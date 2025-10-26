Khloé Kardashian hizo una inesperada confesión sobre su vida sexual: “Me siento genial”

La socialité y estrella televisiva Khloé Kardashian sorprendió al confesar que ha decidido mantenerse célibe, asegurando que no ha tenido relaciones sexuales en más de tres años.

Durante una conversación con su amigo Simon Huck en la séptima temporada de The Kardashians, Khloé reveló que en esta etapa de su vida no está saliendo con nadie, ni mantiene contacto íntimo con ninguna persona, incluso bromeó diciendo que no tiene fotos desnuda en su celular.

“No he tenido sexo en más de tres años”, confesó la menor de las hermanas Kardashian. “Ni siquiera tengo fotos desnuda en mi celular”, agregó.

Khloé, de 40 años, explicó que está disfrutando de una etapa de estabilidad emocional donde su bienestar no depende de tener una pareja. “Amo tener 40 años. Cumplir 40 ha sido sensacional. Y estoy encantada”, dijo la celebridad.

También mencionó que se siente genial con la energía de su soltería y citó un meme que refleja su estado actual: “‘¿Por qué estás tan feliz?’ ‘Porque no estoy saliendo con nadie’”.

Su hermana Kourtney Kardashian expresó públicamente su apoyo a la decisión de Khloé, destacando que la prioridad son los hijos pequeños y que si no hay alguien que merezca su tiempo, lo correcto es enfocarse en ellos.

Khloé Kardashian aseguró que está viviendo una etapa de estabilidad emocional y que su bienestar no depende de tener una pareja.

Esta confesión ha generado impacto y admiración entre sus seguidores, mostrando que los caminos hacia la felicidad pueden ser diversos y personales.

