Las marcas de autos más buscadas en Google en 2025

El comportamiento digital de los consumidores se ha convertido en uno de los termómetros más confiables para entender hacia dónde se mueve la industria automotriz.

Cada consulta en Google, cada comparación y cada búsqueda de un modelo específico revelan preferencias que cambian con rapidez, y 2025 no fue la excepción. Las marcas más buscadas este año no solo destacan por su volumen de ventas, sino por la capacidad de mantener presencia constante en las conversaciones globales y en las decisiones de compra.

A diferencia de periodos anteriores, el ranking de este año evidencia una mayor fragmentación del interés: los usuarios ya no se enfocan únicamente en marcas tradicionales de Estados Unidos, Japón o Europa.

Ahora, las compañías chinas comienzan a ganar un terreno significativo, impulsadas por propuestas eléctricas agresivas en precio, autonomía y tecnología. Esto ha transformado el mapa de búsquedas en línea y ha obligado a los fabricantes históricos a reaccionar con nuevas estrategias.

Toyota y Ford: los gigantes tradicionales siguen liderando

Entre todas las marcas del sector, Toyota vuelve a encabezar las búsquedas globales. Su recorrido histórico de confiabilidad y eficiencia sigue siendo un argumento sólido para millones de usuarios que indagan por nuevos modelos, lanzamientos y comparativos.

En el mercado estadounidense, Toyota protagonizó uno de los movimientos más llamativos del año al colocarse por encima de Ford en ventas, con un aumento del 9,1% frente al mismo periodo de 2024. Este desempeño reafirma su liderazgo en un entorno cada vez más competitivo.

Ford, por su parte, mantiene una presencia muy fuerte en Google, especialmente por el interés continuo en la F-150 y en sus nuevos desarrollos de electrificación gradual.

Aunque fue superada por Toyota en ventas, la marca registró un incremento del 10,7% en el segundo semestre de 2025, impulsada por vehículos adaptados a las preferencias del mercado estadounidense y por una estrategia comercial enfocada en reforzar su portafolio local.

El ascenso imparable de China: BYD y Geely en el radar global

Dentro del listado de búsquedas, China volvió a demostrar que su expansión internacional no es un fenómeno pasajero. BYD, considerada ya una de las potencias mundiales en movilidad eléctrica, superó los 4,000,000 de vehículos vendidos entre híbridos enchufables y eléctricos puros en 2025.

Este volumen la posiciona como un referente clave y explica por qué millones de usuarios consultan información sobre su gama, precios y disponibilidad. Su crecimiento ha sido tan acelerado que hoy aparece como uno de los nombres más recurrentes en búsquedas globales relacionadas con autos eléctricos.

Geely es otro caso emblemático. La marca no solo se consolidó en mercados emergentes, sino que también logró ubicarse dentro del top 10 mundial de ventas en el tercer trimestre de 2025.

Su portafolio variado, su estrategia de adquisiciones internacionales y su enfoque en diseño moderno le han permitido atraer cada vez más búsquedas. Para muchos consumidores, Geely representa una alternativa fresca frente a marcas tradicionales con precios más altos.

Europa mantiene su prestigio: BMW, Mercedes-Benz y Audi

El interés global por marcas europeas de alto estándar continúa siendo fuerte. BMW se conserva como una de las más buscadas gracias a su reputación en desempeño, lujo y tecnologías avanzadas. Modelos eléctricos, híbridos y de combustión siguen generando preguntas constantes entre usuarios que desean conocer sus novedades o explorar las diferencias entre versiones.

Mercedes-Benz también aparece entre las marcas más consultadas. Su enfoque en vehículos conectados, conducción autónoma y electrificación premium la mantiene en el radar de quienes quieren un automóvil de alta gama. La marca alemana ha sabido conservar su atractivo gracias a renovaciones constantes y a la progresiva ampliación de su línea eléctrica EQ.

En el caso de Audi, la combinación entre diseño elegante, dinamismo y tecnologías aplicadas a la conducción la ubica en una posición estable del ranking. Los usuarios buscan información tanto sobre sus SUV como sobre sedanes, y los lanzamientos eléctricos han dado un impulso adicional a su presencia digital.

Tesla, Honda y Nissan: trayectorias distintas en 2025

Tesla continúa siendo una de las marcas más consultadas en Google, especialmente en Estados Unidos. Su relevancia se mantiene gracias a la expansión del Model Y —uno de los eléctricos más vendidos del mundo— y a las mejoras de confiabilidad registradas en los últimos meses. El interés también está impulsado por debates alrededor de precios, actualizaciones de software y nuevas funciones de conducción asistida.

Honda también sostiene un papel destacado en búsquedas, en parte por la solidez de modelos como el CR-V, que experimentó un aumento notable en ventas dentro del mercado estadounidense. Su reputación histórica en eficiencia y fiabilidad sigue generando consultas constantes entre quienes investigan opciones para compra y mantenimiento.

Nissan, sin embargo, aparece en el ranking por motivos menos favorables. La compañía anunció una reducción del 20% en su producción global y el despido de 9,000 empleados, una noticia que generó un fuerte volumen de búsquedas.

Esta medida responde a la disminución de ventas en China y Estados Unidos, así como a un proceso de reajuste interno para acelerar la transición hacia vehículos eléctricos.

