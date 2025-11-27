Cowboys le pegan a los Chiefs en Día de Acción de Gracias en un juego con final vibrante

En Arlington se vivió un auténtico festín de futbol americano. Los Dallas Cowboys (6-5-1) superaron 31-28 a los Kansas City Chiefs (6-6) en el tradicional juego de Día de Acción de Gracias, en un partido lleno de cambios de mando y jugadas explosivas en el AT&T Stadium.

Dak Prescott tuvo una actuación intensa: terminó con 27 de 39 pases, dos para touchdown, 320 yardas y una intercepción. Del otro lado, Patrick Mahomes cerró con 23 de 34, cuatro envíos de anotación y 261 yardas, manteniendo a los Chiefs en la pelea hasta el final.

Kansas City pegó primero después de una intercepción de Justin Watson. En apenas 36 segundos de serie ofensiva, Rashee Rice convirtió un pase corto de Mahomes en una carrera de 27 yardas rumbo a las diagonales. Los Cowboys respondieron pronto con un envío de 15 yardas que CeeDee Lamb aseguró en la zona de anotación.

Aún en el primer cuarto, los Chiefs retomaron la delantera con un touchdown de Travis Kelce dentro de la zona roja. Pero Dallas ajustó en el segundo cuarto: primero con un field goal de Brandon Aubrey y luego con una espectacular carrera de 43 yardas de Malik Davis, que les dio su primera ventaja del duelo, 17-14, al descanso.

Tras el show de medio tiempo a cargo de Post Malone, los Cowboys ampliaron la ventaja con otro gol de campo (20-14), luego de que un touchdown de Jake Ferguson fuera anulado por revisión. Rice volvió a aparecer y, en cuarto intento, firmó su segundo touchdown de la noche para que Kansas City recuperara momentáneamente el control.

La respuesta de Dallas fue inmediata. Javonte Williams atrapó un pase de Prescott en la zona roja, y George Pickens logró la conversión de dos puntos para el 28-21. Aubrey añadió otro gol de campo y puso el marcador 31-21 con poco más de cinco minutos en el reloj.

Mahomes aún tenía algo más que decir y conectó con Hollywood Brown para acercar a los Chiefs 31-28, pero los Cowboys manejaron el reloj con inteligencia y no permitieron que Kansas City volviera a tocar el balón.

Un cierre digno de Acción de Gracias, con dos ofensivas encendidas y un triunfo que fortalece a Dallas en la pelea por la postemporada.

Ferg's Victory Turkey Trot 🦃 pic.twitter.com/DhlG2hBJZC — Dallas Cowboys (@dallascowboys) November 28, 2025

