¡No es solo problema de adolescentes! El acné está aumentando de forma significativa en adultos, advierte dermatóloga

El incremento en la incidencia del acné en adultos puede estar relacionado con cambios sistémicos en la salud, hormonas y factores ambientales. Este fenómeno afecta a un porcentaje considerable de la población, especialmente a mujeres jóvenes, afirma la doctora Mamina Turégano, dermatóloga con tres certificaciones y creadora contenido en TikTok.

Estadísticas indican que hasta un 15% de las mujeres adultas sufren de acné, con un aumento notable en grupos de edad más avanzados. Clínicas y foros en línea reflejan un crecimiento en la presentación de este tipo de afecciones en individuos a partir de los 30 años.

“Quería concienciar sobre la posibilidad de que algo sistémico esté contribuyendo a este aumento”, declaró Turégano a Newsweek sobre un video que se hizo viral.

“También estamos observando aumentos en la infertilidad, la caída del cabello, el síndrome de ovario poliquístico (SOP), los trastornos tiroideos y otros problemas endocrinos, lo que me hace preguntarme si los factores ambientales podrían estar influyendo”, agrega.

Expresa que el acné en los últimos 20 años ha ido in crescendo, pero que este es diferente al de los adolescentes. Dermatólogos informan de un aumento en el número de pacientes que experimentan nuevos brotes a partir de los 30, 40 y más años.

El acné es la afección cutánea más común en EE.UU., afecta a hasta 50 millones de ciudadanos al año, según la Academia Estadounidense de Dermatología.

Causas del acné en adultos

Los dermatólogos informan que las causas del acné en adultos suelen ser hormonales y están influenciadas por el estrés, la obesidad y la exposición a químicos.

Por otra parte, la Dra. Shamsa Kanwal declaró a Newsweek que factores adicionales como el maquillaje o productos de cuidado que pueden empeorar la situación.

Los productos de cuidado de la piel y el maquillaje pueden exacerbar el acné adulto principalmente al obstruir los poros (efecto comedogénico), causar inflamación o provocar un “efecto rebote” por exceso de productos o ingredientes irritantes.

Tratamientos y enfoques alternativos

Aunque se reconoce que la aparición de acné en adultos no es nueva, su creciente prevalencia y su duración están cambiando las normas de tratamiento.

La Dra. Turégano sugiere que, a diferencia del acné adolescente, el tratamiento del acné en adultos puede requerir una combinación personalizada de tratamientos. Además, enfatiza la importancia de considerar los factores internos y ambientales que contribuyen a la aparición del acné.

“Si el acné es doloroso, deja cicatrices o no mejora con productos de venta libre, es un buen momento para consultar con un dermatólogo para que podamos crear un plan adaptado a tu piel y estilo de vida”, aconseja la especialista.

Tratamientos del acné entre hombres y mujeres adultos

Existen diferencias significativas en los tratamientos del acné entre hombres y mujeres adultos, principalmente debido a las influencias hormonales que afectan de manera distinta a cada género.

Tanto hombres como mujeres adultos se benefician de tratamientos tópicos como retinoides, peróxido de benzoilo y antibióticos orales para casos leves a moderados, así como isotretinoína para acné severo. Estos enfoques abordan factores como la producción de sebo y la inflamación bacteriana en ambos sexos.

En mujeres, los tratamientos hormonales como anticonceptivos orales, espironolactona y antiandrógenos son opciones clave, especialmente para acné persistente, inflamatorio o relacionado con fluctuaciones menstruales y trastornos como el síndrome de ovario poliquístico. Los hombres, en cambio, rara vez requieren estas terapias y se centran más en estilos de vida, dieta y grooming para complementar los tratamientos estándar, ya que su acné suele ser más severo y relacionado con testosterona.

El acné en mujeres adultas es más prevalente y crónico, lo que exige un enfoque holístico que incluya cosméticos y manejo de estrés o dieta occidental. En hombres, el énfasis está en rutinas de cuidado para piel grasa y prevención de cicatrices.

