Cuáles son los signos del zodiaco que más engordan en diciembre

Diciembre llega con celebraciones, abundancia y reuniones que invitan a disfrutar de la comida sin tantas restricciones.

Entre posadas, cenas familiares, reuniones de trabajo y festividades navideñas, es común que muchas personas relajen su alimentación.

Sin embargo, según la astrología, hay signos del zodiaco que tienden a subir de peso con mayor facilidad durante este período del año.

Aunque el aumento de peso siempre depende de factores metabólicos, emocionales y médicos, las energías zodiacales pueden influir en los hábitos, los impulsos y la relación emocional con la comida.

Aquí analizamos qué signos deben tener especial cuidado en diciembre y cómo pueden equilibrar su bienestar durante las fiestas.

Signos del zodiaco que más engordan en diciembre según la astrología

De acuerdo con astrólogos citados por MUI.com, los signos que más tienden a subir de peso en diciembre son Cáncer, Escorpio y Piscis, los tres pertenecientes al elemento Agua.

Este elemento está profundamente conectado con las emociones, la sensibilidad y la memoria afectiva, lo que influye directamente en la forma en que estos signos manejan el estrés y los excesos festivos.

A continuación, analizamos por qué los signos de agua son los más propensos a engordar en el último mes del año.

1. Cáncer

Cáncer es el signo más emocional del zodiaco, y diciembre activa su nostalgia, apego familiar y necesidad de reconectar con sus raíces.

Esto hace que las cenas, postres y platillos tradicionales adquieran un significado especial para ellos.

En momentos de estrés o sensibilidad, Cáncer tiende a buscar consuelo en la comida, especialmente en sabores cálidos, caseros o dulces.

Durante diciembre, este signo puede comer más por ansiedad o nostalgia, repetir porciones para sentirse reconfortado, tener dificultad para decir “no” a invitaciones o platillos.

Su sensibilidad y su vínculo emocional con la comida son la razón principal por la que pueden ganar peso con más rapidez durante estas fechas.

2. Escorpio

Escorpio es profundo, intenso y suele vivir todo al extremo. Esto aplica también a sus hábitos de consumo.

En diciembre, un mes cargado de energía social, reuniones y emociones, este signo puede verse superado por impulsividad alimentaria, días de excesos seguidos de restricciones, necesidad de liberar tensión a través del placer.

Cuando Escorpio atraviesa emociones fuertes —ya sean positivas o negativas— puede recurrir a la comida como una vía de escape.

Los platos ricos en calorías, sabores potentes y bebidas festivas suelen ser su debilidad.

Aunque tiene una gran fuerza de voluntad, diciembre puede activar en Escorpio un comportamiento más permisivo, llevándolo a subir de peso más rápido.

3. Piscis

Piscis es empático, soñador y altamente sensible. Su problema durante diciembre es la desconexión momentánea con su cuerpo, especialmente cuando se deja llevar por el ambiente festivo, las emociones colectivas y el deseo de agradar a los demás.

Algunas razones por las que Piscis puede engordar más en diciembre son comer por acompañamiento social, confundir hambre emocional con hambre física, desorden en sus horarios y rutinas, y dificultad para poner límites.

Piscis absorbe energías ajenas y, al sentirse saturado, busca alivio en comidas dulces o reconfortantes.

¿Es definitivo que estos signos engorden más? No necesariamente

Si bien la astrología señala que los signos de agua son los más propensos a subir de peso en diciembre, el aumento de peso también puede depender de metabolismo, genética, niveles de actividad física, salud hormonal, descanso o manejo emocional.

Por ello, siempre es recomendable consultar a un médico o especialista si los cambios de peso son repentinos o preocupantes.

La astrología no determina destinos, pero sí revela tendencias energéticas que pueden ayudar a cada persona a equilibrarse mejor.

Consejos astrológicos para evitar subir de peso en diciembre

Cáncer: busca alternativas emocionales: escribir, conversar o meditar antes de recurrir a la comida.

Escorpio: canaliza tu intensidad en ejercicio, baile o actividades creativas.

Piscis: establece horarios para tus comidas y evita comer por empatía o presión social.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos del zodiaco engordan más en diciembre?

Según astrólogos, Cáncer, Escorpio y Piscis son los que tienden a subir más de peso durante este mes.

¿Por qué los signos de agua engordan más?

Porque su elemento está asociado a la sensibilidad emocional, lo que los hace más propensos a comer por ansiedad, nostalgia o conexión afectiva.

¿La astrología influye en el aumento de peso?

Influye en tendencias emocionales y conductuales, pero no sustituye factores médicos y metabólicos.

¿Cómo evitar subir de peso en diciembre?

Con descanso adecuado, manejo emocional y hábitos más conscientes durante las reuniones y celebraciones.

