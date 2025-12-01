Entrenador buscado por cargos de pornografía infantil sigue desaparecido: ofrecen $5,000 por pistas sobre su paradero

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) anunció una recompensa de $5,000 dólares para cualquier persona que aporte datos que conduzcan al arresto de Travis Turner, entrenador de fútbol de secundaria de Big Stone Gap, Virginia, buscado por diez cargos relacionados con pornografía infantil.

Las autoridades pidieron al público comunicarse con el 911, con la Policía Estatal de Virginia (VSP) o con la línea de pistas del USMS al 1-877-WANTED2.

Desaparición en circunstancias preocupantes

Turner, de 46 años, fue visto por última vez el 20 de noviembre, cuando —según el abogado de la familia, Adrian Collins— caminó hacia un bosque portando un arma de fuego.

Su desaparición, inicialmente tratada como un caso de persona extraviada, tomó un giro dramático cuando la VSP anunció que existían órdenes de arresto en su contra.

Las autoridades advirtieron que el entrenador podría estar armado, por lo que pidieron al público evitar acercarse a él en caso de un eventual avistamiento.

Cargos graves y en aumento

Turner enfrenta cinco cargos por posesión de pornografía infantil y cinco cargos adicionales por uso de una computadora para solicitar a una menor. La Policía Estatal señaló que podrían sumarse más acusaciones durante el curso de la investigación.

Su esposa, Leslie Caudill, eliminó su actividad de redes sociales tras conocerse las acusaciones. La familia, a través de su abogado, ha expresado que reza porque Turner esté con vida y pueda defenderse “en un tribunal de justicia”.

Silencio institucional y posible conexión escolar

Turner ya no aparece listado como miembro del personal de Union High School, donde entrenaba al equipo de fútbol, que se encontraba en una temporada invicta al momento de su desaparición.

Hasta ahora, ni la policía ni funcionarios escolares han aclarado si alguna de las supuestas víctimas o denunciantes tiene relación con la escuela, que atiende a unos 600 estudiantes en una zona rural de los Apalaches.

El equipo sigue en competencia pese a la crisis

Mientras continúa la búsqueda, el equipo que dirigía Turner ha seguido avanzando en los playoffs.

Desde su desaparición, Union High ha logrado dos victorias, incluida una reñida 21-14 frente a Ridgeview el sábado pasado.

La escuela se prepara para enfrentar a Glenvar High School este sábado en las semifinales estatales de Clase 2, bajo la sombra del escándalo y la ausencia abrupta de su entrenador.

