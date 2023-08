Andrea Escalona desata polémica por “pose cariñosa” en una fotografía con Erik Rubín

Usuarios de redes sociales criticaron fuertemente a Erik Rubín y a Andrea Escalona por una fotografía en la que ambos aparecen en una pose que algunos internautas calificaron como cariñosa, por lo que los acusaron de faltarles al respecto a sus respectivas parejas, aún cuando el cantante teóricamente se encuentra soltero.

La fotografía se tomó durante la fiesta de 25 aniversario del programa ‘Hoy’, en donde Escalona comparte conducción con Andrea Legarreta. En dicha imagen se ve al protagonista de ‘Vaselina’ abrazar de la cintura a la conductora mientras parece que le dice algo al oído y ella aparece sonriendo hacia la cámara.

“Es una fotografía realmente desagradable entre Andrea Escalona y Erik Rubín”, “No tienen ningún respeto por sus parejas”, “Ya ni porque acaba de fallecer su suegra”, “¿Qué pasa con la foto de Erick y Andrea? Muy mal” y “Su pose da la impresión de que está diciendo ‘mira, me lo quedé’”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de la mexicana.

En dicho post también hay fotografías con otros de los invitados como “Pepillo” Origel, Silvia Pinal, Yurem y el elenco completo de ‘Vaselina’, además de una con todos sus compañeros del programa matutino de Televisa.

Además, incluyó un largo mensaje en el que agradece a todos los que forman parte de ‘Hoy’, entre ellos a Andrea Legarreta. “Gracias Andrea Legarreta, me aportas mucho en lo laboral y personal, icónica, eres un sueño televisivo”, escribió.

La usuaria de TikTok Chiosmografo también fue muy severa con sus críticas hacia Andrea Escalona y calificó la situación como muy rara. “No sé si a ustedes les pasa, pero esta pose siempre me parece que hay algo más, pero esta foto se me hizo muy rara y lo que se me hizo más raro es que sí menciona a Andrea Legarreta, pero en las primeras tres primeras fotos no sale con ella, pero sí con Erik Rubín”, declaró.

