Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 9 de diciembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 9 de diciembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.19 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.8 y 18.16 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un valor de 18.19 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.27 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de operaciones. El precio está este martes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar regresa a su evolución esperada que es cotizar en verde. Tras mantener ayer a la baja, hoy su valor es de 485.22 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 63.99 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

