COI aprueba sistemas de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó los sistemas de clasificación para 26 deportes de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, con el objetivo de brindar a los atletas al menos dos oportunidades de clasificación, mantener la representación continental y universal y reducir las exigencias de viaje.

El COI destacó que, en comparación con ediciones anteriores, estos sistemas se han adoptado con mayor antelación, lo que permite tanto a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) como a los atletas un plazo más amplio de preparación. Los sistemas aprobados están alineados con los Principios del Sistema de Calificación (QSP), aprobados por la Ejecutiva del COI en marzo pasado.

Federaciones Internacionales y reglas de calificación

Cada Federación Internacional (FI) es responsable de establecer sus reglas deportivas para los Juegos Olímpicos, incluyendo los criterios de calificación, que deben ajustarse a la Carta Olímpica y ser aprobados por la Ejecutiva del COI.

La mayoría de los sistemas presentados para Los Ángeles 2028 se basan en los resultados exitosos de París 2024 y en recomendaciones derivadas del proceso de evaluación de París, realizado con CON, FIs, el COI y otras partes interesadas.

Protección de la marca olímpica y nuevos emblemas

Tras dos días de reunión en Lausana (Suiza), la Ejecutiva del COI, presidida por la presidenta Kirsty Coventry, aprobó una propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos para introducir en la próxima Sesión del organismo enmiendas a la Carta Olímpica. Estas modificaciones buscan aclarar la definición y normas de diseño de los emblemas olímpicos y reforzar la protección de la marca olímpica.

Cambios de nacionalidad deportiva para Milán-Cortina 2026

El COI también confirmó la aceptación de siete solicitudes de cambio de nacionalidad deportiva de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en cumplimiento de la norma 41 de la Carta Olímpica. Los atletas y sus cambios son:

Davidson Henrique De Souza (Bobsleigh, de Canadá a Brasil)

Laurence Fournier Beaudry (Patinaje artístico, de Canadá a Francia)

Caoimhe Heavey (Esquí, de Canadá a Gran Bretaña)

Piera Hudson (Esquí Alpino, de Nueva Zelanda a Emiratos Árabes Unidos)

Dylan Morse (Luge, de Canadá a Gran Bretaña)

Louis Obersteiner (Saltos de Esquí, de Austria a Francia)

Nathan Tchibozo (Esquí Alpino, de Togo a Benín)

Diálogo con ciudades candidatas para los Juegos de la Juventud 2030

Finalmente, el COI invitó a Asunción, Bangkok y Santiago de Chile a participar en un proceso de diálogo para la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, cuya ciudad anfitriona se anunciará en 2026.

