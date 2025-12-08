Google Pixel Tablet: lo bueno y lo mejorable

La Google Pixel Tablet es un producto curioso. Originalmente lanzada como un híbrido entre tablet y speaker con pantalla inteligente (gracias a su base de carga con altavoz), ahora Google la vende por $399 dólares sin la base. Esto la pone a competir directamente contra el último iPad de 11ª generación y las Samsung Galaxy Tab S10 FE y S10 Lite.

¿Qué obtienes por esos $399 dólares? Una tablet de 11 pulgadas con resolución 2560×1600 y el chip Tensor G2 (el mismo de los Pixel 7), un diseño con acabado “nano-cerámico” muy agradable al tacto y la experiencia de Android más limpia del mercado. Y una capacidad de 128GB. Si queremos el modelo de 256GB -el que probamos para este artículo-, el precio se va hasta los $499. (Ojo, no hay ranura para añadir una tarjeta de memoria). Y si queremos la base de carga con altavoz, lo que la hace útil para utilizar en la cocina y seguir una receta, por ejemplo, tendríamos que pagar otros $100 extra, aunque ese “bundle” ahora mismo está agotado en la página de Google.

Puntos fuertes (Lo bueno)

· Software limpio y fluido: Si odias el “bloatware” (exceso de apps preinstaladas), esta Pixel Tablet te gustará. La interfaz es Android tal y como Google lo imagina: limpia, rápida y con funciones inteligentes como la pantalla dividida fácil de usar y una barra de tareas muy práctica.

· Modo Hub: Aunque esta versión de $399 no trae la base, si decides comprarla aparte (o si ya tienes una), la tablet se convierte en un marco de fotos digital y controlador de casa inteligente excelente cuando no la usas. Ninguna otra tablet hace esto tan bien, sobre todo si tienes altavoces inteligentes Google, cámaras Nest o Chromecast en el televisor.

· Buena calidad de materiales: Tiene un recubrimiento de nano-cerámica sobre aluminio que se siente suave, casi como una piedra pulida, y además es resistente a las huellas. Se siente robusta.

· Multiusuario real: A diferencia del iPad, aquí puedes tener perfiles de usuario separados. Si la tablet es para compartir en familia, puedes tener tu correo y apps separadas de las de tus hijos o pareja.

· Compatible con lápices ópticos universales USI (Universal Stylus Initiative), no necesitas uno específico de Google.

Si tenemos el dock, la tableta se convierte en un altavoz y pantalla inteligente. Crédito: Google | Cortesía

Puntos débiles (Lo malo)

· La pantalla de 60Hz: La pantalla LCD se ve bien en colores, pero se mueve a 60 cuadros por segundo, lo que hace que el scroll se vea lento o no tan fluido. Algunos rivales directos ya ofrecen 90Hz. Y si nos vamos a tabletas mucho más caras, hasta 120 Hz.

· Mejor con la base: La gran ventaja de esta tablet es convertirse en “pantalla inteligente” cuando no la estás usando. Para eso hace falta la base de carga.

· Chip Tensor G2: El procesador es capaz para multimedia, navegación y juegos ligeros, pero no es una bestia de rendimiento y ya tiene sus años.

· Cámaras: Las cámaras de 8MP (frontal y trasera) son funcionales para videollamadas, pero no esperes la “magia” fotográfica de un teléfono Pixel. Son básicas.

· El brillo de 500 nits es adecuado para interiores, pero se queda justo para exteriores.

Conclusión: ¿Merece la pena?

La Pixel Tablet de $399 es muy recomendable con la base de carga. También si estás acostumbrado al ecosistema Google y quieres que varios usuarios puedan usar con sus propias cuentas.

Si eres de los que quieren dibujar con la tablet y tomar notas a mano, el IPad y la Samsung Galaxy -que viene ya con el lápiz- son superiores aquí). Tampoco es recomendable para juegos pesados.

