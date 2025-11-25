Niña de 6 años muere tras extracción de diente de leche y tratamiento dental en clínica de España

Una niña de 6 años murió tras ser atendida en una clínica dental en la ciudad de Alzira, en la Comunidad Valenciana. La menor fue llevada por sus padres a una consulta para que un dentista le tratara algunas caries y le extrajera un diente de leche que estaba a punto de caer y que le molestaba.

Aunque el procedimiento parecía haber transcurrido sin complicaciones, horas después de la visita la niña comenzó a sentirse mal y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos no pudieron salvar su vida.

Los padres de la niña informaron a las autoridades que la menor fue intervenida por un dentista, pero que tras la cirugía, los síntomas de malestar comenzaron a aparecer rápidamente, lo que motivó su traslado al Hospital de la Ribera. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, la niña fue declarada muerta poco después de su llegada.

Otro caso relacionado en la misma clínica

Un día antes, otra niña de 4 años había sido atendida en la misma clínica dental, también con un tratamiento similar. Esta menor comenzó a mostrar síntomas graves, incluyendo vómitos, fiebre y somnolencia, por lo que fue llevada de urgencia al hospital. Afortunadamente, tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde su estado se reporta como grave pero estable.

Suspenden clínica dental

Tras los incidentes, la Policía Nacional y las autoridades sanitarias de Valencia iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la niña y la intoxicación de la otra menor. Las investigaciones se centran en el tipo de anestecia utilizada en ambos procedimientos y si la clínica cumplía con todas las normativas para administrar anestesia.

Las autoridades de Salud confirmaron que la clínica dental en cuestión no estaba autorizada aplicar anestecia con fármacos intravenosos, lo que incluyó el tipo de sedación aplicada a las menores. La clínica tiene licencia para operar solo como centro de odontología, lo que le permite administrar solo anestésicos locales.

La clínica fue suspendida de manera cautelar, y se ha abierto un expediente informativo para investigar los hechos y determinar si hubo negligencia médica o incumplimiento de las normativas sanitarias.

Propietaria de la clínica responde

Mireia Vila, propietaria de la clínica, defendió el procedimiento, asegurando que la niña que falleció “se fue perfectamente de la clínica” después de la intervención. Vila explicó que la sedación aplicada fue para relajar a la menor durante el tratamiento, que consistió en la extracción de algunos dientes de leche y el tratamiento de unas caries.

La clínica también indicó que están investigando el lote de anestesia utilizado, aunque Vila insistió en que no se trató de una operación mayor ni de una anestesia general.

La Sociedad Española de Anestesiología (SEDAR) ha expresado su solidaridad con la familia de la niña fallecida y advirtió sobre los riesgos inherentes a la sedación y anestesia, señalando que es una disciplina médica compleja que requiere una vigilancia constante.

