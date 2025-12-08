Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 8 de diciembre en México y los principales países
Sigue en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y mira cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este lunes 8 de diciembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.25 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.84 y 18.23 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un valor de 18.25 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.31 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercado de divisas. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar invierte su evolución habitual y cotizó hoy a la baja. Tras permanecer el día previo a la baja, hoy se promedió a 485.15 colones por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y sus valores tras el cierre fueron de 64.2 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 18.25 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.31 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 485.15 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 64.2 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te recomendamos comparar precios primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.