Google Pixel Tablet: lo bueno y lo mejorable
Si estás buscando una tablet para la casa, la Google Pixel Tablet puede ser una buena opción. En este artículo la analizamos
La Google Pixel Tablet es un producto curioso. Originalmente lanzada como un híbrido entre tablet y speaker con pantalla inteligente (gracias a su base de carga con altavoz), ahora Google la vende por $399 dólares sin la base. Esto la pone a competir directamente contra el último iPad de 11ª generación y las Samsung Galaxy Tab S10 FE y S10 Lite.
¿Qué obtienes por esos $399 dólares? Una tablet de 11 pulgadas con resolución 2560×1600 y el chip Tensor G2 (el mismo de los Pixel 7), un diseño con acabado “nano-cerámico” muy agradable al tacto y la experiencia de Android más limpia del mercado. Y una capacidad de 128GB. Si queremos el modelo de 256GB -el que probamos para este artículo-, el precio se va hasta los $499. (Ojo, no hay ranura para añadir una tarjeta de memoria). Y si queremos la base de carga con altavoz, lo que la hace útil para utilizar en la cocina y seguir una receta, por ejemplo, tendríamos que pagar otros $100 extra, aunque ese “bundle” ahora mismo está agotado en la página de Google.
Puntos fuertes (Lo bueno)
· Software limpio y fluido: Si odias el “bloatware” (exceso de apps preinstaladas), esta Pixel Tablet te gustará. La interfaz es Android tal y como Google lo imagina: limpia, rápida y con funciones inteligentes como la pantalla dividida fácil de usar y una barra de tareas muy práctica.
· Modo Hub: Aunque esta versión de $399 no trae la base, si decides comprarla aparte (o si ya tienes una), la tablet se convierte en un marco de fotos digital y controlador de casa inteligente excelente cuando no la usas. Ninguna otra tablet hace esto tan bien, sobre todo si tienes altavoces inteligentes Google, cámaras Nest o Chromecast en el televisor.
· Buena calidad de materiales: Tiene un recubrimiento de nano-cerámica sobre aluminio que se siente suave, casi como una piedra pulida, y además es resistente a las huellas. Se siente robusta.
· Multiusuario real: A diferencia del iPad, aquí puedes tener perfiles de usuario separados. Si la tablet es para compartir en familia, puedes tener tu correo y apps separadas de las de tus hijos o pareja.
· Compatible con lápices ópticos universales USI (Universal Stylus Initiative), no necesitas uno específico de Google.
Puntos débiles (Lo malo)
· La pantalla de 60Hz: La pantalla LCD se ve bien en colores, pero se mueve a 60 cuadros por segundo, lo que hace que el scroll se vea lento o no tan fluido. Algunos rivales directos ya ofrecen 90Hz. Y si nos vamos a tabletas mucho más caras, hasta 120 Hz.
· Mejor con la base: La gran ventaja de esta tablet es convertirse en “pantalla inteligente” cuando no la estás usando. Para eso hace falta la base de carga.
· Chip Tensor G2: El procesador es capaz para multimedia, navegación y juegos ligeros, pero no es una bestia de rendimiento y ya tiene sus años.
· Cámaras: Las cámaras de 8MP (frontal y trasera) son funcionales para videollamadas, pero no esperes la “magia” fotográfica de un teléfono Pixel. Son básicas.
· El brillo de 500 nits es adecuado para interiores, pero se queda justo para exteriores.
Conclusión: ¿Merece la pena?
La Pixel Tablet de $399 es muy recomendable con la base de carga. También si estás acostumbrado al ecosistema Google y quieres que varios usuarios puedan usar con sus propias cuentas.
Si eres de los que quieren dibujar con la tablet y tomar notas a mano, el IPad y la Samsung Galaxy -que viene ya con el lápiz- son superiores aquí). Tampoco es recomendable para juegos pesados.