Rubio optimista tras reunión con representantes ucranianos, pero admite “hay más trabajo por hacer”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio a conocer que las conversaciones con Ucrania sobre un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania fueron productivas, pero que “hay más trabajo por hacer”.

A las conversaciones, celebradas en Florida, asistió una delegación ucraniana encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, el nuevo negociador jefe de Ucrania.

También asistieron a la reunión el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner. Witkoff tiene previsto visitar Moscú para mantener conversaciones la próxima semana.

Marco Rubio sobre las conversaciones de paz con Ucrania en Florida: “No se trata solo de poner fin a una guerra. Se trata de poner fin a una guerra de una manera que cree un mecanismo y un camino a seguir que les permita ser independientes y soberanos y nunca más tener otra… pic.twitter.com/RIlV1BRYXB — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 30, 2025

“Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances”, apuntó Rubio en declaraciones a la prensa al finalizar la reunión, que se alargó durante cuatro horas.

El secretario de Estado aseguró que este es “un tema delicado y complicado” en el que hay “muchos factores en juego”, así como otra parte implicada “que tendrá que formar parte de la ecuación”, en referencia a Rusia.

En este sentido, recordó que el enviado especial del Gobierno, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana, y añadió que ha estado “en contacto en mayor o menor medida con la parte rusa, por lo que conocemos bastante bien sus puntos de vista”.

Además, se mostró optimista con la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, “sobre todo teniendo en cuenta que hay una visión compartida de que no se trata solo de poner fin a la guerra”.

“Se trata de asegurar el futuro de Ucrania, un futuro que sea más próspero y que se construya sobre la base de lo que hemos logrado hoy”, anotó al respecto.

Las conversaciones fueron la continuación de un nuevo conjunto de negociaciones que comenzaron con un nuevo plan estadounidense para la paz. Los críticos afirmaron que el plan inicialmente favorecía a Rusia, que inició el conflicto con una invasión de Ucrania en 2022.

En la reunión, la delegación estadounidense estuvo encabezada por Rubio, Witkoff y Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump.

Por su parte, Ucrania estuvo representada por el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umérov, acompañado del primer viceministro de Exteriores, Sergiy Kyslytsya, y otros diplomáticos y políticos ucranianos.

Umérov dijo a los periodistas que en el encuentro se discutieron “todos los asuntos que son importantes para Ucrania y los ucranianos”, y aseguró que Estados Unidos fue “muy comprensivo”.

Sigue leyendo:

• Trump le concede a Zelensky menos de una semana para aceptar su plan de paz con Rusia

• Por qué Trump no ha logrado convencer a Putin para que acabe la guerra de Ucrania

• Rusia amenaza con retomar ensayos nucleares si EE.UU. realiza pruebas con armamento atómico