Golpeó a sus padres, prendió fuego a su casa y luego los abandonó: hombre arrestado en Massachusetts

Las autoridades del condado de Berkshire detuvieron a Darius Hazard, de 44 años, quien fue presentado ante un tribunal bajo cargos de asesinato e incendio provocado, luego de que sus padres, Venture (76) y Donald (83), fueran encontrados sin vida dentro de su vivienda incendiada en North Adams, Massachusetts.

El hallazgo se produjo el lunes en horas de la mañana, según informó la Oficina del Fiscal de Distrito de Berkshire.

La madrugada que terminó en tragedia

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, el incidente comenzó alrededor de las 3:00 a. m., cuando la madre de Hazard sufrió una caída y requirió asistencia. La Fiscalía sostiene que, durante ese momento, se produjo un altercado y el sospechoso les dijo a los investigadores que “perdió la cabeza”.

Hazard empujó a ambos padres al suelo, golpeándolos repetidamente, golpeándolos con varios objetos e incluso arrojándole un ventilador a su padre, quien le rogó que parara, dijeron los médicos.

El sospechoso roció el primer piso con gasolina y prendió fuego a la casa, huyendo mientras sus padres le rogaban frenéticamente que regresara y los ayudara, gritando: “Ayúdennos, estamos en problemas”.

Los investigadores señalan que el hijo salió del lugar mientras la pareja permanecía en el interior.

Horas más tarde, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia al ver humo salir de la casa ubicada en Francis Street. Al ingresar, los equipos de rescate encontraron a la pareja sin signos vitales.

El informe del Médico Forense determinó que ambos fallecieron por inhalación de humo.

Detenido en un estacionamiento

Luego del incendio, las autoridades iniciaron la búsqueda del sospechoso. Hazard fue localizado en el estacionamiento de un supermercado y quedó bajo custodia sin incidentes, según confirmó la Fiscalía.

El acusado se declaró inocente ante el tribunal y permanece detenido sin derecho a fianza en la Casa Correccional del Condado de Berkshire. Su próxima comparecencia está fijada para el 29 de diciembre.

Una familia conocida en la comunidad

El caso ha sacudido a North Adams, donde los vecinos describieron a la familia Hazard como habitantes respetados y muy queridos.

“Antes de saber quién era, pensé en alguien que había perdido a toda su familia en el Día de Acción de Gracias. No podía imaginarlo”, declaró la residente Jamie Lynn King al medio News 10.

Al conocerse la identidad del detenido, añadió que la noticia provocó aún mayor consternación entre quienes lo conocían desde hace años y lo describían como parte activa de la comunidad.

Investigación en curso

Las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer completamente los hechos que derivaron en la muerte de los dos adultos mayores. La Fiscalía no ha emitido comentarios adicionales, y la defensa pública aún no ha ofrecido declaraciones a los medios.

El caso sigue abierto y a la espera de nuevas audiencias.

