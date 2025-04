Andrea Escalona reflexiona sobre su duelo tras la muerte de Daniel Bisogno

En medio de la controversia que gira alrededor de la repartición de bienes de Daniel Bisogno, la conductora Andrea Escalona, ha roto el silencio y se ha pronunciado sobre cómo vive su duelo tras la muerte de quien fue su pareja sentimental en el 2008.

En una entrevista con TVyNovelas, la presentadora del matutino “Hoy” se sinceró como nunca antes sobre la partida del mexicano, quien se mantuvo como uno de sus grandes amigos aún después de haber terminado su relación amorosa.

Según lo dicho por Andrea Escalona, la ausencia de Bisogno es palpable todos los días: “La otra vez le quería escribir y… nos mandábamos corazones en Instagram y nos poníamos mensajes privados. Y dije: ‘Ya no está'”, declaró ante las cámaras.

A pesar del paso de los meses, la famosa reconoció que es imposible acostumbrarse a no poder recurrir al también actor cuando necesita algún consejo.

“Me cayó el veinte o todavía no me termina de caer de muchas personas que he perdido en poco tiempo. Dulce, Daniel. Y la otra vez decía, la última vez que hice el Tenorio estaba mi mamá, estaba Daniel (…) Es muy doloroso“, complementó.

Andrea Escalona explicó que su mayor consuelo es saber que siempre estuvo para él cuando más lo necesitaba y le brindó una amistad que duró hasta el día de su fallecimiento: “Creo que nosotros tuvimos la oportunidad de platicarnos y decirnos siempre muchas cosas y lo mucho que nos queríamos (…) Lo quiero mucho y lo sigo queriendo mucho”.

Para finalizar, la estrella de la pantalla chica hizo mención de la hija de Daniel Bisogno, Michaela, a quien le envió todo su cariño y apoyo en esta dura etapa.

“Pienso mucho en su hija, deseo que esté muy bien. Lo quiero mucho y lo sigo queriendo mucho. Le voy a prender una vela y voy a platicar con Dani. Creo que nosotros tuvimos la oportunidad de platicarnos y decirnos siempre muchas cosas y lo mucho que nos queríamos. Él se fue con ese amor de mi parte y yo sé que él también me quería”, concluyó.

