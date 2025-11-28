Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 28 de noviembre en México y los principales países
Sigue en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y consulta cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.
El precio del dólar estadounidense este viernes 28 de noviembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.29 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.91 y 18.3 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un precio de 18.29 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.29 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de mercado de divisas. Su precio está este viernes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar cambia su tendencia regular y cotizó este día en negativo. Luego de permanecer el día previo a la baja, hoy cotizó a 490.19 colones por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 62.45 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 18.29 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.29 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 490.19 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 62.45 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te aconsejamos comparar precios primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.