Marinero de Florida muere tras rescatar a dos niños en una bahía de Hawaii

El maestro de armas de primera clase Jeffrey Díaz, de 47 años y oriundo de Florida, falleció el sábado en Hawaii tras rescatar a dos niños en peligro, informó el Departamento de Policía de Kaua’i (KPD).

Díaz, destinado en el Centro de Misiles del Pacífico en Barking Sands, se lanzó al agua cuando vio que dos menores tenían dificultades para regresar a la orilla debido a las condiciones del mar.

Los niños lograron ponerse a salvo, pero el militar comenzó a presentar complicaciones en el agua, detallaron las autoridades.

Intentos de reanimación y traslado al hospital

Personal de la Oficina de Seguridad Oceánica y del Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia de Barking Sands pudo sacar a Díaz del agua y aplicar maniobras para salvarle la vida.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Memorial de Veteranos de Kaua’i, donde se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades informaron que no se sospecha de la participación de terceros en el incidente. Una autopsia está pendiente para determinar la causa oficial de la muerte.

Mensajes de condolencia

El capitán Robert Prince, comandante del Campo de Misiles del Pacífico, expresó su pesar por la pérdida del marinero.

“Estamos desconsolados por el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Jeffrey Díaz, y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros”, señaló en un comunicado. También agradeció a los socorristas y marineros que brindaron ayuda inmediata.

El Departamento de Policía de Kaua’i también envió condolencias a la familia y seres queridos del militar durante este momento difícil.

Sigue leyendo:

–Arrestan a médico por intentar matar a su esposa en una ruta de senderismo en Hawaii

–Soldado con base en Hawaii enfrentará juicio militar por la muerte de su esposa embarazada

–Jefe de una organización criminal de Hawaii muere por sobredosis bajo custodia federal