Mexicano Osmar Olvera pule detalles para ir por el oro en Los Ángeles 2028

Osmar Olvera quiere ir por el oro en clavados de los Juegos Olímpicos de 2028. Aunque reconoce que debe pulir los detalles para superar a los favoritos contrincantes de China.

“Debemos pulir esos pequeños detalles, esos que impiden que los jueces nos premien porque nos falta mejorar, detalles que nuestra entrenadora Ma Jin siempre nos corrige, eso y mantener este nivel será lo más difícil para llegar a Los Ángeles, pero vamos a trabajar fuerte para lograrlo”, aseveró el clavadista de 21 años.

Olvera junto a Juan Celaya vienen de grandes rendimientos en 2025 y saben que deben mantener ese ritmo de cara los próximos dos años.

“Queremos ganar el oro en Los Ángeles, venimos de hacer una gran competencia en Singapur, en París nos quedamos muy cerca, pero para mantener ese crecimiento debemos seguir entrenando muy duro todos los días; no dejar de escuchar a Ma Jin, ella está ahí para ayudarnos a no perder el piso y corregir esas cositas que nadie ve”, subrayó.

¡El cielo es el límite y Osmar Olvera buscará cumplir su sueño en @LA28! #LoMejorMX 🇲🇽💪🏻🥇 pic.twitter.com/K8GSIs9wcv — CONADE (@conadeoficial) November 27, 2025

Osmar Olvera y Juan Celaya con buenos resultados en últimos años

Olvera y Celaya consiguieron la medalla en la prueba de trampolín de tres metros en la justa olímpica de París 2024. Además consiguieron el mismo resultado en la Copa Mundial Singapur de 2025.

“Desde el 2023 hemos venido creciendo con medallas mundiales y olímpicas. En lo individual este año me consolidé como campeón del mundo. Todo esto es prometedor para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028”, señaló.

En este año, Olvera sorprendió a todo México gracias a la medalla de oro que obtuvo en Singapur en la prueba de trampolín de tres metros individual sobre los favoritos chinos Cao Yuan y Zongyuan Wang.

“Esa final en Singapur fue un momento determinante en mi carrera. Creo que ahora siento que puedo ser uno de los rivales a vencer porque ya han visto de lo que soy capaz”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 saldrán a la venta en 2026

– Los Ángeles 2028 venderá derechos de nombre de estadios para Juegos Olímpicos

– Osmar Olvera, campeón del mundo en clavados, promete ser la pesadilla de los chinos