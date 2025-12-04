Pronóstico del clima en Dallas, Texas para este jueves 4 de diciembre

Este jueves 4 de diciembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 46 grados Fahrenheit (8ºC). La probabilidad de lluvia será del 60% y el cielo estará cubierto. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 9.32 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 36 grados Fahrenheit (2ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 41ºF (5ºC) de máxima y 41ºF (5ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 13163 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:14 h y se marchará a las 17:21 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos escasa nubosidad. Las temperaturas variarán entre los 43 y los 54 grados Fahrenheit (6 y 12ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 4% por la mañana, 4% por la tarde y 4% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

