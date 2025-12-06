Khloé Kardashian deslumbra con sus curvas en bodysuit nude

Khloé Kardashian volvió a convertirse en tendencia al compartir las imágenes promocionales de su nueva bruma capilar XO, una fragancia diseñada para perfumar delicadamente el cabello. La celebridad sorprendió a sus más de 300 millones de seguidores en Instagram con un video donde luce un impactante bodysuit nude que resalta su icónica figura de “reloj de arena”.

Un look glamoroso que encendió las redes

En las imágenes, la empresaria de 41 años aparece con un maquillaje impecable: base de alta cobertura, polvo compacto, rubor intenso, sombras marrones y un delineado profundo que acentúa su mirada. Su melena castaña cae suelta con acabado pulido, mientras que sus manos lucen una manicura francesa perfecta.



El post acumuló más de 2,000 comentarios en pocas horas, con mensajes como “Sexy” y “Sólo te ves mejor y mejor”, demostrando el poder de influencia de la estrella de reality.

XO: la nueva fragancia que promete conquistar

“Estoy muy emocionada de que experimenten la fragancia XO de una manera completamente nueva con mi bruma para el cabello”, escribió Khloé en la publicación.



Según el comunicado oficial, la Bruma Capilar XO KHLOÉ combina pétalos de rosa cristalizados, sensuales almizcles y suaves notas amaderadas, convirtiéndose en el toque final ideal para cualquier rutina de belleza. Su diseño apunta a aportar una estela delicada, elegante y adictiva.

Khloé también prepara el lanzamiento de “Almost Always”

La socialité recientemente anunció “Almost Always”, su nuevo perfume que llegará justo a tiempo para Navidad. Esta fragancia mezcla lavanda, magnolia, pétalos de rosa, rosa mosqueta, naranja y almizcle, una combinación pensada para evocar recuerdos cálidos y reconfortantes.



Khloé ha confesado que la lavanda la conecta con su infancia.



“Recuerdo que la esencia de lavanda estaba muy presente y me encanta esa sensación reconfortante y segura que sentí”.



Incluso hoy, rocía lavanda en la cama de sus hijos para ayudarlos a dormir.

“Los hace dormir muy fácilmente”

En entrevista con People, la empresaria reveló que estas nuevas fragancias simbolizan un cambio personal.



“Tenía la intención de dejar atrás todo lo que no me servía al llegar a los 40… Cargaba con la vergüenza, con los errores, y pensaba: ‘¿Por qué?’”.



Además, compartió un mensaje inspirador sobre el crecimiento.



“No te define la única vez que no pudiste, te moldean las muchas veces que sí lo hiciste. Casi siempre es suficiente. Y tú también”.

