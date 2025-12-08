¿Tu celular va lento o se descarga rápido? Estas son las apps que agotan tu RAM y batería en secreto

Seguro te ha pasado: sales de casa con la carga al 100% y, antes de la hora de la comida, tu teléfono ya está pidiendo auxilio en rojo. O quizás has notado que cambiar de una ventana a otra se siente pesado, casi como si tu móvil estuviera caminando en el barro. Antes de que culpes a los años de tu dispositivo o corras a comprar uno nuevo, déjame decirte algo importante: el problema suele ser el software, no el hardware.

Existen ciertas aplicaciones que los periodistas de tecnología llamamos “apps vampiro”. Son programas que, aunque creas haber cerrado, siguen operando en las sombras, consumiendo recursos del sistema, datos móviles y energía sin que te des cuenta. En este artículo, vamos a destapar cuáles son las peores ofensoras de 2025 y, lo más importante, cómo puedes domesticarlas para recuperar la fluidez de tu vida digital.

Las aplicaciones más voraces de 2025: ¿Quién se está comiendo tu batería?

No es sorpresa para nadie, pero hay que decirlo con todas las letras: las redes sociales son las dueñas absolutas del consumo desmedido. Sin embargo, los reportes más recientes de seguridad y rendimiento, como los de Avast y AVG, siguen señalando a un rey indiscutible: Facebook. La aplicación de Meta no es solo una red social; es una plataforma masiva que incluye marketplace, videos, citas y mensajería, todo corriendo bajo el mismo techo. Esto la convierte en una devoradora de memoria RAM constante, ya que mantiene procesos activos para notificarte de todo en tiempo real.

Pero no está sola. TikTok y Instagram completan el podio del terror energético. ¿La razón? El precargado de contenido. Para que cuando deslices el dedo el siguiente video aparezca instantáneamente, estas apps descargan megabytes de datos en segundo plano y los almacenan en la memoria caché, lo que mantiene al procesador trabajando horas extras.

En una categoría diferente, pero igual de peligrosa, están las apps de citas como Tinder, Bumble o Grindr. Estas aplicaciones son particularmente agresivas porque utilizan tres de los sensores que más batería gastan simultáneamente: GPS (ubicación precisa), datos móviles y notificaciones push constantes. Además, muchas de ellas carecen de modos oscuros eficientes o interfaces optimizadas, lo que dispara el consumo de pantalla.

Por último, no podemos olvidar a las herramientas de navegación como Google Maps o Waze. Si bien son útiles, si no las cierras correctamente, pueden quedarse “enganchadas” rastreando tu posición satelital, lo que puede drenar una batería completa en cuestión de un par de horas.

¿Cómo detectar a los culpables en tu propio teléfono?

Saber cuáles son las apps generales está bien, pero tu uso personal es lo que importa. Afortunadamente, tanto Android como iOS tienen herramientas que te dirán exactamente cuál app es la culpable. No necesitas ser un experto en informática para hacer un diagnóstico rápido.

Si usas Android, la ruta suele ser Ajustes > Batería > Uso de la batería. Aquí verás un gráfico y una lista. Si ves una aplicación que apenas has usado hoy (como esa app de la linterna o un juego que abriste por error) en los primeros puestos con un porcentaje alto, has encontrado a tu vampiro. Además, si activas las “Opciones de desarrollador” (un truco un poco más avanzado), puedes acceder a “Servicios en ejecución” para ver exactamente cuánta memoria RAM está ocupando cada proceso en tiempo real.

Para los usuarios de iPhone, el camino es Configuración > Batería. iOS es muy detallado y te permite ver el consumo de las últimas 24 horas o de los últimos 10 días. Un dato clave aquí es fijarse en la etiqueta que dice “Actividad en segundo plano”. Si ves que Instagram dice “45 min en pantalla” pero “3 horas en segundo plano”, significa que la app ha estado activa mucho más tiempo del que tú la has estado viendo, y ahí es donde se está fugando tu energía.

Trucos efectivos para detener el consumo fantasma y optimizar tu móvil

Ahora que ya identificamos el problema, pasemos a la solución. No hace falta que desinstales todo y vuelvas a usar señales de humo; con unos cuantos ajustes estratégicos puedes recuperar el control.

Desactiva la actualización en segundo plano: Este es el consejo de oro. Tanto en iOS (Configuración > General > Actualización en 2do plano) como en Android (Uso de datos > Datos en segundo plano), puedes prohibir que ciertas apps se actualicen cuando no las estás usando. Haz esto con Facebook, apps de noticias y juegos. Verás la diferencia al instante.

Gestiona los permisos de ubicación: Muchas apps piden acceso a tu GPS “Siempre”. ¡Error! Cámbialo a “Solo al usar la app”. No tiene sentido que una app de cupones o una red social sepa dónde estás las 24 horas del día. Esto liberará una carga enorme de tu batería.

Usa versiones “Lite” o navegadores: Si tu teléfono ya tiene un par de años y la memoria RAM es limitada, considera usar Facebook Lite o Messenger Lite. Son versiones oficiales diseñadas para mercados emergentes que consumen una fracción de los recursos. Alternativamente, desinstala la app de Facebook y úsala desde el navegador Chrome o Safari; tendrás casi la misma experiencia sin el consumo constante de recursos del sistema.

Cuidado con el cierre forzado: Un mito común es que deslizar todas las apps hacia arriba para cerrarlas ahorra batería. Irónicamente, esto puede ser contraproducente. Si cierras una app que usas cada 5 minutos (como WhatsApp), obligas al procesador a cargarla desde cero cada vez, gastando más energía que si la dejaras quieta en la RAM. Solo fuerza el cierre de apps que se han quedado colgadas o que no vas a usar en todo el día.

Aplicando estos cambios, no solo lograrás que tu batería llegue al final del día, sino que notarás que tu teléfono se calienta menos y responde más rápido. La tecnología debe trabajar para ti, no tú para ella cargando una batería externa a todos lados.

