Detienen a actor de Papá Noel en Nueva Jersey por presunta pornografía infantil

Un actor de Papá Noel y exmaestro de primaria fue arrestado el viernes en Nueva Jersey por cargos relacionados con pornografía infantil, según informó la Oficina del Fiscal del Condado de Mercer.

Mark Paulino, de 64 años y residente de Hamilton Township, fue detenido tras una investigación que se desarrolló en apenas dos días. De acuerdo con una denuncia penal divulgada por medios locales, Paulino fue identificado después de que supuestamente grabara a un niño en un dormitorio y enviara el video a otra persona por correo electrónico.

Los investigadores confiscaron varios dispositivos y otras piezas de evidencia al registrar su domicilio antes de proceder con la detención.

Un Santa Claus con larga trayectoria trabajando con niños

En su página web profesional, titulada “Santa Mark”, Paulino aseguraba que perseguía “su deseo de toda la vida de ser Santa Claus” tras retirarse de la docencia en 2021. Su carrera en la educación se extendió por décadas: afirmó haber comenzado a trabajar con niños en 1984 como maestro sustituto, además de desempeñarse como salvavidas e instructor de natación.

Según el sitio, Paulino estaba casado desde hace más de veinte años con una maestra —aunque no está claro si ambos trabajaron en la misma escuela— y tenían dos hijos. La plataforma incluía una función llamada “Text Santa”, diseñada para hacer videollamadas vía FaceTime.

Durante sus presentaciones como Papá Noel, el acusado entregaba dulces y pequeños regalos a los niños, narraba historias navideñas e incluso recibía listas de deseos, roles habituales de los intérpretes de Santa Claus en actividades comunitarias.

Acusaciones graves y una comparecencia pendiente

Paulino fue imputado por posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, así como por poner en peligro el bienestar de un menor, abandono, negligencia y un cargo adicional de abuso infantil en cuarto grado, según documentos judiciales.

El caso se encuentra ahora en manos del Tribunal Superior del Condado de Mercer, donde Paulino deberá comparecer el martes.

Otros casos de Santa Claus arrestados

Este no es el primer caso en que un actor de Papá Noel enfrenta cargos criminales. En 2024, un hombre de Carolina del Norte que interpretaba al Santa Claus de su comunidad fue detenido por 13 cargos de abuso infantil y señalado como posible integrante de una red de tráfico de menores.

En 2019, un Santa del Ejército de Salvación fue arrestado en el norte del estado de Nueva York debido a una orden judicial relacionada con prostitución mientras realizaba labores benéficas.

Sigue leyendo:

–Arrestan a maestra de Nueva Jersey que abuso de un estudiante de 13 años y quedó embarazada

–Acusan a mujer de Nueva Jersey de matar a golpes a su madre

–Hispano en Nueva Jersey condenado por vender videos sexuales de una adolescente en OnlyFans