinos en tu salud; es momento de cuidarte más que antes si no quieres batallar más adelante. Te urge tener hábitos más saludables y escuchar a tu cuerpo.
Se ve una oportunidad de viaje donde te la vas a pasar de lujo. Aprovecha para reencontrarte contigo, relajarte, pensar, apapacharte y darte gusto sin culpa. Antes de querer darle a alguien más, primero cúrate tú. En cuestión amorosa, amores de una noche siempre han rondado tu camino, pero ya es hora de que seas más selectivo. No cualquiera merece tu energía ni tu cama. Tu corazón necesita un respiro y relaciones que te sumen.
Tienes proyectos y planes en mente que por fin empezarán a tomar forma; solo debes ser inteligente para no caer en errores tontos o repetir patrones viejos. Es momento de darte una segunda oportunidad en la vida. Cree en lo que viene, confía en ti y empieza a trabajar en lo que te ha detenido tanto tiempo. Cuida tu estómago porque una infección podría agarrarte desprevenido.