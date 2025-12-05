Hechos de la semana en inmigración: Trump redobla su artillería contra la migración autorizada

Como se anticipaba, el presidente Trump echó mano de la trágica emboscada contra dos guardias nacionales la semana pasada y la muerte de una de ellos a manos de un ciudadano afgano para desatar no solo su retórica incendiaria, sino redoblar acciones para frenar los trámites migratorios en curso, incluidos residencia, ciudadanía y solicitudes de asilo, de inmigrantes de 19 países, no únicamente de Afganistán.

La lista de países incluye a Cuba y Venezuela, comunidades concentradas en el Sur de la Florida que apoyaron a Trump en las elecciones de 2024. También incluye a Haití. No hay que olvidar que estas comunidades ya sufrieron el golpe de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y su opción ha sido solicitar asilo y en el caso de los cubanos, tratar de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

Pero el procesamiento de peticiones de asilo está en “pausa”.

La situación acrecienta el temor entre los inmigrantes pues ya el objetivo no son únicamente los indocumentados sino quienes están ajustando su situación migratoria de forma autorizada ya sea obteniendo una green card o tarjeta de residencia, la ciudadanía o el asilo, entre otros.

Se trata, para efectos prácticos, de pausar la inmigración legal a Estados Unidos y dejar en un limbo a los que ya estaban en trámites migratorios. El Diario NY conversó con venezolanos radicados en la Gran Manzana cuya esperanza por un posible cambio de régimen en Venezuela se ha visto empañada por el freno a los trámites migratorios.

A través del país abogados de inmigración y sus clientes han comenzado a recibir notificaciones sobre la cancelación de entrevistas para obtener la tarjeta verde y la ciudadanía. Las ceremonias de naturalización han sido canceladas.

Mayores prohibiciones

El gobierno también quiere revisar los beneficios que los ciudadanos de los 19 países considerados de alto riesgo hayan recibido desde el 20 de enero de 2021.

Trump busca además agregar de 30 a 32 países a la lista de naciones a las que se les tiene prohibido viajar a Estados Unidos.

Desde antes de que Trump asumiera su segundo mandato, se sabía que sus intenciones no eran únicamente detener y deportar indocumentados, sino ir tras inmigrantes autorizados y reducir la inmigración legal a Estados Unidos. Todo se describió en detalle en el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage que ha sido la hoja de ruta de Trump en inmigración y en otros temas.

Cecilia Esterline, analista de investigaciones sobre inmigración del Niskanen Center, escribió el año pasado que el Proyecto 2025 contempla más de 175 disposiciones sobre inmigración y “aclara cómo la administración detendría la inmigración legal, centralizaría el poder en el gobierno federal, diezmaría las protecciones de la privacidad y pondría en riesgo la seguridad y la prosperidad estadounidenses, todo ello en pos de una obsesión política con la inmigración”.

Obsesión que lamentablemente Trump está implementado aunque es seguro que surjan retos legales de parte de grupos pro derechos civiles y proinmigrantes.

Cita de la Semana:

“Nos quitan el TPS, ponen en pausa todas las decisiones de asilo político y ahora cancelan todos nuestros trámites migratorios, inclusive para quienes aspiran juramentarse como ciudadanos. ¿Qué más señales debemos recibir, para entender que aquí no nos quieren?”, migrante venezolana que reside en Nueva York quien asegura que tiene sus maletas listas para marcharse a Europa.