El tiempo de hoy en Miami para este martes 2 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 2 de diciembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y se esperan nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 13.67 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 8 y habrá más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:51 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:29 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 79 grados Fahrenheit (20 y 26 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos nada calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

