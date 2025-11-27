Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES
Ya bájale dos rayitas a esa prisa con la que quieres resolverlo todo. No todo en la vida se decide como si estuvieras comprando jitomate en oferta. Ahorita necesitas respirar, observar, y luego sí tomar la decisión que más te convenga, no la que te presione el miedo. Vienes arrastrando un estrés laboral que te trae como olla exprés a punto de tronar, pero también se ven acercándose buenas noticias que podrían acomodarte el panorama más bonito de lo que tú esperas. Dale tiempo a que las cosas maduren, que lo que es pa’ ti, nadie te lo quita. Ve por tus sueños sin pedir permiso, pero no te me ilusiones con gente que ya te demostró que solo sabe dar dolores de cabeza y preocupaciones que ni tuyas son. Si tienes pareja, se ven celitos tontos, pero de esos que terminan uniéndolos más, nomás no exageres porque luego haces tormenta en vaso chiquito.
En estos días tendrás que enfocarte en lo que de verdad te deja algo: dinero, paz, estabilidad o mínimo una buena historia pa’ contársela a tus amistades. Aguas con cambios inesperados en el amor, porque podrían sacudirte más de lo que crees. No confíes tan fácil; traes alrededor gente que sonríe mucho pero tiene la intención más torcida que plátano de puesto. Si tienes pareja, no alimentes la desconfianza o van a terminar peleando por pura suposición. Y tú tranquilo: deja que la vida haga su trabajo y ponga en su lugar a quienes se pasaron contigo. No cargues venganzas que no te corresponden; tú sigue firme, que el karma trabaja gratis.
TAURO
Alguien de piel clara del pasado sigue pensando en ti como si fueras el último bolillo del día, y no dudes que pronto va a querer acercarse. Tú decide si lo ves como bendición o como castigo disfrazado. Este es el momento de confiar más en lo que puedes lograr; cuando te lo propones, sorprendes a todos, aunque a veces tu flojera también sorprende… pero por todo lo contrario.
En estos días se te va a despertar la nostalgia bien fuerte, de esas que te hacen querer regresar al pasado y revivir momentos bonitos que antes te daban paz. Está bien recordar, pero no revuelvas lo que ya estaba guardado. Cuida tu corazón, porque cuando te lastiman, te pegan directo en lo más profundo y te cuesta el triple volver a confiar. También ten cuidado con tu alimentación, porque últimamente le has dado rienda suelta y ya se te empieza a notar. Tus sueños andarán reveladores, así que ponles atención: podrían avisarte de algo que está por llegar.
A mediados del último mes del año, arrancas una etapa nueva con oportunidades más claras en lo laboral, económico y emocional. Pero, mi cielo, deja de estar mendigando cariño y atención; si alguien no te pela, pues que se haga a un ladito, porque tú vales más de lo que crees. Tu familia te necesita más de lo que admites; a veces te desconectas tanto que no ves lo que pasa alrededor. Resuelve tus pendientes con una amistad antes de que se rompa la confianza. Y si tienes pareja, ponte vivo: hay dos personas rondándole, y aunque no ha pasado nada, no le son indiferentes. No armes drama, pero tampoco te duermas.
GÉMINIS
Vienes gastando como si fueras dueño de la fábrica de billetes, y luego te andas quejando de que no te rinde nada. Cuidado con las compras impulsivas, porque eso te puede causar un pequeño enredo económico. También hay una verdad que habías querido ignorar sobre cierta persona… y en estos días podría salir a la luz y dolerte más de lo que pensabas.
Una noticia inesperada podría ponerte de malas, pero antes de hacer corajes, escucha bien. Es tiempo de dejar el pasado donde pertenece y vivir el presente con más ganas, más intención y más claridad. Se vienen cambios fuertes que te harán crecer, aunque al principio parezcan golpes del destino. Te vas a despojar de personas que ya solo te drenaban, aunque te cueste aceptarlo. Un amor de una noche podría sacarte de la rutina y ayudarte a entender qué estás buscando en lo amoroso. Una amistad podría terminar su relación y te va a buscar para desahogarse. Tú escucha, pero no absorbas cargas que no te corresponden.
Aguas con pérdidas materiales, porque podrías andar distraído y dejar algo olvidado o extraviado. Es momento de recordar quién eres realmente y qué camino quieres seguir, porque a veces te detienes demasiado por darle gusto a los demás.
Si tienes pareja, viene cariñosa o cariñoso, pero no te emociones de más: eso significa que trae algo en mente, quiere pedirte algo o anda arreglando un errorcito. No te enojes sin pruebas, pero sí mantente atento. Y lo más importante: aprende a ser feliz sin depender de nadie. La vida es bonita, pero tú la dejas al final por darle prioridad a quienes ni te agradecen. Ya no te desperdicies, mi cielo, que vales mucho más de lo que demuestras.
CÁNCER
Si tienes pareja, este es el mejor momento para dar el siguiente paso, ya sea un compromiso, mudarse juntos o planear un viaje que los acerque más. No sigas guardando todo “para después”, que la vida se pasa rápido y el que espera demasiado, pierde oportunidades.
Date chance de quererte más, de cuidarte y de valorar a quienes sí están para ti, no solo de palabra sino con hechos. No te dejes llevar por chismes de vecindario ni por lenguas largas que hablan por hablar. Cuidado con esperar demasiado de quien ya dejó claro que no sabe dar más; no repitas errores. Podrías estar pensando en cambiar de casa o de carro, y aunque parezca un gasto fuerte, podría ser lo mejor para tu estabilidad. Una persona de piel blanca podría causar conflicto en tu familia; no entres en pleitos sin escuchar primero los dos lados.
Tu sentido del humor es tu encanto, no permitas que nada ni nadie te lo quite. Una amistad necesitará de ti profundamente en estos días, así que no te sorprenda si toca dar consejo, apoyo o hasta hombro para llorar. Y por favor, ya empieza de cero; deja que la vida acomode a las personas correctas y te vaya quitando las que no aportan nada. Es tiempo de buscar estabilidad y dejar de andar regalando tu cariño como si fuera muestra gratis. Envidia alrededor hay, y de la fea. Dos amistades podrían estar hablando mal de ti, pero tranquila: pronto sabrás exactamente quiénes son. Cuando eso pase, la vida te va a pedir que pongas límites firmes, no para pelear, sino para proteger tu paz. Porque tú das mucho, pero también mereces recibir.
LEO
Tú que siempre te crees invencible, hoy vienes más sensible que tortilla recién hecha. No te me caigas, ni permitas que comentarios malintencionados te bajen la corona. La vida te va a poner pruebas fuertes, de esas que te sacuden el alma y te obligan a ver quién sí está contigo y quién solo te aplaude cuando te va bien. Pero así como llegan los golpes, también llegará la fuerza que necesitas para ponerte de pie y aprender del error que tanto te pesa.
Este es el momento de emprender ese negocio que traes en la cabeza desde hace meses. No lo sigas posponiendo por miedo o duda; ahora la suerte se te acomoda como pocas veces. Deja de permitir que la gente te manipule, te haga sentir menos o te baje tu valor. Tú naciste para destacar, no para andar justificándote con quien ni siquiera vale la pena.
Vendrán días en los que recordarás ese error que tanto te lastimó, y quizá desearás no haberlo cometido, pero entiende: gracias a eso aprendiste lo que hoy te sostiene. No permitas que nadie de tu pasado vuelva a meterse en tu presente. Tus sueños te darán señales importantes de lo que viene. Traerás mucha suerte en juegos de azar, pero no apuestes lo que no tienes, que luego te me andas ahogando en un vaso de agua. En tu trabajo se ven envidias y cambios; no te sorprendas si sientes el ambiente medio cargado. Cuida tu salud, en especial la anemia, porque estarás propenso. Un viaje se empieza a planear a mediados del mes que entra. Y sí, traerás la hormona alborotada y la caricia atravesada… pero cuidado, porque vienes en una etapa ultra fértil y cualquier descuido podría terminar en sorpresa.
VIRGO
Ya déjate de fregaderas. Te has descuidado tanto que hasta el espejo te anda reclamando. Este 27 de noviembre la vida te va a pedir que por fin te pongas como prioridad. Tienes todo para recuperar tu cuerpazo criminal, pero nomás te tientan unas papitas, un panecito o una garnachita, y ahí vas como si te jalaran del alma. No te quejes si no ves resultados si tú mismo saboteas tu avance. Ten cuidado con amores de una noche, porque uno de ellos podría entrar directo a tu corazón y confundirte más de lo que ya andas. Tu familia te necesita más presente; has estado tan metido en tus rollos que no has visto lo que se mueve alrededor. Una llamada o mensaje llegará con una noticia que te pondrá muy contento; podría ser algo laboral o algo sentimental.
No te me rindas. Estás más cerca que nunca de lo que tanto deseas. Es momento de pensar en tu bienestar económico, aprender a enfocarte en proyectos que te dejen algo real, no solo ilusiones. Deja de depender de otras personas para sentirte bien; aprende a levantarte solito, porque el día de mañana nadie va a cargar tus lágrimas.
Controla tus emociones, porque cuando explotas, explotas feo. A veces necesitas ser más “jijo de la fregada” para que nadie vuelva a pasarte por encima. Recuerda que todo lo que haces se regresa multiplicado, así que mide tus pasos y tus palabras. Estás entrando en una etapa donde debes soltar, limpiar y comenzar de cero. Aléjate de lo que te roba el sueño o te hace sentir miserable. Valórate, mi cielo, porque vales más de lo que tú mismo aceptas.
LIBRA
Estos días te traerán una reflexión profunda, de esas que te hacen repasar toda tu vida como si fuera novela. Te darás cuenta de que cada golpe, caída y traición sí sirvieron, porque gracias a ellos hoy valoras lo que tienes. Pero también entenderás que has esperado demasiado de personas que ya dejaron claro que no van a cambiar. Si sigues ilusionándote, solo te vas a lastimar.
Viene un desprendimiento importante: alguien se alejará o tú decidirás poner distancia. No te resistas; soltar también es amor propio. No mereces quedarte con quien te da migajas, falta de tiempo o indiferencia. Y sí, eres desconfiado y orgulloso, pero honestamente eso te ha salvado de cada sorpresa que habría terminado fatal. Se ve un viaje improvisado, de esos que se planean de un día para otro. Te caerá como anillo al dedo para despejar la mente. Eso sí, antes de irte, haz una limpia de amistades porque traes alrededor gente bien envidiosa. Hay quienes toman información tuya para llevarla a tu expareja o a gente que no te quiere ver brillar. Pon atención a quienes cambian su tono cuando les cuentas algo.
En tu economía, vienen presiones. Sueles gastar más de lo que deberías y luego te ves estresado buscando cómo llenar el hueco. Ajusta tus hábitos para que no se te haga nudo el mes. Cuídate de caídas y golpes, porque estarás muy distraído. Y en tu trabajo se ven discusiones con superiores, pero no entres al pleito. Deja que ladren, tú sigue en lo tuyo para no crear tormentas donde no las hay. Te vienen oportunidades financieras nuevas, pero dependerá de ti aprovecharlas sin miedo y sin rodeos. Este cierre de mes te pide madurez, limpieza emocional y cortar lo que ya no te permite avanzar.
ESCORPIO
Tú que siempre te haces el fuerte pero por dentro lloras en silencio como bolero viejo… este fin de mes te trae movimientos importantes. Hay muchas posibilidades de romance con una amistad que ya te trae ganas desde hace rato. No busques lejos lo que ya tienes cerquita. Deja de cargar culpas que no te corresponden. Tú no eres responsable de todo lo que pasa alrededor. Aprende a soltar y dejar que cada quien enfrente sus consecuencias. Eres muy dado a proteger hasta lo que no te toca, y por eso te cargas energías ajenas. No permitas que gente sin oficio se meta en tu vida; tú ya traes bastante con tus prioridades como para aguantar chismes y comentarios tontos. Podrías entrar en conflicto con amistades al descubrir que se metieron con chismes sobre tu familia. No explotes sin pensar, pero tampoco te quedes callado si necesitas poner límites.
Un amor del pasado podría regresar como cucaracha después de la lluvia, solo para fregarte emocionalmente. Decide si le cierras la puerta o lo mandas directito a Chihuahua al baile. Tú tienes el control. Es tiempo de visualizar tu futuro en serio: metas reales, pasos concretos, y dejar de exigirte tanto al grado de quedarte cortx y sentirte fracasado. Ve con calma: lo tuyo se construye seguro, no rápido. Una señal espiritual llegará de alguien que ya no está en este mundo, como recordatorio de que no estás solx y siempre te cuidan. Te dará paz. Y por favor, no entres en juegos familiares; algunos quieren provocarte para ver si explotas. Escucha, observa y calla cuando sea necesario; a veces el silencio es tu mejor venganza.
SAGITARIO
Hoy andas más preocupado que ama de casa en quincena. Una enfermedad de un familiar podría quitarte la paz por un rato; mantén la calma y ayuda en lo que puedas, que tu apoyo emocional será clave. También cuídate de ciertos vecinos o vecinas que te traen atravesado en la garganta: la envidia está fuerte, y no falta quien haga comentario o movimiento con tal de incomodar.
Extrañarás a alguien que ya no está contigo, alguien que dejaste ir por orgullo, miedo o falta de interés. A veces te cuesta aceptar tu parte, pero es momento de sanar y perdonarte. Tu inestabilidad en las relaciones viene de que te fijas más en la envoltura que en el alma; luego no quieres sorpresas, pero tampoco investigas qué hay detrás. Es momento de emprender cambios importantes en tu vida: tu salud, tu familia, tu paz mental y tu estabilidad emocional. No confíes demasiado en quien te dice “te amo” al primer día, porque no todo lo que brilla es oro. Pero cuando tú te enamoras, uff… eres capaz de iluminar el mundo entero con tu energía.
En lo sentimental, podrías concretar algo serio, pero bájale a tus exigencias. Recuerda el dicho: “Como es el sapo, es la pedrada”. Si quieres modelo, también preocúpate por ofrecer lo mismo. Vienen días en los que tendrás que tomar decisiones importantes y dejar el miedo atrás. Cierra ciclos, limpia tu energía, deja ir a quien ya no vibra contigo. Dedícate a trabajar tus metas con pasión y orden. Y mi cielo, aunque la caricia andará tentándote, ahorita no es momento de andar repartiendo afecto a lo tonto. En este periodo podrías ser más fértil que tierra húmeda, y cualquier descuido te deja con sorpresa en puerta.
CAPRICORNIO
Hoy vienes más alzadito que el copete de Lucerito en los 90. Es importante que bajes tantito la guardia y aprendas humildad, porque es justamente eso lo que atraerá a la gente correcta a tu vida. Si has estado preocupadx por un problema que no termina de resolverse, no te me angusties: antes de que termine el mes, las cosas se acomodan mejor de lo que pensabas. Deja de fingir sentimientos que no sientes. No cargues con culpas ni te metas en relaciones por compromiso. Tu valor no depende de complacer a nadie, menos a quien no aprecia lo que das. Después del día 10, se te abrirá un camino nuevo para ese proyecto que traes atorado desde hace meses; ahora sí podrás trabajarlo sin trabas ni bloqueos.
No esperes recibir amor completo de personas incompletas. Aprende a ver quién sí tiene capacidad afectiva y quién solo juega a sentirse acompañado. Suelta el pasado, deja de darle vueltas a lo que ya no existe. Estás viviendo una etapa difícil, pero también una etapa que te está fortaleciendo como nunca. Vienen cambios grandes que te llevarán directo a un camino más estable. La felicidad está dentro de ti; deja de buscarla afuera. También empezarás a planear un viaje y nuevas maneras de mover tu dinero para multiplicarlo.
Te vienen movimientos fuertes en tus pensamientos, y aunque puedas sentirte seco, frío o distante, es parte del proceso. No te sorprendas si alguien que te buscaba con insistencia empieza a alejarse: no vio de ti el esfuerzo, la entrega o la mínima señal que buscaba. No te castigues por eso; simplemente cada quien tomó su lugar. Lo que te toca ahora es reconstruirte, aceptar tus sombras, pulir tus luces y volver a confiar en lo que puedes lograr.
ACUARIO
Tú que siempre quieres hacer tu vida a tu modo, ahora más que nunca debes mantener tu esencia. No cambies quién eres para complacer a nadie. Quien te quiera, que te quiera como eres, y quien no… pues que se haga a un ladito. La vida es una y no es para estar actuando. En el amor vienen cambios duros pero necesarios. Si tienes pareja, podrían llegar a una etapa donde parecerá que no hay salida. No es que falte amor, es que han perdido el rumbo, la chispa, el piso… y la rutina ha hecho desastres. Para que no se termine, deberán poner las cartas sobre la mesa y hablar desde el corazón. Nada se arregla si ambos siguen fingiendo que todo está bien.
Debes cambiar un poco tu carácter, que últimamente ha estado más filoso que lengua de vecina chismosa. Estás reaccionando mal a pequeñas situaciones, y podrías estar lastimando a personas que ni culpa tienen. Aprende a deslindarte de chismes, problemas ajenos y pleitos familiares; no todo es tuyo, no todo te corresponde. Es momento de aprender a decir “no” sin miedo y a no guardar sentimientos que después explotan como bomba de tiempo. Tienes una gran capacidad para lograr lo que te propones, y vienen días de nuevos cambios laborales, quizá desde casa o con más responsabilidad. Se te podría acumular trabajo, pero saldrás adelante.
Pon atención a tu salud, porque si sigues descuidándote, podrías verte afectadx más adelante. Aguas con amores de una noche: disfrútalos, pásala bien, pero no les entregues tu estabilidad emocional. Que la vida te sorprenda, sí, pero no te des de gratis. Viene un cierre de mes fuerte, con movimientos internos y oportunidades nuevas. Te toca limpiar tu mente, equilibrar tus emociones y recordar que tu independencia es tu fuerza, no tu debilidad.
PISCIS
Hoy traes el corazón hecho nudo. Un amor no correspondido podría afectarte más de lo que admites, pero no te me me caigas: lo que no es para ti, no te va a encontrar aunque lo persigas. Debes darte tu lugar y no dejar que nadie te detenga o interfiera en tus planes. Tú tienes metas grandes, sueños enormes… pero tu corazón frágil a veces te hace bajar la cabeza. Este no es momento de vivir en el pasado; es momento de ver hacia adelante. Tu orgullo podría causarte un distanciamiento doloroso si no lo controlas. Aprende a decir que no, aprende a poner límites y, sobre todo, aprende a buscar tu felicidad sin pedir permiso.
Convierte tus pensamientos negativos en impulso, no en freno. Es tiempo de confiar más en ti y en tu capacidad de manifestar lo que deseas. No esperes que el mundo se acomode para darte gusto; acomódate tú dentro del mundo. Vienen amores de una noche, encuentros inesperados y posibilidades de cambio de casa. Te la vas a pasar de maravilla si dejas de pensar tanto y simplemente vives. Analiza qué necesitas para ser feliz, qué te hace falta y qué te sobra. No todo lo que guardas vale la pena conservar.
Cuida lo que dices, porque el “qué dirán” te tiene más amarrado que cinturón de mariachi. Suelta esa preocupación absurda por opiniones ajenas; la mayoría de esas personas ni vida tienen. Viene una etapa de aprendizaje importante donde deberás reconocer tus errores y, más valioso aún, aprender a no repetirlos. Es momento de soltar, cerrar ciclos, limpiar tu energía y empezar desde cero aquello que has dejado a medias o te ha causado dolor. Ya no te estanques: la vida quiere meterte en movimiento, pero tú te sigues aferrando a lo que ya caducó.