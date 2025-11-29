Andrea Escalona sufre bochornoso error de vestuario en plena transmisión de “Hoy”

Vaya revuelo causó la conductora Andrea Escalona en redes sociales luego de protagonizar un inesperado error de vestuario en plena transmisión en vivo del programa “Hoy”. ¿Cómo se libró del bochornoso momento? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con las imágenes y videos que se viralizaron en redes sociales, la presentadora se encontraba bailando al ritmo de la agrupación “Pica Pica”, cuando tras uno de sus movimientos el vestido que portaba dio de sí y terminó rompiéndose de un lateral.

Rápidamente, Andrea Escalona tomó control de la situación al cubrirse el área expuesta con una mano y voltearse para que la ruptura no quedara en evidencia frente a cuadro.

Sin embargo, horas más tarde, la propia estrella de la pantalla chica se dio a la tarea de contar los detalles de la anécdota por medio de un video compartido desde su cuenta oficial de Instagram. Allí, reveló que una vez en comerciales el equipo de vestuaristas acudió a su llamado.

Con una velocidad magistral, su equipo logró cambiar el cierre y la conductora pudo usarlo nuevamente para retomar su labor de conducción frente al matutino que comparte con Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Tania Rincón y Raúl Araiza.

Mientras tanto, la sección de comentarios bajo su post se llenó de una ola de reacciones por parte de sus seguidores más fieles, quienes la felicitaron por la rapidez y eficacia de sus vestuaristas. Además, no faltaron aquellos que apreciaron su profesionalismo ante este inesperado incidente.

“Me encanta con qué tranquilidad tomaste la situación”, “Excelente costurera que cambio el cierre”, “El vestido no pudo contener tanta deliciosidad” y “Omg qué valiente. Imagínense que el cierre hubiera estado atrás”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• Andrea Escalona reflexiona sobre su duelo tras la muerte de Daniel Bisogno

• Galilea Montijo y Andrea Escalona protagonizan fuerte altercado en “Hoy”: Esto se sabe hasta el momento

• Andrea Escalona, conductora de ‘Hoy’, pierde su casa de Acapulco tras ser azotada por Otis