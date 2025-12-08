Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 8 de diciembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este lunes 8 de diciembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.25 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.84 y 18.23 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un valor de 18.25 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.31 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercado de divisas. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su evolución habitual y cotizó hoy a la baja. Tras permanecer el día previo a la baja, hoy se promedió a 485.15 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y sus valores tras el cierre fueron de 64.2 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

