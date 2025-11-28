Industria de bebidas en vilo ante prohibición federal de productos derivados de cáñamo

La reciente inclusión de una prohibición en un proyecto de ley federal ha suscitado preocupación en la industria del cáñamo, valorada en $24,000 millones de dólares. Este cambio podría tener repercusiones severas para varias empresas productoras de bebidas y alimentos infundidos con THC (tetrahidrocannabinol), principal compuesto psicoactivo del cannabis, que causa efectos neuroquímicos en el cerebro de los consumidores.

La legalización del cáñamo en 2018 permitió su cultivo, pero la definición de este como plantas con menos del 0.3% de THC abrió una brecha que ha sido explotada por muchas empresas. Incluso, algunas de las líneas de producción de la empresas de bebidas habían sustituido las latas de cerveza por el agua carbonatada con THC, como negocio más rentable.

Esta situación ha permitido la proliferación de productos de THC no regulados que ahora se encuentran en tiendas de conveniencia y gasolineras.

Regulaciones estadales desiguales

Tras la proliferación de estos productos, varios estados han comenzado a implementar regulaciones. California, Texas y Nebraska han propuesto diversas leyes para abordar la situación, mientras que el número de cultivadores de cáñamo regulados ha disminuido en estados como Washington.

El senador Mitch McConnell, uno de los arquitectos de la legislación sobre cáñamo, ha propuesto una prohibición federal que busca cerrar la brecha legal. Esta medida ha sido recibida con alivio por algunos en la industria del cannabis legal.

A pesar de la prohibición, algunos legisladores están abogando por un enfoque regulatorio que permita la continuidad de la industria, sugiriendo que los estados establezcan sus propios marcos regulatorios. Los líderes de la industria temen por el impacto en el empleo y la recaudación tributaria estatal.

Marihuana y cáñamo

La marihuana y cáñamo provienen de la misma especie botánica, Cannabis sativa, pero se diferencian principalmente por su contenido de THC. El cáñamo tiene menos del 0,3% de THC, lo que lo hace no psicoactivo y apto para usos industriales, mientras que la marihuana contiene entre 5% y 30% de THC, generando efectos eufóricos y relajantes.

Esta diferencia de carga de THC ha sido aprovechada por la industria para elaborar bebidas o bolsas de refrigerios que cumplan con el umbral establecido, pero que aun así es suficiente causar adicción.

¿Resultado?: aceite para vapear, gomitas, papas fritas, galletas, refrescos y otros productos no regulados y sin analizar, cargados de THC derivado del cáñamo, se extendieron por todo el país, refiere Associated Press (AP).

Diferencias clave:

Contenido químico : Cáñamo es rico en CBD (no psicoactivo, con propiedades antiinflamatorias), marihuana en THC.

: Cáñamo es rico en CBD (no psicoactivo, con propiedades antiinflamatorias), marihuana en THC. Crecimiento : Cáñamo crece alto, rápido (60-90 días) y con menos ramificación; marihuana es más corta y tarda 100-120 días.

: Cáñamo crece alto, rápido (60-90 días) y con menos ramificación; marihuana es más corta y tarda 100-120 días. Usos: Cáñamo para fibras, aceites y alimentos; marihuana para recreativo o medicinal con “efecto séquito”.

Usos y legalidad:

El cáñamo se cultiva para productos como textiles, suplementos y cosméticos, legal en muchos países si supera el límite de THC. La marihuana, regulada por su THC alto, se usa medicinalmente o recreativamente donde es legal. Ambos comparten más de 113 cannabinoides, pero sus aplicaciones varían por composición.

Futuro incierto para los productores

Empresas como Indeed Brewing y Bauhaus Brew Labs dependen en gran medida de los ingresos generados por productos de THC. Sin un cambio en la legislación, se ahondarán las dificultades económicas y podrían resultar en una profunda crisis en la industria.

“Es un gran problema (…) Sería un desastre para nuestras cervecerías, para nuestra industria y, obviamente, para mucha gente a la que le gustan estas cosas”, dijo a AP Ryan Bandy, director comercial de Indeed.

Los ejecutivos y legisladores tendrán que trabajar juntos para encontrar soluciones antes de que la prohibición entre en vigor para salvaguardar tanto la salud pública como la viabilidad de la industria del cáñamo en los Estados Unidos.

También te puede interesar: