Khloé Kardashian habló sobre el uso de Photoshop en sus fotos: “No lo hago”

Khloé Kardashian, una de las figuras más reconocidas del mundo del entretenimiento y las redes sociales, ha estado en el centro de la polémica durante años por el supuesto uso de Photoshop y filtros digitales en sus publicaciones.

La presión constante de sus seguidores y los medios la ha llevado a hablar abiertamente este tema, especialmente después de recibir comentarios constantes sobre la autenticidad de su apariencia en sus fotos.

Durante un episodio reciente de su podcast Khloé in Wonderland, la empresaria enfrentó directamente las críticas sobre la edición de sus fotos.

Khloé admitió que hubo un periodo en el que alteraba significativamente sus imágenes, tanto por la presión social como por las tendencias en redes sociales, describiéndolo como “el estilo de vida del filtro”.

“Creo que hubo un momento en que estábamos completamente consumidos por esta vida filtrada y no podíamos vernos a nosotros mismos sin un filtro”, dijo.

Reflexionando sobre su pasado, Khloé afirmó que al revisar esas imágenes excesivamente editadas, siente que parecía “un personaje de caricatura”. Llegó a calificar como humillante el hecho de haber asumido que esa versión alterada representaba su verdadera identidad.

“Tuve que reprogramar mi mente, dejar los filtros. Eso no es real, no me veo así, y no quiero verme así”, indicó.

La empresaria sostiene que actualmente ha cambiado sus hábitos y que ya no siente la necesidad de retocar cada fotografía que publica. Aunque reconoce que hay momentos en los que considera usar un filtro por inseguridad, prioriza factores como la buena iluminación y se permite tomar muchas fotos para seleccionar la que le resulta más favorecedora

“Me gusta tener buena iluminación. Puedo tomar muchas fotos hasta encontrar la que me guste, pero no necesito Photoshop cada vez”, dijo.

A pesar de sus declaraciones, algunos usuarios en redes sociales se mantienen escépticos. Muchos seguidores creen que la edición de imágenes sigue formando parte de su estrategia visual.

