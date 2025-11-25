Hombre mantenía el cuerpo momificado de su madre y se disfrazaba de ella para cobrar su pensión

Un hombre italiano está siendo investigado por disfrazarse de su madre fallecida para concretar una estafa de pensión.

El hombre de 56 años, cuya identidad no se difundió, se disfrazó de su madre, Graziella Dall’Oglio, con blusa y falda, lápiz labial y una peluca corta castaña, al estilo de la película “Papá por siempre”, para cobrar la pensión de su madre tras su fallecimiento en 2022, según informó el periódico italiano Corriere della Sera.

El hombre era enfermero y actualmente se encuentra desempleado. Nunca informó del fallecimiento de su madre y continuó reclamando 53,000 euros ($60,000 dólares) de la pensión, además de los ingresos de los bienes inmuebles y terrenos de la familia, según el medio.

El 16 de noviembre, un empleado del registro civil de Borgo Virgilio, a unas dos horas al este de Milán, se percató del disfraz del hombre tras acudir a renovar el documento de identidad de su madre.

Se pusieron en contacto con el alcalde de Borgo Virgilio, Francesco Aporti, y con la policía, y se inició una investigación, según declaró Aporti al Corriere della Sera.

“Se parecía mucho a la mujer de la foto del documento de identidad. Pero había algo que no convenció al empleado, como el vello en la nuca, el maquillaje recargado y la impresión de que los agujeros de la barba sobresalían del maquillaje”, declaró Aporti.

“Analizamos las grabaciones de videovigilancia y vimos a la mujer llegar en coche. La alarma empezó a sonar: la mujer no tenía carnet de conducir… poco a poco, la imagen de esta desagradable situación comenzó a emerger”, declaró.

El empleado llamó al hombre de vuelta al registro civil, donde el alcalde y los agentes de policía lo confrontaron y él admitió el disfraz y que Graziella era su madre, según el Corriere della Sera.

En las imágenes obtenidas por el periódico italiano La Repubblica, se ve al hombre caminando disfrazado con un bastón mientras se dirige al registro civil. Lleva un cárdigan oscuro, una bufanda blanca y una falda a media pierna, tiene el pelo castaño corto y sostiene una bolsa.

Tras confesar su disfraz, el hombre acordó con las autoridades registrar la casa de su madre. Allí, encontraron el “cuerpo momificado” de Graziella en una habitación, según declaró Aporti al Corriere della Sera.

“La mujer pudo haber muerto por causas naturales, pero la autopsia probablemente lo determinará”, dijo Aporti.

