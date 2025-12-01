¿Sobrevivirías 100 días aislado por $26,000 dólares? El experimento espacial que ya busca candidatos

Investigadores en Alemania están ofreciendo el equivalente a unos $26,000 dólares para quienes se animen a pasar 100 días completamente aislados en un laboratorio que imita una base espacial, como parte del proyecto SOLIS100 apoyado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR).

La idea detrás del experimento es probar cómo resisten cuerpo y mente un encierro prolongado similar al que vivirán los astronautas en futuras misiones a la Luna o Marte.

Pagan 26,000 dólares por “vivir en el espacio” sin salir de Alemania

El estudio se realizará en un laboratorio cerrado en la ciudad de Colonia, Alemania, donde seis personas convivirán aisladas del exterior durante 100 días seguidos. El espacio está diseñado para simular una especie de estación espacial, con áreas de trabajo, ejercicio y mantenimiento, todo bajo protocolos muy parecidos a los de una misión real.

Quienes sean seleccionados recibirán 23,000 euros (unos $26,000 dólares) como compensación por su participación, una cifra que busca equilibrar el atractivo económico con el nivel de exigencia física y mental del experimento. No es unas “vacaciones bien pagadas”: habrá horarios estrictos, tareas científicas diarias y una rutina controlada casi al milímetro, igual que los astronautas en órbita.

Durante esos 100 días, los voluntarios seguirán un plan de actividades que incluye experimentos científicos, ejercicio físico y labores de mantenimiento del “hábitat”, todo pensado para replicar el día a día de una misión espacial de larga duración. Además del aislamiento, se pretende estudiar cómo influye una agenda muy estructurada en el bienestar y el rendimiento de la tripulación.​

¿Qué es SOLIS100 y qué buscan los científicos?

El proyecto se llama SOLIS100 y está diseñado por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) con el respaldo de la ESA, precisamente para preparar misiones espaciales de larga duración hacia destinos como la Luna o Marte. Aunque se desarrolla en la Tierra, el entorno cerrado, la ausencia de contacto social directo con el exterior y la convivencia forzada entre pocas personas se parecen mucho a lo que viviría una tripulación real en el espacio profundo.

La investigación comenzará en abril de 2026, y forma parte de una estrategia más amplia: antes de mandar gente a pasar años viajando por el sistema solar, las agencias espaciales necesitan saber cómo afecta el aislamiento intenso al cuerpo y a la mente, y qué protocolos pueden reducir esos riesgos. Entre los objetivos clave están medir el impacto psicológico del encierro, la dinámica de grupo y la capacidad de tomar decisiones bajo estrés durante semanas.​

Además, el DLR explica que los datos ayudarán a diseñar mejores misiones tripuladas, ajustando desde la arquitectura del hábitat hasta las rutinas de trabajo y descanso. Cuanto más largas sean las misiones (piensa en viajes de meses a Marte), más crítico será entender cómo evitar problemas como el agotamiento mental, los conflictos dentro de la tripulación o la pérdida de motivación.

Quién puede participar y por qué esto importa

No cualquiera puede postularse: los candidatos deben cumplir un rango de edad específico, gozar de excelente condición física, tener al menos un título universitario y dominar el inglés a nivel avanzado. Se valoran especialmente perfiles relacionados con medicina, educación, ingeniería de software y áreas tecnológicas afines, porque los participantes tendrán que ejecutar tareas complejas y colaborar en proyectos científicos durante el encierro.

Las solicitudes para formar parte de SOLIS100 se gestionan a través de una web del DLR y el periodo para aplicar se extiende durante diciembre, ya que el equipo necesita tiempo para filtrar, evaluar y seleccionar a las seis personas que integrarán la “tripulación”. Antes de entrar al módulo de aislamiento, estos voluntarios pasarán por pruebas médicas y psicológicas para asegurar que pueden soportar el estrés del experimento.

El DLR, además, está preparando otro estudio complementario sobre los efectos físicos de la microgravedad, en el que participantes —en este caso residentes en Alemania— deberán permanecer 60 días en cama, en posición inclinada, para simular cómo los fluidos corporales se desplazan hacia la cabeza en el espacio. Este tipo de experimentos permite probar estrategias para reducir daños en músculos, huesos y sistema cardiovascular, algo crucial si se quiere enviar astronautas más lejos y por más tiempo.

Más allá del morbo de “te pagan $26,000 dólares por encerrarte tres meses”, este tipo de proyectos dice mucho del momento que vive la exploración espacial: ya no es solo lanzar cohetes, sino entender al detalle qué necesita una persona para vivir años lejos de la Tierra sin romperse física o mentalmente. Para cualquiera que siga la tecnología y la ciencia, SOLIS100 es una señal clara de que las agencias espaciales están pisando el acelerador rumbo a la Luna y, a medio plazo, a Marte.

Y sí, suena tentador: tres meses aislado, toda la tecnología de un laboratorio espacial a tu alrededor y un cheque de casi $26,000 dólares al final. Pero, vistos los requisitos y los objetivos del proyecto, está claro que lo que buscan no son aventureros curiosos, sino personas dispuestas a vivir en carne propia los desafíos de la próxima era de los viajes espaciales.

Sigue leyendo:

• Qué sabemos realmente de la vida en otros planetas y qué significa el reciente hallazgo de indicios de su existencia

• La NASA revela nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS y rechaza rumores sobre nave extraterrestre

• Róver de la NASA detecta primera evidencia de rayos en Marte