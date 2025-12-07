Estudiante de Florida detenido por tener un rifle y 1,500 municiones en su dormitorio universitario

Un estudiante del Rollins College, en Winter Park (Florida), fue arrestado esta semana luego de que las autoridades universitarias y la policía local encontraran un rifle semiautomático AR-15 y 1,500 rondas de munición en su dormitorio.

El detenido, identificado como Constantine Demetriades, de 21 años, realizó un pedido en línea de munición que llamó la atención de la seguridad del campus. Según documentos judiciales citados por medios locales, el volumen del encargo motivó a la universidad a alertar de inmediato a la policía de Winter Park.

Cuando los funcionarios ingresaron al cuarto del estudiante, hallaron el rifle AR-15 escondido bajo la cama, además de seis cargadores —uno cargado y cinco vacíos—, un chaleco táctico, cuchillos, protectores auditivos y un estuche diseñado para armas cortas.

El estudiante afirmó que solo practica tiro recreativo

Durante el interrogatorio, Demetriades indicó que había comprado y registrado el arma en Nueva Jersey durante las vacaciones de Acción de Gracias y que desconocía que su permiso de porte oculto de ese estado no tenía validez en Florida.

También aseguró que su intención no era violar las normas del campus y que normalmente guarda el arma en casa de un amigo fuera de las instalaciones universitarias. Según los documentos divulgados, afirmó que solo había llevado el rifle al campus “una vez más” en el pasado.

Pese a su declaración, la policía lo acusó de posesión de un arma en propiedad escolar, un delito que puede conllevar penas significativas en la jurisdicción local.

Rollins College abre una investigación interna

El Rollins College confirmó el arresto a través de un comunicado. La institución explicó que el proceso se activó apenas se detectó el pedido masivo de munición.

“Después de recibir esta información, iniciamos inmediatamente una investigación. Identificamos y contactamos rápidamente al estudiante, quien cooperó plenamente con las autoridades universitarias y las fuerzas del orden”, indicó la universidad.

La institución añadió que el estudiante no podrá regresar al campus mientras avanza el proceso de conducta estudiantil, que determinará posibles sanciones adicionales dentro del ámbito académico.

Preocupación por la seguridad en campus universitarios

Aunque no se reportaron amenazas explícitas ni indicios de un plan violento, el caso se enmarca en un contexto nacional donde las instituciones académicas han intensificado los controles para evitar tragedias vinculadas al uso indebido de armas de fuego.

La posesión de armamento en instalaciones educativas es ilegal en la mayor parte del país, y muchos centros han reforzado sus protocolos para detectar compras sospechosas, actividades inusuales y violaciones a sus políticas internas.

El caso de Demetriades continúa bajo revisión policial y administrativa, mientras la comunidad universitaria permanece atenta a los resultados de la investigación.

